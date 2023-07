Vins de la varietat albarinyo s'elaboren una gran quantitat, quasi tots són d'excel·lent qualitat, sota la denominació d'origen Ries Baixes, una de les més prestigioses del país. Està situada al nord-est d'Espanya a Galícia. Les seves vinyes estan banyades per l'oceà atlàntic que proporciona temperatures moderades i pluges abundants durant tot l'any, condicions extremes per moltes varietats, però idònies per l'albarinyo, la reina d'aquesta zona. Dins la D.O. Rias Baixas hi trobem la subzona del Valle de O Rosal, la zona més atlàntica, on les vinyes estan situades a la desembocadura del riu Miño, d'antiges terrasses de pissarra. Les vinyes gaudeixen d'un microclima excepcional que propicia una excel·lent maduració amb un alt contigut de sucres i una menor acidesa És en aquesta zona on es troba el celler Terras Gaudas. És el celler que té més volum de producció i el més de renom. La seva filosofia es concentra en l'elaboració de vins singulars amb identitat pròpia dins l'obligada màxima qualitat

A diferència d'altres cellers, en l'elaboració dels seus vins compten amb altres varietats que complementen amb l'albarinyo, la Caiño blanca i la Loureiro. La combinació de varietats resulta sorprenent. Terras Gauda és un vi d'una gran complexitat i a la vegada és fàcil de beure Desplega una fragància aromàtica especialment cítrica, la mandarina, pell de taronja, pressec, anís, és mineral, salí amb toc de llaurer.Aquesta anyada impressiona en boca pel seu caràcter, la seva poderosa estructura i carnositat, que acarona el paladar amb untuositat i una sensació avellutada.