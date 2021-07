De punta a punta de la Costa Brava, els camins de ronda que voregen el litoral són uns dels millors miradors per compendre el paisatge del litoral més sorprenent d’aquesta part de Catalunya.

Aquests corriols carregats d’història han sofert nombroses modificacions per l’acció de l’home al llarg dels temps. Els camins de ronda són els testimonis de les activitats del passat. Eren el punt de connexió entre cales i platges, l’enllaç entre pobles. També van servir com a ruta de contraban i de xarxa de vigilància per a evitar, en temps reculats, atacs de pirates i corsaris.

Amb el pas dels anys, els diferents municipis de l’Empordà i de tota la Costa Brava, han pres consciència de la importància d’aquests camins per a donar a conèixer el paisatge i el ric patrimoni cultural del país. Des dels camins de ronda podem admirar penya-segats imponents, platges de sorra fina i cales amagades entre el camuflatge dels pins. També són una bona manera d’accedir als diferents fars que dominen el litoral, com els de S’Aranella del Port de la Selva, Cap de Creus Cala Nans de Cadaqués, la Punta de la Poncella de Roses, Illes Medes a l’Estartit, el de la Punta del Molí de Palamós, el de Sant Sebastià sobre Calella de Palafrugell o el de Tossa de Mar, situat a tocar les muralles.

Pels amants del senderisme i les caminades, llargues o curtes, aquests camins de ronda transiten entre espais naturals destacats, com el Parc de cap de Creus o el del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. A la Mar d’Amunt hi ha trams que són la joia de la corona, especialment el que uneix Llançà amb el port de la Selva. A Roses i l’Escala, entre punta i punta de la Badia, també trobarem trams que no ens podem perdre.