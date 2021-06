Si ets amant d'aquest contacte amb el mar i la sorra, a Lloret de Mar trobaràs des de cales verges com cala Sa Boadella, que es troben en el top 10 de molts dels rànquings de cales més boniques d'Espanya, fins a platges com Lloret i Fenals que t'ofereixen tots els serveis per a unes vacances en família a la Costa Brava, fins i tot ¡tenen miniclub! I també podràs gaudir de les teves vacances a la platja amb diferents activitats aquàtiques que van des del submarinisme, caiac, pàdel surf o, ja per als més atrevits que vulguin descarregar una bona dosi d'adrenalina, esport d'aventura a Lloret amb parasailing o esquí aquàtic .

La millor manera per descobrir els 9 quilòmetres de la costa de Lloret de Mar, és recórrer les seves platges, cales i miradors pel camí de ronda. Una combinació d'esport relaxat que et permetrà connectar amb els cinc sentits amb la bellesa de l'entorn i relaxar-te a la Costa Brava. I per acabar, ¿per què no un vermut amb vistes a la mar com a colofó final? Les terrasses i la gastronomia de Lloret de Mar t'esperen!

Cultura i vacances no estan renyides i si t'interessen les vacances culturals, a Lloret de Mar podràs aprofitar aquests moments de relax per realitzar una immersió en la història de Lloret. Podràs descobrir un ampli llegat indià; un viatge per ultramar que s'inicia al Museu de la Mar i que et sorprendrà quan et topis amb les cúpules modernistes de l'església de Sant Romà, la Casa Museu de Can Font, amb la seva elegant decoració indiana, o el Cementiri Modernista, uns de els millors exponents d'art fúnebre del s .XIX. Atenció! A la teva proposta cultural a la Costa Brava no ha de faltar una visita als Jardins de Santa Clotilde, uns jardins renaixentistes d'inspiració italiana penjats sobre la cala Sa Boadella pertanyents a la Ruta Europea de Jardins Històrics que recentment ha obtingut la distinció d’Itinerari Europeu pel Consell d'Europa. Gaudir-los quan cau el sol i el cel es torna de colors rogencs és una autèntica meravella.

Per als amants de la gastronomia, Lloret de Mar és un món a explorar: cuina local que t’arrela encara més a aquest territori mediterrani amb la seva gran varietat de peix i marisc i verdures de proximitat que es combinen amb una àmplia varietat de cuines del món (italiana, japonesa, alemanya, dels països de l'est, mexicana, etc.). Lloret de Mar és una destinació cosmopolita i intercultural i la seva gastronomia és un viu reflex de la seva història, en els últims anys a més la destinació ha fet un gran treball en l'àmbit de les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries i la gastronomia saludable.

Hotels adults only amb un aire urbà i modern i serveis com latecheckout; hotels familiars a la Costa Brava amb instal·lacions aquàtiques i dinamització infantil; apartaments o càmpings a Lloret de Mar, etc., l'oferta d'allotjament és molt completa i sens dubte trobaràs la proposta que millor s'ajusti a les teves necessitats. Gaudeix aquest estiu de les teves vacances a Lloret de Mar, tenim ganes de veure’t!

Més informació: www.lloretdemar.org