Jardí dels Sentits és el projecte personal de Blanca Ozcáriz, ubicat al Penedès, a Subirats, a Cal Almirall de Figuerola, una finca heretada dels que van ser fundadors de Lacrima Bachus. La Blanca és una eminència dins el món del vi, viticultora, biòloga i enòloga especialitzada en agricultura ecològica i biodinàmica, és també membre del panell de tast oficial d’Incavi, al qual s’ha de tenir un nas molt afinat. En el seu treball en el camp busca l’expressió de cada sòl com a llar on la natura acull els nostres ceps i lluiten per fructificar aportar-nos el seu nèctar, amb el qual, després, omplim les nostres copes. Especialista en Ciències Sensorials ens explica com el vi ens parla a través del tast. En el seu projecte innova amb la qualitat i el perfil sensorial dels vins des del desenvolupament de la fertilitat i equilibri dels sòls i de la terra que acull les vinyes.

En l’elaboració d’aquest vi Correfoc trenca totes les seves normes i la mateixa filosofia de treballar fora la DO. Per això es diu Correfoc, perquè és un ball entre normes i l’escapatòria, com una reflexió enfront de les DO, però també reflex de la vida mateixa de com les aparences no serveixen per a gran cosa. Un ball de Diables contra Àngels de l’alternatiu però autèntic i honest. Correfoc és un cupatge de les varietats ull de llebre, cabernet franc i sumoll. Correfoc és un convit a trencar les normes i a jugar amb foc. Segons l’enòloga, «L’ésser humà és qui juga amb foc, ja que sembla no entendre que la natura és poderosa i ens retorna el que li sembrem». Correfoc és la lluita al Jardí dels Sentits per cuidar les nostres vinyes dins l’estima de la Natura. El vi Correfoc és un cupatge de sensacions complexes. D’un intens color vermell violaci amb perfum de fruita vermella fresca i madures maduixes i cireres combinades amb espècies de sotabosc. DO: Penedès Preu: de 14 a 16 euros