Els dolços sempre porten felicitat. Però la coca de Sant Joan és una especialitat tradicional especialment estimada, ja que anuncia l’estiu i alegra una revetlla. Així que toca rendir-li homenatge. El món de la pastisseria i la fleca ja fa uns anys que redobla creativitat per oferir coques de Sant Joan per a tots els gustos, més enllà de les tradicionals farcides de crema, nata o trufa, o dels ‘toppings’ de pinyons, llardons i fruites confitades. Compte amb aquestes variants, són de les millors que es poden trobar a Barcelona.

Coca de ‘cheese cake’

L’Atelier Barcelona (Viladomat, 140) porta aquest any a les seves vitrines una espectacular coca de ‘cheese cake’. Consisteix en un brioix sobre el qual s’estén una capa de ‘cheese cake’. «És la novetat d’aquest any, perquè surfeja la moda dels pastissos de formatge, que en aquest moment arriba a gran altura, i el client disfruta el seu clímax; aquesta coca té un afegiment revolucionari: la textura estil ‘coulant’. Molt més fluida, gairebé líquida, que es desborda», explica el mestre pastisser de la casa, Eric Ortuño. També tindran la coca Tatin, guanyadora del premi Millor Coca Creativa de Sant Joan 2022 (amb crema de vainilla i poma caramel·litzada), i la Reus, creació de la casa amb caramel salat injectat, avellanes caramel·litzades i xocolata, a més de receptes més tradicionals. Serà difícil elegir.

Coca solidària

Any rere any, ja va sent tradició que Daniel Jordà, de Panes Creativos(plaça del Garrigó, 5), sorprengui amb una nova recepta de coca de Sant Joan, que a més té un objectiu solidari. Aquest any la seva coca és una delícia que porta poma, caramel xocolatejat i un toc de crema al seu farcit. Els beneficis van destinats a La Casa de Sofia de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Coca de praliné i xocolata amb llet

La famosa pastisseria Bocí (Via Augusta, 112), que destaca per la seva àmplia varietat de dolços per a totes les festes tradicionals i populars, suma a la seva llarga llista de coques de revetlla (n’hi ha de crema, de nata, de cireres, de poma, d’albercoc, de pinya, de mango i coco...) una nova elaboració farcida de praliné i amb xocolata amb llet a la superfície. Una exquisitat pensada per adaptar-se als paladars infantils, ja que és més suau que altres sabors, com ho explica Cristina Massagué, propietària de Bocí.

Coca Sacher

Atenció a la proposta d’aquesta any de la pastisseria Hofmann (Flassaders, 44, i avinguda de Pau Casals, 5). Una increïble coca Sacher, que només veure-la ja ens ha robat el cor (i l’estómac). S’elabora amb una massa de brioix de llarguíssima fermentació per aconseguir la màxima tendresa i incorpora xocolata amb llet i avellana. Una vegada cuita, s’omple amb compota d’albercoc. Després es banya en una xocolata amb un 70% de cacau i s’acaba amb uns tocs de galeta de cacau i orellana. També són en el catàleg una coca de tiramisú, creada amb pasta de full, crema de mascarpone, almívar de cafè i ‘amaretto’, així com la de fruites vermelles de massa de brioix, plena de compota de gerd, crema muntada de vainilla, fruites vermelles i trossets de galetes.

Coca Lemon Pie

Si una pastisseria és coneguda per la seva creativitat, aquesta és Escribà (Gran Via de les Corts Catalanes, 546). Per això s’esperen les seves propostes anuals amb ànsies; sempre causen sensació. Aquest any arriba la seva coca Lemon Pie (a més de les clàssiques receptes de la diada). És un brioix amb crema de llimona, merengue, llimona confitada i ‘peta zeta’ de llima.

Coca de mel i mató

Bubó, al Born (Caputxes, 10), presenta aquest any una nova i espectacular coca de Sant Joan en brioix amb crema de mel de mil flors, mató del Pirineu i pinyons. Sabors molt locals, inspirats en el tradicional mel i mató, per celebrar una de les festivitats més estimades de Catalunya.

Coca sense gluten

Des de fa uns anys les propostes de dolços atractius per als celíacs i intolerants al gluten s’han democratitzat i cada vegada són més les pastisseries que elaboren propostes sota aquesta premissa. Jansana (Balmes, 106), institució en la matèria, proposa aquest any ni més ni menys que set coques sense gluten diferents: n’hi ha de pinyons, fruites confitades, llardons, cabell d’àngel, xocolata, crema, nata o trufa.