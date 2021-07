Delectar-nos de la vista panoràmica d'una plana, un riu, una ciutat o una muntanya ens fa sentir insignificants davant de la immensitat que apreciem amb els nostres ulls. Els miradors són llocs perfectes per gaudir del paisatge i contemplar la bellesa de la naturalesa.

A casa nostra n'hi ha molts i fer-ne una selecció és complicat. Tot i així ho hem intentat i aquesta és la llista, a parer nostre, dels 8 miradors per gaudir de les millors vistes de Catalunya. Indrets ideals per visitar en família i que, a més a més de les meravelloses panoràmiques de 360º que ofereixen, són llocs idonis per practicar esports a l’aire lliure amb infinitat de rutes per disfrutar del seu entorn i de la vegetació de Catalunya.

Mira la nostra selecció i gaudeix de les vistes!

Morro de l'Abella (Osona)

Aquest mirador està situat a Tavertet, un municipi de la comarca d'Osona on podràs gaudir de les vistes panoràmiques del Pantà de Sau i on, en èpoques de pluja, podràs apreciar el salt d'aigua del Tirabous. Tot i no ser recomanable per a persones amb vertigen, és un lloc ideal per als amants del senderisme, gràcies a l’impressionant paisatge natural i a l'espectacular vegetació que el rodegen. Per accedir-hi hi ha un camí d'uns 15 minuts des de l'aparcament amb un tram molt accessible, senzill i de poca durada, perfecte per anar-hi amb nens.

Mirador del Pedraforca (Berguedà)

El Pedraforca es troba entre els municipis de Saldes i Gósol i és un dels cims més emblemàtics de l’alpinisme català. El mirador, situat a la falda de la muntanya, està format per unes plataformes a sobre d'un penya-segat amb vistes a la vall de Gresolet, que com en el cas del Morro de l'Abella, no és apte per a persones amb vertigen. Aquest mirador és un dels indrets més visitats de tot el parc natural del Massís del Pedraforca i recentment ha estat adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

Mirador de la Figuerassa (Berguedà)

Aquest, és un dels punts més elevats del Berguedà que t'ofereix dos miradors circulars de 360º on podràs contemplar la ciutat de Berga, el pantà de la Baells i la muntanya de Montserrat, entre d'altres. El Mirador de la Figuerassa, situat al terme de Cercs, al cor del Prepirineu i a uns 1.500 metres d'altitud, és un indret que recompensa amb un espectacular paisatge natural perfecte per fer fotografies.

Mirador de Siurana (Priorat)

Aquest indret màgic situat a la província de Tarragona té unes vistes immillorables a les serres i muntanyes que l'envolten, a més de ser un dels llocs preferits d'escaladors de tot el món. El pantà que es pot apreciar des del mirador es caracteritza per les seves aigües tranquil·les i és un dels llocs més visitats per combatre la calor de l'estiu, on podràs gaudir de diferents esports aquàtics com el caiac. També, pots fer una visita a Siurana, un petit poble amb encant, construït al segle IX com a defensa dels musulmans i, on segons diuen les llegendes, va ser l'escenari de tràgiques morts de nombroses reines àrabs.

Mirador del Ter (Osona)

A la comarca d'Osona podem trobar aquest mirador amb una vista panoràmica del meandre del riu Ter, una zona molt fotogènica amb rutes per accedir-hi. Des d'aquest indret també s’observa el monestir de Sant Pere de Casserres, que es conserva gairebé igual que deu segles enrere i que recomanem visitar. L'accés al mirador no és gens fàcil, ja que no hi ha cap indicació, però podràs guiar-te utilitzant Google Maps.

Santuari de Queralt (Berguedà)

El mirador de Queralt se situa a la comarca del Berguedà a uns 1.200 metres d'altitud i és conegut com 'El balcó de Catalunya', ja que ofereix unes precioses vistes de Berga, Montserrat, el pantà de la Baells i d'altres muntanyes i municipis del Prepirineu. L’amplitud i bellesa natural del seu paisatge incita a pujar a Queralt sense pensar-ho dos cops. Aquest paratge també és conegut pel santuari de la Mare de Déu de Queralt, l'església de La Cova i les nombroses llegendes que l'acompanyen. Podràs viure l'experiència única de pujar a peu fins al santuari en un trajecte de menys d'una hora de durada des de Berga, però si ho prefereixes pots accedir-hi directament amb cotxe. Hi ha una ruta per arribar fins al mirador de la Figuerassa.

Mirador de Montserrat (Bages)

Montserrat se situa entre les comarques del Bages, l'Anoia i el Baix Llobregat i és la muntanya més espiritual i seductora de Catalunya. El seu mirador es troba a Sant Jeroni, a 1.237 metres d'altitud, i és el punt més alt de la muntanya. Ofereix unes vistes espectaculars de 360º on pots albirar els Pirineus, el Montseny, Collserola i Sant Llorenç de Munt amb l'ajuda d'una Rosa dels Vents situada al centre de la zona del mirador. Aquest indret pot ser el punt de partida de multitud de rutes que, gràcies a la seva gran bellesa natural, atrauen senderistes de tot el món. El trajecte del Camí Vell de Sant Jeroni té una durada aproximada d'1 hora i 45 minuts i on, durant uns 30, t'enfilaràs per la muntanya pujant més de 1.000 graons. També podràs accedir-hi pel Camí Nou, una ruta amb menys dificultat, ja que la iniciaràs amb el funicular de Sant Joan fins al 'Pla de les Taràntules' (972 m.), estalviant-te uns 250 metres de desnivell.

Torre de Collserola (Barcelona)

El mirador de la Torre de Collserola se situa a més de 500 metres d'altitud, i és el punt més alt de Barcelona amb una gran diferència, oferint unes vistes de completes que, en bones condicions meteorològiques, permeten veure tota la ciutat, Montserrat i fins i tot la serra del Cadí-Moixeró. És un lloc imprescindible de visitar si vas a la capital catalana, perfecte per anar-hi en família i gaudir del paisatge amb excursions per la muntanya. També és molt recomanable anar al parc d'atraccions del Tibidabo construït l'any 1901, sent així el més antic d'Espanya. Es troba a pocs metres de la torre i també té amb un mirador amb vistes a Barcelona.