La història de l’Empordà s’ha d’escriure parlant d’hams, llaguts, xarxes i salaons. També de platges, cales i caladors. Els vestigis arqueològics trobats fins ara en els jaciments d’Empúries o la Ciutadella de Roses indiquen ben clarament que la mar era font de riquesa i de vida quotidiana i que la pesca i les famílies que vivien d’ella han deixat un ric llegat etnogràfic.

Per donar a conèixer aquesta realitat sobre una manera de viure del passat que, en molts aspectes, ha arribat fins als nostres dies, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha tirat endavant la divulgació de la ruta «L’Alt Empordà, terra de pesca». Es tracta d’una guia que repassa ports, llotges, fars, patrimoni arquitectònic, cales i platges on la pesca hi ha estat present i ha acabat modelant el paisatge i la manera de viure de la seva gent.

Des de la imponent Estació de Portbou fins a l’imprescindible Museu de l’Anxova i la Sal de l’Escala, passant pels pobles de la Mar d’Amunt, el cap de Creus i l’extensa Badia de Roses, la ruta ens ajuda a entendre com els empordanesos han sabut treure profit dels seus recursos naturals i com aquests han condicionat el paisatge.

Casetes de pescadors en llocs emblemàtics com Cala Prona o Cala Jòncols, peces singulars com els canons de Colera, la torre de Montgó i la barraca dels carrabiners de Portbou; llotges visitables com les de Llançà, el Port de la Selva, Roses o l’Escala, configuren el retrat d’un Empordà de mar que té els seus germans bessons a d’altres poblacions costaneres del Baix Empordà i la Selva.

A la ruta no hi falten monuments o espais imprescindibles com el monestir romànic de Sant Pere de Rodes, el MAC d’Empúries, l’Alfolí de la Sal, la Ciutadella o les façanes dels fronts de mar de localitats emblemàtiques com Cadaqués i el Port de la Selva. També hi són els cementiris mariners i les cales i platges que en altres temps servien per a amarrar les barques i que avui són espais de lleure per als banyistes. I tampoc no hi podia faltar el Fluvià i les referències a Sant Pere Pescador.

Tot plegat maridat amb la gastronomia marinera, rica en propostes relacionades amb els productes de la pesca local i els bons vins de la DO Empordà, alguns d’ells sorgits de les vinyes enfilades a les muntanyes del litoral empordanès.