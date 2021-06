Festival de música tradicional - Desfolca't (Calaf)

El Festival de Música Popular i Tradicional de Calaf i l’Alta Segarra-Desfolca’t arriba a la 29a edició amb Alidé Sans, Feliu Ventura, El Pony Pisador i Joan Garriga i el Mariatxi Gal·làctic en el cartell. A més, també hi haurà les actuacions dels Espais Off, per afavorir els vincles entre els músics Off i els de la programació oficial.

Avui i dissabte. Plaça Gran de Calaf. Entrades: 15 euros (abona-ments); 10 euros (entrades individuals).

Voilà a la lluvià! (Manresa)

La programació de la sala Voilà, que celebra 12 anys, a l’exterior de la Torre Lluvià comença amb un concert de Manel Fuentes i la banda de tribut a Bruce Springsteen. El cicle Voilà a la Lluvià! portarà a aquest espai artistes com David Palau i Nacho Romero (24 de juny), David Busquets (1 de juliol), Dani Flaco (8 de juliol) i Joan Reig (15 de juliol). També hi haurà concerts de bandes de tribut.

Divendres, a les 22 h. Pati de la Torre Lluvià. Manresa. Entrades exhaurides.

Festival de Jazz (Igualada)

El certamen jazzístic arriba al final de la 9a edició. Avui té lloc, a les 20 h, a l’Ateneu Igualadí, un concert del trio de la pianista i cantant Lucía Fumero. Demà dissabte, a les 13 h al pati del Museu de la Pell, presentació de la Josa Jazz Band. I a les 20 h, al Teatre de l’Aurora, presentació de la Carta blanca de la pianista Clara Lai.

Divendres i dissabte. Igualada. Entrades a www.estivaldejazz.cat.

«Ocaña, reina de las ramblas» (Sant Vicenç de Castellet)

L’homenatge teatral al pintor i perfomer José Perez Ocaña, conegut sobretot pel seu cogom a la Barcelona postfranquista, arriba a Sant Vicenç amb Joan Vázquez en el paper central, acompanyat de Marc Sambola. Concebut com un «recital teatralitzat en forma de copla», segons l’autor, Marc Rosich, la peça esdevé una reivindicació de la llibertat individual a partir de la vida d’un activista LGTBI.

Dissabte, a les 19 h. Cal Soler. Sant Vicenç de Castellet. Entrades: 5 euros.

Homenatge a Palmira Jaquetti (Lladurs)

Palmira Jaquetti (1895-1963) va ser musicòloga, poetessa, pedagoga i escriptora, i va estar vinculada a Lladurs. La seva família hi va viure i ella hi va fer estades, que va fer constar en poemes, escrits i cançons. Aquest dissabte, es presentarà el llibre Les cosines Isant: la iaia Maria Codina Isant i Palmira Jaquetti Isant, de M. Àngels Clotet Miró. Després, s’inaugurarà l’exposició Llum a l’ànima. Palmira Jaquetti 1895-1963, a l’ajuntament.

Dissabte, a les 11.30 h. Castell de Lladurs.

Gerard Quintana presenta novel·la (Navàs)

L’escriptor i músic Gerard Quintana presentarà avui la seva novel·la L’home que va viure dues vegades, amb la qual va guanyar el darrer Premi Ramon Llull de literatura catalana. El llibre parla de les segones oportunitats a partir de la vida d’un home que pateix un gran trasbals. L’acte està organitzat per la llibreria Cal Cisteller de Navàs.

Divendres, a les 19 h. Casa La Granja. El Mujal (Navàs).