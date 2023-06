Els més de 700 restaurants de Telepizza a Espanya donen la benvinguda a 'La Famiglia Carbonara'. Aquesta emocionant proposta gurmet ha estat creada per delectar els amants de la pizza. Es tracta d'una reinterpretació de la recepta italiana tradicional de la salsa carbonara, dissenyada per fer que els clients de Telepizza gaudeixin d'una nova experiència gastronòmica amb una nova gamma de productes prèmium.

Gairebé 3 milions de pizzes venudes el 2022 demostren l'èxit aclaparador de la Carbonara de Telepizza, posicionant-la com la segona més popular de la marca a tota Espanya, que va vendre un total de 34,5 milions de pizzes.



‘Visca la massa’

Telepizza ha fet un pas més enllà en presentar aquesta novetat a través d'un espot protagonitzat per la versàtil Yolanda Ramos. Aquest anunci forma part de la campanya 'Visca la Massa', en què Telepizza torna el significat al seu famós claim 'El Secret està en la massa' posant al centre la gent i rendint homenatge als seus fidels consumidors, que durant més de 35 anys han triat i convertit la marca en líder indiscutible de la pizza.

En aquesta nova peça publicitària, Telepizza no només mostra orgull per les seves arrels i la posició única com la marca espanyola en el sector QSR, sinó que també rendeix tribut a l'origen de l'autèntica recepta carbonara, directament des d'Itàlia.

Experiència culinària única

'La Famiglia Carbonara' és una autèntica experiència culinària composta per dues irresistibles opcions: la pizza Carbonara Bacon Capone, amb una base de nata acompanyada de bacó, bacó cruixent i xampinyons; i la Carbonara Cremosa Corleone, elaborada amb una base de nata, formatge provolone, formatge suís i orenga. Aquestes delícies capturen a la perfecció l'essència de la salsa carbonara original de Telepizza i es complementen amb les Patates Mafioses.

Més innovació

La marca ha llançat més propostes que demostren la seva aposta constant per la innovació i la satisfacció dels seus clients. Entre elles hi ha la Megamediana, la pizza mitjana més gran de la seva categoria, que sorprèn tant per la mida com pel seu irresistible preu de només 6,95 €. A més, les vores farcides, elaborades amb la icònica massa de Telepizza i la seva recepta secreta, afegeixen un toc extra de delícia a cada mos. Aquestes innovacions reforcen el lideratge de Telepizza, que és reconeguda com la marca de QSR més innovadora segons el prestigiós Índex Espanyol d'Innovació (IEI), superant totes les altres al seu sector.

Amb la seva estratègia centrada en la innovació i les promocions adaptades a diferents públics i canals, Telepizza segueix consolidant el seu creixement a Espanya i mantenint el seu compromís amb la qualitat i la satisfacció del client. A més d'aquestes delicioses novetats, la marca continua recolzant la xarxa d'establiments, amb 11 obertures realitzades la primera meitat de l'any. Així, Telepizza garanteix la seva presència en grans ciutats i també en petites localitats de tot Espanya. Imagina tenir un Telepizza a menys de 8 minuts de casa teva!

Amb aquesta àmplia cobertura i una xarxa de restaurants sempre disposats a servir, Telepizza pot atendre més de 32 milions de clients a tot el país, cosa que evidencia el compromís de Telepizza per acostar-se als seus clients i oferir-los una experiència única.