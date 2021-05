Li senta bé l’hivern a Praga. Caient els flocs de neu a càmera lenta, guardàvem cua per a accedir al vell cementiri jueu de Josefov. Els carrers del gueto són tan estrets que la neu s’acumula sense dificultat en les voreres. En tot just unes hores ja hi havia un pam encatifant el paviment i fent el trànsit impossible. És, a més, un barri amb tanta història com desgràcies. Un mirall trencat d’Europa que, malgrat les purgues, ha sabut mantenir-se orgullós en el cor de la capital de Bohèmia.

Els protocols dels savis de Sión va ser un libel antisemita que es va publicar en el 1902 a Rússia. Les seves edicions van córrer com la pólvora en tots els països d’Europa. Va constituir l’argamassa necessària perquè anys després es construïssin les cambres de gas. El seu èxit editorial a Alemanya, Polònia i França van desembocar en una ona d’odi al món jueu que recordava a les caces medievals, quan se’ls acusava d’haver enverinat pous o raptat a nens. Els Protocols són una enumeració irrisòria de mentides. Els jueus tenen el pla de dominar el món. Des de fa segles, es reuneixen en secret en el vell cementiri de Praga, on ultimen el seu assalt. Els conspiradors són rabins octogenaris de grans barbes blanques i nassos ganxuts que amb els seus llargs dits aspiren a atrapar el globus terraqüi. És el segle XX, la centúria de la ciència i del progrés. Al poc aconseguim entrar en el cementiri.

Passàvem les mans sobre les làpides per a treure la neu i poder desxifrar la identitat de les tombes. Estaven escrites en hebreu i la majoria havien estat esborrades de la memòria col·lectiva de la comunitat jueva. En efecte, el cementiri vell de Praga és en sí un miracle. La seva resistència tossuda a perseverar l’ha convertit en un reducte de la nostàlgia. Un món caigut i que apareix entre la terra cada vegada que algú remou amb els seus peus la sorra. Els primers enterraments es van dur a terme en el segle XV, al costat de la sinagoga principal. Poc després, el recinte va demostrar les seves limitacions. La comunitat jueva de Praga creixia a un ritme superior al de l’espai necessari.

I també al dels morts. En tot just uns anys, la comunitat es va veure tancada en els seus propis murs, sense més terreny que afegir al cementiri. Van començar llavors a enterrar sobre capes de terra, una damunt d’una altra, com a torres de Babel mortuòries. Van arribar a sobreposar-se dotze capes. Encara avui continuen apareixent noves tombes, com si l’interior de la terra retornés cada cert temps una làpida prestada. Refermava la tempesta de neu, que ja no queia com a boles de cotó. Caminem cap a la sinagoga espanyola, un temple amb aires arabescos de l’arquitectura del sud d’Espanya. En l’entrada, una estàtua dedicada a Kafka representa a la perfecció l’obra del millor escriptor que mai ha tingut la regió de Bohèmia. Es tracta d’un home sense cara i sense mans que porta un altre home, aquesta vegada més petit, en les espatlles. És la multiplicitat de l’ésser. L’absurd d’una escriptura que representa uns temps foscos, més absurds si cap que les del senyor Samsa, sorprès un matí en convertir-se en un insecte.

Museu a l’aire lliure

Sortim del món jueu, tan absorbent que deixa al viatger exhaust. Cap al pont de Carlos la ciutat guanya en elegància. Els carrers s’eixamplen i s’omplen de boutiques cares i cafeteries que venen xocolata calenta. Les estàtues del pont tenen un color blavós, com si fossin membres congelats del riu Moldava. Alguns turistes es detenen a contemplar el transcurs pausat del corrent, que sembla detingut. El pont de Carlos és un museu a l’aire lliure, un carrer que recull tota la bellesa que pot albergar el centre d’Europa. Però també uneix dos mons. A un costat, Stare Mesto, el centre històric de Praga, continua amb el seu ritme encotillat d’esglésies i de museus, mentre que en la ribera oposada, Mala Strana s’obre al viatger com un món modern que es desentén de la història. Perdre’s a Mala Strana va ser fàcil perquè el visitant ja no se sent soterrat pels segles. És un barri on les cerveseries treuen les seves terrasses al carrer, sense importar la temperatura. Jean Neruda, el novel·lista que va passar tota la seva vida en els límits de Mala Strana, guanya en popularitat a Kafka, més cèlebre en els racons històrics de Stare Mesto. Entre el riu i el castell, la gent jove fa del lloc un conglomerat ètnic, a l’altura d’altres grans capitals europees. Mala Strana representa la via de fuita de la ciutat, el lloc on els habitants de Praga passen desapercebuts i beuen cervesa a zero graus mentre els cau la neu damunt. Dues realitats separades per un riu: en Josefov se celebra la mort i s’estranya la vida; a l’altre costat del Moldava, a la mort no se li permet el pas.