Costa fer una llista amb els 10 pobles més bonics de Catalunya, perquè en aquesta terra hi ha una munió de llogarets i viles que es mereixen l'etiqueta. En aquest article en recollim deu que no et pots perdre i que, enguany, durant un estiu durant el qual el turisme de proximitat es tornarà a imposar, pots aprofitar per visitar o revisitar. En aquesta selecció hi ha viles marineres de postal mediterrània, poblacions medievals al costat de pics pirinencs i llocs pintorescos amb gran valor històric i cultural i alguns, fins i tot, han sigut elegits com a platós de cine per la seva bellesa i encant. Totes les poblacions, a més, tenen el segell de qualitat de l’Agència Catalana de Turisme, cosa que garanteix que l’experiència del viatger en la destinació serà «satisfactòria». Prepara't per fer un viatge pels pobles més bonics de Catalunya? Comencem!

Taüll

La Vall de Boí és un paradís per als amants de la naturalesa, la relaxació i la cultura. Molts dels pobles de la zona mereixen una visita, però sens dubte Taüll és un magnífic exemple de les construccions romàniques que atresora el Pirineu català, i té un lloc destacat en la història de l’art i l’arquitectura mundial. Acull dues de les esglésies romàniques de la vall, declarades patrimoni mundial de la humanitat per la Unesco el 2000, són Santa Maria i Sant Climent de Taüll. Són dos exemples purs de l’art romànic en un paisatge rural pirinenc gairebé intacte. Art, naturalesa, paisatge i història.

Imprescindible: disfrutar de la projecció de ‘video-mapping’ sobre les restes de pintura original de Sant Climent de Taüll, recórrer el camí fins al mirador de Cuirilles i visitar la formatgeria local.

Castellar de N’Hug

Enfilat a 1.450 metres d’altura, el laberint de carrers costeruts de pedra de Castellar de N’Hug corona un preciós paisatge d’alta muntanya. El poble és dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró i molt a prop de les fonts del Llobregat, on el riu neix. A més de tenir unes espectaculars vistes, és seu d’espectacles únics d’oficis ancestrals, com el seu tradicional Concurs Anual de Gossos d’Atura. La cita va néixer el 1962, hereva de les trobades entre pastors de la comarca, en què competien per demostrar quin era el millor gos.

Hi ha visites guiades pel poble i a l’antiga fàbrica de ciment Asland, al Clot del Moro; també es pot arribar fins al santuari de Montgrony, per un sender de 9 quilòmetres, i disfrutar de la gastronomia local (carns de caça i bolets salvatges).

Peratallada

A 130 km de Barcelona i 40 de Girona, aquest poble de l’Empordà on va néixer Berenguer de Cruïlles, el primer president de la Generalitat, el 1359, ha sigut declarat conjunt historicoartístic de la província per la seva important arquitectura medieval, considerada la més ben conservada a Catalunya. Els seus carrerons de pedra es remunten al segle X, tot i que l’origen del nucli habitat de ‘Petra taliata’ pugui ser d’origen preromà.

Al Bar del Poble hi ha l’oficina de turisme on informar-se sobre les muralles excavades a la roca i els locals amb un bon gelat artesanal –dolç o salat–, especialitat del poble.

Sitges

Envoltada de les muntanyes del Parc Natural del Garraf, a 35 quilòmetres de Barcelona, hi ha a Sitges, a la qual es pot arribar amb tren, autobús i amb cotxe, trajecte recomanable, perquè és una de les carreteres més boniques de Catalunya, la que recorre la costa del Garraf, amb un paisatge increïble. Aquesta tranquil·la població al costat del mar, amb les seves cases blanques marineres i amb una gastronomia que té el peix com a protagonista absolut, és també bressol del Modernisme gràcies a Santiago Rusiñol i el Cau Ferrat, la casa-museu on guardava la seva col·lecció de pintures i peces de ferro forjat. De visita obligada també és el Palau Maricel (al Racó de la Calma, a la foto sota aquestes línies), amb extraordinàries vistes al mar.

Sitges compta al seu calendari amb destacades cites, el seu famós carnaval, la celebració del qual es va restaurar en ple segle XIX, i el Festival Internacional de Cine Fantàstic, que ja ha superat 50 edicions.

Entre els seus atractius, les visites guiades a la Cofraria de Pescadors (amb cinc rutes temàtiques per a tots els públics), la Casa Bacardí (dedicada a Facundo Bacardí, el fundador de la marca de rom), l’ambient nocturn del carrer del Pecat, la platja de Sant Sebastià i el Port d’Aiguadolç.

Pals

«Pals no mereix una visita, sinó cent», va dir Josep Pla d’aquesta localitat situada a la comarca del Baix Empordà, a la Costa Brava. Pals és un dels pobles medievals més espectaculars de Catalunya. El patrimoni històric de la seva vila és el reclam turístic més gran, el qual està declarat com a bé d’interès nacional, on els estils gòtic, romànic i barroc s’entremesclen harmònicament. Només l’església de Sant Pere guarda en la seva arquitectura més de 1.000 anys d’història.

Un altre dels seus atractius és l’envejable ubicació al cim d’una muntanya poc elevada, amb molt bones vistes sobre el mar. A més dels seus arcs i carrerons de pedra medievals, també es pot visitar un interessant conjunt de masies disperses, algunes de fortificades, entre les quals destaquen el Mas Roig, la Torre Pedrissa o la Torre Mora, del segle XV. Des del mirador Josep Pla, a la Casa-Museu Ca La Pruna, es pot observar la plana de l’Empordà en tota la seva extensió, els arrossars, el massís del Montgrí i les illes Medes de fons.

Tossa de Mar

Catalogat per Marc Chagall com «el paradís blau», ja que el cèlebre pintor francès d’origen bielorús es va refugiar a la localitat dos estius, el del 1933 i 1934, i escenari de la pel·lícula d’Ava Gardner ‘Pandora y el holandés errante’ (1951), Tossa de Mar és un dels llocs més emblemàtics i visitats pels turistes de la Costa Brava. El seu recinte emmurallat de la vila vella és l’únic exemple de població medieval fortificada que es conserva al litoral català.

La tradició marinera es continua palpant avui a l’antic barri de pescadors de Sa Roqueta, en la seva gastronomia i les seves icòniques barques de pescadors de la zona d’Es Racó, a la platja Gran.

Es pot passejar fins al far, per la platja de la Mar Menuda o admirar la panoràmica sobre el cap de Tossa. Entre les seves cales, destaquen la Morisca i Pola.

Cadaqués

Tot i que els pobles de pescadors es van succeint per tota la Costa Brava, cap manté l’essència tan intacta com el de Cadaqués, famós per ser refugi de Salvador Dalí. Les seves cases d’un blanc immaculat i les seves precioses cales i el Parc Natural del Cap de Creus fan que molts el considerin el poble més bonic de Catalunya (i el primer punt de la Península a rebre els rajos de sol).

A més del nucli antic molt ben conservat –el poble va estar aïllat per via terrestre fins al segle XIX–, destaca l’església de Santa Maria (segle XVII), i molt a prop d’allà, en una petita i tranquil·la cala de Portlligat, la Casa-Museu de Dalí.

Siurana

A la comarca del Priorat, a Tarragona, es troba un altre poble d’altura: Siurana, a 737 metres d’altitud, dalt d’un cingle de roca calcària, presidint el riu i el pantà que porta el seu nom, a la serra de Montsant i les muntanyes de Prades. Precisament, per aquesta ubicació estratègica, durant segles va ser defensa de primera línia de l’islam. El seu castell àrab va ser l’últim bastió musulmà conquerit pels cristians a Catalunya, el 1153. D’aquella èpica conquesta van sorgir multitud de llegendes, com la de la Reina Mora.

Avui dia s’ha convertit en un dels millors llocs del món per practicar escalada esportiva. A més de les excel·lents vistes que ofereix el seu mirador de tota la zona, els pocs i estrets carrers empedrats i les cases de pedra de Siurana transporten a un temps passat. Destaca l’església romànica de Santa Maria, construïda entre els segles XII i XIII, i perfectament conservada.

Rupit

Amb només 285 habitants, Rupit és un petita joia del barroc rural enmig d’un paisatge impressionant, ancorat als escarpats barrancs del massís de Collsacabra. Coronat pel seu castell, del segle IX, als seus carrers costeruts i empedrats s’alcen cases dels segles XVI i XVII amb façanes de pedra, acolorits balcons de fusta i teulades a dues aigües.

El visitant no se n’ha d’anar sense creuar el pont penjat, un pont penjant de fusta, l’església de Sant Joan de Fàbregues, la construcció romànica més espectacular de la zona, i el pròxim salt de Sallent, la cascada més alta de Catalunya, amb 115 metres.

Besalú

La vila medieval de la Garrotxa, un dels pobles més bonics de Catalunya, va ser l’escenari fa pocs mesos del rodatge de diverses escenes de l’última temporada de la sèrie d’HBO ‘Westworld’, on, com a anècdota, es van colar una estelada, un llaç groc i una pancarta a favor del ’sí’ a la campanya del referèndum de l’1-O. Els seus empedrats carrers van servir per recrear un poble italià durant la segona guerra mundial, si bé el seu nucli antic data de molt abans. Gràcies al seu magnífic estat de conservació, des del 1966 va ser declarat conjunt historicoartístic.

La seva entrada, pel pont medieval de set arcs del segle XI, és una de les estampes més fotografiades pels turistes. Però altres llocs que mereixen una visita són el monestir de Sant Pere, del segle XII, la Casa Cornellà o la sala gòtica de la Cúria Reial.