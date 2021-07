La lletra de la cançó En s'estiu d'Antònia Font ja ho deia: 'Res d'aquest món no m'importa, jo vull ser un trosset de natura en miniatura'. Quan arriba l'estació més esperada de l'any, tots desitgem trobar llocs rodejats de verd que siguin idonis per passar el diumenge. I és per aquesta raó, que cal conèixer els espais de proximitat que ens envolten. A continuació et fem un recull d'alguns racons que has de descobrir aquest estiu a menys d'una hora de Solsona:

Mirador del Querol

A només trenta-cinc minuts en cotxe de Solsona, trobem el Mirador del Querol, situat a la serra del Port del Compte a 2.100 metres d'altitud. Des d'allà es pot observar tot el paisatge del Solsonès. Fins i tot, si el cel està clar, es pot arribar a veure la muntanya de Montserrat. Per accedir-hi, es poden fer diverses rutes augmentant i disminuint la dificultat i els quilòmetres.

Mola de Lord

Si el que es vol és fer una caminada, es pot decidir pujar a la Mola de Lord, que fa uns 1.180 metres d'altitud i es troba entre Vilamala i la Vall de Sant Llorenç de Morunys. Al capdamunt de la muntanya, hi podem trobar el Santuari de Lord i un canó que vol commemorar les guerres carlistes. La pujada pot ser una excursió adient per aquells que no estant habituats al senderisme, ja que és una excursió curta. També s'hi poden trobar diverses vies d'escalada, sense massa dificultat.

La Molsosa

A la Molsosa només hi habiten 109 habitants. Els carrers estrets d'aquest poble et portaran a racons encisadors, ja que avui dia, encara conserva els seus orígens medievals amb places i carrers de pedra. Si hi fas una visita també hi pots trobar la petita església parroquial de Santa Maria d'Enfesta, de l'estil romànic i gòtic. A més a més, també conserva l'església de Sant Ponç que conté tres retaules XVII.

Pantà de la Llosa del Cavall

El Pantà de la Llosa del Cavall, amb una extensió de 200 km², és una de les grans piscines naturals a prop de casa. Des de la carretera, ja es pot observar el color turquesa de les seves aigües i la vegetació que l'abraça. És per això, que un dels seus trets característics són els seus paisatges de postal. L'espai que compren aquest conjunt natural és la Vall de Lord. Al pantà es poden realitzar tota mena d'activitats d'aventura, des de caiac, passant per surf de rem o fins i tot senderisme. També es pot fer 'Bungee'.

Serra de Busa i el Capolatell

La Serra de Busa és una de les moltes serres del Prepirineu, que forma part d'un altiplà anomenat Pla de Busa. A primera vista, sembla un lloc inaccessible i inhòspit per la forma de les seves parets agrestes. Però realment, és un espai natural on es poden realitzar excursions i caminades. Durant el recorregut es poden visitar diferents ermites i gaudir de les magnífiques vistes mentre es camina a prop de penya-segats. La història d'aquest escenari rocallós també és important: va ser clau a la guerra del Francès. Diu la llegenda que allà és on va morir Guifré el Pilós, i doncs en conseqüència, el bressol de la bandera de Catalunya. Per aquesta raó, hi trobem estructures com el Capolatell, que antigament havia estat una presó.

Fonts del Cardener

Per gaudir d'una estona de tranquil·litat amb amics o família, cal visitar el punt on neix el riu Cardener, afluent del Llobregat, que trobem a prop del nucli de la Coma i la Pedra. Un espai envoltat de verd, perfecte per a menjar a l'aire lliure, ja que disposa d'una àrea de pícnic amb diverses barbacoes i taules de fusta. Per tant, és un espai agradable de lleure molt espaiós, on relaxar-se.

Pont del Clop i la Riera Salada

La Riera Salada del Solsonès s'ha convertit en un lloc tranquil on poder anar a banyar-se els dies més calorosos. Un riu de 40 quilòmetres amb aigües cristal·lines, envoltat de verd i les seves distintes tonalitats. A més, el que el diferencia dels altres, és que el seu cabal recórrer unes terres salades i d'aquí el seu nom i la seva gran quantitat de clorur sòdic a l'aigua. El punt on es concentra més gent és sota el Pont del Clop, ja que és on la riera surt de la gorja del Clop i fa que l'aigua quedi entollada.