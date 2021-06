El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per a la visita guiada per a famílies de totes les edats a la granja Cal Rei, a Santa Eugènia de Berga. Visitaràs una granja de vaques de llet amb una llarga experiència en el món ramader i amb una visió mediambiental. Acosta't al món de pagès actual i gaudiràs d'un tastet de llet amb xocolata. Per a més informació i reserves podeu trucar als telèfons 606 35 08 73 o 669 44 83 01. web

Presentant el carnet a taquilles i havent fet la reserva prèviament obtindreu el 2x1 de descompte. Promoció limitada.