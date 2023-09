El 15 de setembre se celebra el Dia Internacional de la Garnatxa, una varietat de culte, generosa i profundament agraïda, que ofereix el millor de si mateixa a terres com les de Navarra. Casa Gourmet, botiga en línia de Diari de Girona, descobreix una selecció de tres vins de garnatxa d'aquesta comunitat, frescos, aromàtics, elegants i amb un excel·lent equilibri: Inurrieta Mimao Tinto 2021, Viña Zorzal Corral de Los Altos 2021 i Marco Real Colección Privada 2020. La selecció de 6 ampolles (2 de cada celler) té un preu de 75 €, però només a Casa Gourmet s'aconsegueix a 44 €.

La garnatxa és generosa i profundament agraïda. I quan se sent estimada, ofereix el millor de si mateixa. Especialment en terres com les de Navarra, on des de fa molt de temps lliuren les seves millors expressions. Amb el caràcter fragant i saborós, la bona acidesa i la resistència a la sequera, s'adapta com un guant a les tendències actuals i al canvi climàtic.

Inurrieta Mimaò Tinto 2021

El primer vi seleccionat per Casa Gourmet procedeix de les millors garnatxes del celler Inurrieta. És un monovarietal molt aromàtic, complex, amb notes florals i fruiters. A la boca és contundent, amb un final molt llarg i mineral, molt "garnatxa".

A més, es tracta d'un negre d'edició limitada i multipremiat (91 punts Peñín, 95 punts Decanter, Or Mundus Vini 2021...). És ideal per maridar amb carns vermelles i rostits, caça, ànec i foie. També arrossos, amanides i pastes, així com peix i marisc.

Viña Zorzal Corral de Los Altos 2021

Petit gran celler, molt aclamat per la crítica tant nacional com internacional. Viña Zorzal Corral de Los Altos 2021 és fill de la viticultura sostenible d'un terrer singular i únic, amb vinyes de més de quaranta anys d'antiguitat. A la boca és sec, fresc, vibrant, amb tanins suaus i cos mitjà, persistent, amable i amb molta personalitat. És el negre amb la puntuació més alta, (93+) punts Parker, seleccionat fins ara pel Club de Vins de Casa Gourmet.

De fet, per a aquest famós crític, Robert Parker "és la millor versió fins a la data d'un vi cada cop més a prop de Malayeto de Viña Zorzal. Increïble valor". Val la pena provar-ho.

Pots maridar-lo amb porc i pollastre al forn. Arrossos de carn, carns de boví a la graella i conill a les fines herbes.

Marco Real Colección Privada 2020

Quan mires Marco Real Colección Privada 2020 t'atrau el color picota i l'abundant llàgrima de la copa. Quan ho olores sents nabius i mores, així com notes minerals. Quan ho proves té una entrada a boca sedosa i fina, amb bona acidesa i final persistent. La seva anyada 2020 ha estat qualificada per la DO de Navarra com a Excel·lent. A la boca és fresc, amb pes fruiter, saborós i molt rodó. És ideal per a tota mena de carns vermelles, aus, arrossos i pastes.

Marco Real Colección Privada 100% Garnatxa és part de la raó de ser dels cellers Marco Real. La història d'un repte constant i d'una meta única: aconseguir capturar l'excel·lència en una ampolla.

