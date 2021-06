A Bombai viuen vint milions de persones i jo caminava buscant un llibre. Un només entre la multitud de llibres que es venen a Bombai. No hi ha vint milions de lectors a la ciutat. Ni tan sols a tot el món aconseguiríem aquesta xifra, però en una metròpoli trobar un títol concret resultava una tasca difícil. Almenys, serviria com a excusa per a visitar els barris menys coneguts.

Bombai és desbordant. No hi ha un altre adjectiu per a descriure-la. Els seus carrers aspiren contínuament a una cosa diferent al que el viatger creu tenir davant dels seus ulls. Els gratacels de cristall, on es reflecteix el sol projectant fils de foc en l’asfalt, conviuen amb els temples hinduistes, construïts segles enrere i que es resisteixen a morir. Han quedat desfasats en una ciutat que es mou al ritme de les grans metròpolis. Avui dia, alguns temples comparteixen espai amb una estació de metro o un camp de criquet, l’esport nacional. Però el panorama urbanístic de Bombai és majoritàriament pobre. Els estrats de l’evolució humana són presents als seus carrers. Les barraques de fang i canyes es multipliquen a pocs metres dels gratacels. Són els slum, llocs on no existeix la dignitat, solament la pobresa extrema. No hi ha aigua potable. Durant les pluges monsòniques les barraques s’inunden i el plàstic no serveix per a aturar l’aigua. No és un món marginal perquè és majoritari. A Bombai són milions de persones les que viuen en aquestes condicions. Envolten el centre històric. Li guanyen metres a l’oceà. Acudeixen als districtes financers i senyorials a demanar almoines i són expulsats per la policia. En una mateixa parcel·la el cristall i el fang fan frontera.

Solen instal·lar-se també en les vies del tren. Nosaltres havíem visitat el Indian Gate, l’arc que dóna la benvinguda als viatgers que arriben amb vaixell i els turistes que acudeixen a l’illa d’Elefanta, a veure les grutes excavades en la pedra en el segle VI. A un costat, el luxós hotel Taj Mahal, fortament vigilat després dels atemptats del 2008. La calor humida desbordava qualsevol previsió. Bombai és una ciutat tropical amb l’amenaça constant d’un xàfec. En moltes dels seus carrers els banians indians creixen de manera descontrolada. Es colen en els habitatges. Truquen a les finestres i protegeixen amb ombra als vianants. Formen un paisatge característic, íntimament lligat a Bombai. En el districte central, el Barri del Fort, la ciutat aconsegueix les seves màximes quotes de mestissatge. L’estil de l’Estació Victoria resumeix a la perfecció aquest esperit. L’estil neogòtic de mitjan segle XIX es conjuga amb un clima pesat i enganxós. Als arcs ogivals i a les gàrgoles de les cornises se li afegeix una vegetació exuberant i fruites tropicals de tots els colors. L’Estació Victoria no té res a envejar-li al Parlament de Londres. Són edificis similars però tractats per un clima oposat.

El primer edifici britànic

Molt a prop, la catedral de Sant Tomàs presumeix de ser el primer edifici britànic construït, afegint gotes d’anglicanisme al panteó multicultural indi. Finalment, la Universitat de Bombai, dissenyada a l’estil d’Oxford, suma en aquest barri fet a imatge i semblança de l’Imperi Britànic. En la Universitat i les llibreries limítrofes em van negar el llibre que anava buscant. Amb extrema dificultat els feia entendre als llibreters, senyors amb bigoti i que movien el cap amb ambigüitat, que anava buscant una edició del Quixot en indi. Els llibreters s’emocionaven davant l’estranya petició. Em van treure un mostrari de llibres, la majoria en anglès, però no hi havia rastre del cavaller de la trista figura. Entre banians indians i pluges tropicals la seva armadura s’hauria oxidat encara més del que estava. Un llibreter ens va convidar a cafè.

Era una muntanya de llibres sense ordre, però impregnada per l’amor a la literatura que tantes vegades he vist de llarg a llarg dels meus viatges. Després d’uns minuts, ens va donar una direcció concreta. Ens va dir que allí podríem buscar. Es tractava d’una impremta a l’altre costat de la ciutat. Havíem d’agafar un tren i travessar la vella Bombai, lliscar-nos pels slums que creixen a banda i banda de la via i arribar al barri de Dadar, en l’altre extrem de la badia. Vam agrair el cafè i el llibreter ens va acomiadar ajuntant les mans i fent una reverència. Després d’una hora de trajecte, arribem a la direcció recomanada. Era un lloc impersonal, ple d’edificis desolats i venedors de suc de canya de sucre. A l’interior de la impremta, el seu amo ens va rebre amb alegria i efusivitat, poc freqüent en els indis. Després d’una conversa intensa, on ens va confessar que el seu escriptor preferit en llengua espanyola era Lorca, al qual havia llegit en anglès, ens va donar un exemplar estrany. Va assegurar que era el Quixot traduït al indi, però en la portada apareixia una escena de la pel·lícula d’Alejandro Magno, protagonitzat per Collin Farrel. La meva primera impressió va ser confusa. Als ulls d’un indi, Alejandro Magno i El Quixot han de ser fruits semblants d’una mateixa cultura. Però em va insistir en l’autenticitat de l’exemplar. Ho vaig obrir i vaig observar l’alfabet bràhmic, intentat esbrinar el nom de Sancho Panza o Rocinante entre aquells símbols estranys. Finalment, vaig comprar l’exemplar. El Quixot va viatjar fins a Bombai per a tornar a la meva biblioteca de títols poliglotes.

Només anys després, per atzars de la vida, vaig comprovar que l’exemplar que havia comprat corresponia al Quixot en indi. Llarga vida a aquell home de Dadar i a tots els llibreters de Bombai, que sense saber-ho, també formen part d’aquest meravellós món de la cavalleria