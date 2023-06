Al Celler Ronadelles de Cornudella del Montsant elaboren vins per a cada ocasió. Les seves vinyes estan situades en diversos entorns de la comarca del Priorat, formades per gran varietat de sòls i relleus on els permet elaborar diferents tipus de vins, destacar la seva personalitat i singularitat.

El Celler va ser fundat per Jaume Giral el 2002 amb l’objectiu d’elaborar vins biodinàmics que segueixen el calendari natural de la natura. Com a premi n’obtenen vins de qualitat excepcional, reconeguts molt d’ells per guardons enològics a nivell internacional. L’agricultura biodinàmica va més enllà de l’agricultura ecològica, ja que a més també considera que la planta està lligada a l’expressió d’un sistema solar i planetari que té especial incidència en tota la vida en la qual es desenvolupa sobre la Terra. Eva Prim és l’enòloga del celler Ronadelles des de l’any 2008. La seva personalitat ha deixat empremta als vins del celler, donant–lis una dimensió més actual, fresca i atrevida units a un nas que qualifiquen de privilegiat. El vi blanc Guineu d’Argent és elegant i delicat. És un vi brisat, elaborat amb les varietats blanques del Priorat. La garnatxa i el macabeu. La garnatxa blanca ha fermentat amb les pells durant quinze dies, en canvi, el macabeu s’ha premsat, separant així el most de les pells. Es tracta d’un vi clar i brillant de color groc palla i lleugers tons daurant propis de la maceració en pells. Al nas és fresc i afruitat amb aromes a fruita blanca molt especialment la pera, poma i préssec. En boca és intens, greixos i untuós, i omple el paladar de sabors que repeteixen les sensacions nasals. El final és llarg i persistent. DO: Montsant Preu: de 10 a 14 euros