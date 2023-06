Aquesta setmana ha fet molta xafogor i la calor ha estat realment insuportable. Els termòmetres han pujat de forma sobtada, tot i que, encara no hem entrat a l'estiu. Només queden uns dies per entrar-hi i sembla que tindrem un estiu bastant complicat per la calor que farà. Les mesures de prevenció són les mateixes que cada any: ombres, no sortir a passejar o a prendre el sol a determinades hores del dia, estar amb les persianes de casa baixades, posar aire condicionat, a estones i si és possible i, sobretot, beure molta aigua.

Però si a més a més volem passar-nos-ho una mica millor, per què no preparar una beguda per a quan estiguem acompanyats amb els amics o família? El mojito és el millor aliat contra la calor: fresquet amb o sense alcohol Es tracta d'una de les begudes més populars de la cocteleria i des de la seva invenció, a Cuba, han sorgit innombrables versions que varien el sabor original. Per gaudir d'aquest còctel hem de saber com es prepara pas a pas, quins ingredients porta, i sobretot, consells per preparar el millor mojito amb el qual agradar a tots els paladars. Per preparar-lo necessitarem sis ingredients fonamentals: rom blanc, menta, llima fresca, sucre, gel i soda. Recepta oficial del mojito cubà Amb els ingredients explicats abans i en només uns minuts aconseguirem traslladar de Cuba a la nostra cuina el mojito original i ideal amb el qual acompanyar un pica-pica o gaudir al pati acompanyats dels nostres amics i familiars. Ingredients 1 llima pel suc

pel suc ½ llima per tallar en quarts

70 cc de rom blanc

1 culleradeta de sucre

Fulles de menta fresca

fresca Glaçons

Preparació Esprem una llima sencera per obtenir el suc i fes servir la meitat d'una altra per picar-la amb la menta

Agafa un got per posar-hi al fons la menta, el suc de llima i els trossets de la meitat de la fruita, i el sucre. Un cop a dins, cal matxucar-ho suaument perquè es desprengui el sabor i es barregin. S'ha de fer amb un morter (i amb compte!)

Bolquem el rom i omplim el got amb gel picat. Aboquem el còctel amb soda al recipient i barregem amb suavitat

Decorem amb una branca de menta, una rodanxa de llima i servim amb una canyeta

amb una branca de menta, una i servim amb una canyeta Si volem un mojito sense alcohol, hem de seguir els mateixos passos però sense afegir-hi el rom