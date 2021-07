Allotjar-se gratis o gastant molt pocs diners en qualsevol lloc de la nostra geografia, és possible. Ara bé, no es pot esperar a canvi grans comoditats ni estalviar-se fer alguns esforços. Però les opcions hi són, pensades per a persones de mentalitat oberta, adaptables, aventureres i a qui no els importi assumir uns certs riscos. A canvi, es pot conèixer món sense que es ressenti la butxaca. Aquestes són algunes de les idees que existeixen i que proposem (n'hi ha d'altres, com allotjar-se a casa d'algun familiar o conegut, però aquestes segurament ja les saps).

1. Woofing

Es tracta d'un moviment mundial pel qual una persona major de 18 anys s'ofereix com a voluntari per a ajudar en granges o espais ecològics, aprenent les tasques bàsiques a canvi d'allotjament i menjar. No s'obté una compensació econòmica, però t'aporta una experiència vital única. Pots trobar informació en webs com per exemple Woof.es.

Similar a l'anterior, trobem moltes altres webs on a canvi del nostre treball, ens donen allotjament i aliment. Pot ser en qualsevol àmbit, encara que la majoria solen estar relacionats amb treballs domèstics de tota mena. Entre ells, HelpX, Workaway o Staydu.

2. Intercanvi d'habitatges

Una forma que compta cada any amb més seguidors i que consisteix bàsicament a canviar la teva casa per una altra, gaudint cada família o parella de la casa de l'altre i coneixent d'aquesta manera altres països i cultures de forma totalment gratuïta.

3. HouseSitting

En aquest cas, no hi ha intercanvi bilateral com en el cas anterior, sinó que vigiles i tens cura d'una casa mentre els seus propietaris estan de vacances. Les tasques entre altres són netejar la llar, ocupar-se del jardí, cuidar les mascotes així com qualsevol altre manteniment general.

4. Au pair

Una altra de les fórmules més conegudes, on es tracta de cuidar nens en un altre país mentre els ensenyes el teu idioma natiu.

5. Acampada a domicili

Hi ha països en els quals deixen que acampis al seu jardí o en la seva propietat a canvi d'ajudar-los en les tasques domèstiques. En altres casos, s'ha de pagar una quota, que en qualsevol cas és més econòmica que en un altre allotjament. En la majoria d'elles, els amfitrions solen oferir aigua calenta, dutxes i fins i tot wifi o instal·lacions per a poder cuinar. En Webs com welcometomygarden, CampSpace o Coolcamping.

Opcions diferents per a qui no pot permetre's gastar molt o qui vol experimentar altres noves sensacions.