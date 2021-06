El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 en l'entrada per gaudir en família tot visitant el museu El Màgic Món del Tren, a Santa Eugènia de Berga (Osona). Un espai dedicat al món del tren en miniatura, on s’exposa una col·lecció particular i dues maquetes de grans dimensions: una d’HO i una altra, en construcció, d’escala 1. Per a més informació podeu trucar al telèfon 39 883 51 30 o al web www.magicmondeltren.com.

Presentant el carnet del club Regió7 a taquilles obtindreu el descompte. Promoció limitada.