Aquestes són les millors propostes culturals per aquest primer cap de setmana d'agost a la Catalunya Central.

Música

MANRESA

Voilà! a la Lluvià!

De dijous a diumenge, de 19 a 00 h, a l’exterior de la Torre Lluvià, oferta en un entorn privilegiat on poder sopar, gaudir d’un concert o fer una copa. Entrada gratuïta. Avui, a les 21 h, Llumplugged (setena edició del Concurs Musical del Bages). Amb Hidepeck, duet format per Àxel Garcia i Berta Jàtiva. Preu: 5 euros amb consumició inclosa i butlleta per votar. Més informació: www.voila.cat. Diumenge, a les 20 h, Open Mic. L’escenari està preparat amb equip, microfonia i monitoratge perquè puguis mostrar al públic el que saps fer. S’ha d’enviar un correu a l’adreça openmicvoila@gmail.com i explicar què vols fer. Hi haurà espai per a 8 actuacions. Gratuït.

ALÀS I CERC

10è Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP)

Diumenge, a les 13 h, a l’Església de Santa Cecília (Vilanova de Banat. Alàs i Cerc, concert de Stadler Trio amb Una serenata a la Viena de Mozart. Amb Eric Hoeprich, corno di bassetto i chalumeau; Albert Gumí, corno di bassetto i chalumeau i Oriol Garcia, corno di bassetto i chalumeau. A les 9.30 h, visita guiada inclosa: «El Cadí, una autopista de rapinyaires migradors» (sortida: l’Estudi). Entrades: de 20 a 13 euros i de 16 a 11 euros. Informació i venda a www.femap.cat.

RINER

10è Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP)

Diumenge, a les 19 h, al Santuari del Miracle, concert d’Ensemble Flandriae-Pyrenaei amb Música Barroca de Flandes i Catalunya. Amb Anne Cambier, soprano; Guido de Neve, Wibert Aerts i Meritxell Genís, violins; Clara Pouvreau, violoncel; Núria Pujolràs, viola; Oriol Casadevall, contrabaix i Frank Agsteribbe, clavicèmbal i direcció. A les 17 h, visita guiada inclosa: «L’actualitat del Miracle a través de la seva història». Entrades: de 20 a 13 euros i de 16 a 11 euros. Informació i venda a www.femap.cat.

CARDONA

Cicle Espais: Eladio Reinón & Joan Fort Group

Diumenge, a les 21.30 h, a la Fira de Dalt, concert de jazz del grup Eladio Reinón & Joan Fort Group. Amb la col·laboració d’Amics del Jazz de Cardona, Onzena edició del Cicle Espais, una proposta que uneix música, teatre, gastronomia i cultura en indrets característics del municipi. Imprescindible fer reserva prèvia per raons d’aforament dels espais: entrades.cardonaturisme.cat o a l’Oficina de Turisme en horari d’atenció al públic (de 10h a 14h i de 16h a 20h de dilluns a dissabte) presencialment o al telèfon 93 869 27 98. El mateix dia de l’activitat, sempre i quan hagi disponibilitat per l’aforament marcat, es podrà entrar.

CASTELlNOU DE BAGES

Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS): AIMS, ara a Castellnou»

Dissabte, a les 20 h, a l’església. Concert de professors i alumnes. Amb Barbara Doll, violí. Preu: 10€. Gratuït per als menors de 18 anys. Tota la programació es pot consultar al web del festival (www.aims.cat) des d’on es recomanatambé comprar les entrades anticipadament.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Concert de Nits Musicals: Ensemble Pyrene»

Aquest divendres, a les 22 h, al monestir de Sant Llorenç, concert d’Ensemble Pyrene: Connexió Bach. Organitza associació Nits Musicals de Guardiola de Berguedà. Més informació a www.civitascultura.org.

L’ESPUNYOLA

Concert de Festa Major amb Cafè Trio»

Diumenge, a les 20 h, concert de Feta Major a càrrec de Cafè Trio, a la pista a l’aire lliure (en cas que faci mal temps, el concert es farà al Local Social i només serà per a la gent del poble).

L’ESTANY

Stagnum 2021

Dissabte, a les 22 h, al claustre de Santa Maria de l’Estany, XIX Bachiana amb la pianista Varvara Nepomnyashchaya i les Variacions Goldberg. Entrades: 15 euros. www.entrapolis.com/entrades/xix-bachiana

LLÍVIA

Festival de Música de la Cerdanya

Dissabte, a les 22 h, a l’Església de Nostra Senyora dels Àngels, Giorquestra- Amor Brujo. Entrada general: Anticipada 18€ / Taquilla 20€. Majors de 65 anys i menors de 25 anys: Anticipada 16€ / Taquilla 18€. Venda d’entrades a www.codetickets.com i a les oficines de turisme de Llívia i Puigcerdà. Els concerts s’organitzaran seguint els protocols sanitaris vigents en les dates de celebració del festival.

MONTSERRAT

Festival Internacional Orgue de Montserrat

Dissabte, a les 21 h, a la basílica de Santa Maria. Concert de l’organista coreana resident a Madrid Riyehee Hong amb un programa centrat en les variacions per a orgue. L’entrada al concert és gratuïta, però cal reservar localitat a través de la pàgina web de Montserrat: www.abadiamontserrat.cat. Aquest concert es podrà seguir en directe a través de les TV de la Xarxa de Comunicació Local i per Montserrat Ràdio i TV (abadiamontserrat.cat/TV).

PUIGCERDÀ

Festival de Música de la Cerdanya

Aquest divendres, a les 22 h, a l’Església de Sant Domènec, concert Giorquestra- Mendelsshon - Concert per a violí i simfonia italiana. Entrada general: Anticipada 18€ / Taquilla 20€. Majors de 65 anys i menors de 25 anys: Anticipada 16€ / Taquilla 18€. Diumenge, a les 22 h, a l’Església de Sant Domènec, Gospel Soul Choir - Rejoice. Entrada general: Anticipada 13€ / Taquilla 15€. Majors de 65 anys i menors de 25 anys: Anticipada 12€ / Taquilla 13€. Venda d’entrades a www.codetickets.com i a les oficines de turisme de Llívia i Puigcerdà. Els concerts s’organitzaran seguint els protocols sanitaris vigents en les dates de celebració del festival.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS): 20 anys de l’AIMS a la Vall de Lord»

Aquest divendres, a les 20 h, a l’església parroquial. Amb Johannes Geffert, orgue; Sergey Ostrovsky, Marcel Ignacio Riera, viiolí; i Noémie Bialobroda, Wanshu Qiu, viola i Daniel Mitnitsky i Quim Gorgot, violoncel. Preu: 15€. Gratuït per als menors de 18 anys. Tota la programació es pot consultar al web del festival (www.aims.cat) des d’on es recomanatambé comprar les entrades anticipadament.

SANT QUIRZE DE PEDRET

Marcel Torres Duo»

Dissabte, a les 19 h, visita guiada i concert. amb Marcel Torres i Edgar Massegú. Taquilla inversa. Aforament limitat. Depenent de l’assistència i el temps, el concert es farà a l’interior o a l’exterior. En col·laboració amb el Mediterranean Guitar Festival. Més informació a www.civitascultura.org.

SOLSONA

Concerts a la Plaça del Camp

Dissabte, a les 22 h, amb el Grup Diamants.

Festival

PUIGCERDÀ

Cerdanya Fim Festival

Del 7 al 15 d’agost. Museu Cerdà. Dissabte, a les 12h Inauguració - Documental; 18h Curtmiratges 1; 20h Cinefília llargmetratge 1; 22h Nocturna 1 (VOSC). Diumenge, 12h Infantil 1; 18h curtmiratges 2; 20h Llargmetratge documental 1; 22 h Nocturna 2. Dilluns, 18h Curts documentals 1; 20h Cinefília llargmetratge 2 (VOSC); 22h Nocturna 3 (VOSC). Compra la teva entrada o abonament a: www.cerdanyafilmfestival.cat o a la taquilla del Museu Cerdà.

Fires i festes

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Festa Major

Aquest divendres, a les 9 h, matinades de festa major; a les 11 h, a la Masia del Calvet, competició d’escalèxtric; a les 12.15 h, a l’església de Sant Salvador, repic de campanes i ofici solemne; a les 13.30 h, Balladetes dels Gegants a l’entrada de l’església; de 18 a 21 h, a La Sala, realitat virtual amb AFK; a les 19,30 h, al Bosc de l’Alegria, espectacle La Màgia del Mag Caru; a les 22 h, a la pista del Pavelló Municipal, concert amb Ebri Knight. Inscripció gratuïta. Aforament limitat. Dissabte, matinal esportiva; a les 18 h, al pàrquing Ajuntament, espectacle familiar Asteroid, de la companyia Campi qui pugui; a les 20 h, a la pista del Pavelló Municipal, concert amb l’Orquestra Juniors; a les 22 h, a la Masia del Calvet, curs de resistència d’escalèxtric. Diumenge, a les 12 h, a la pista del Pavelló Municipal, concert Bassal Rock d’Ambauka; a les 16.30 h, al carrer Serra d’Or, tobogan aquàtic; a les 22.30 h, al Camp darrere Escola Montserrat, auto-cine amb Inside Out.

BELLVER

Fira d’Artesans i Oficis

Diumenge, al Parc Central. Amb un seguit de demostracions i tallers sobre professions manuals, com ceramistes, vidriers o cistellers. També compta amb un taller de Circ i un espectacle infantil (17 h, a la plaça del Mercat amb l’obra El Mêtre).

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Festa Major

Aquest divendres, a les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, pregó amb En Peyu; a les 22 h, al Monestir de Sant Llorenç, Nits Musicals (vegeu Música). Dissabte, a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert familiar amb Reggae per Xics; a les 22.30 h, al mateix lloc, concert amb Cesc Freixes. Diumenge, a les 11.30 h, a la piscina municipal, exhibició final dels cursets de natació; a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, espectacle familiar amb Circ Flixic; a les 19 h, al carrer de l’Estació, trobada d’acordionistes; a les 22 h, al Centre Cívic, cinema: La boda de Rosa. Dilluns, de 17 a 20 h, al carrer Indústria, Splash Slide. Tobogan Aquàtic Urbà; a les 22 h, al barri Bastareny, havaneres amb Mestre d’Aixa.

MANRESA

Festa d’estiu de l’Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja

Diumenge, a la Capella del Sant Crist del Guix, entre el carrer Sallent travessia amb Castelladral. A les 18 h, missa de convivència per recordar els difunts; a continuació, distinció per part de l’AV dels veïns i veïnes que han complert o compliran 80 anys durant el 2021; a les 19.30 h, botifarrada popular.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Festa Major

Aquest divendres, a les 12 h, a la Biblioteca, inauguració exposició Pintors Locals. Fins al dia 11 d’agost, de les 12 a les 13.30 h i de les 18 a les 20 h; a les 12 h, al Claustre del Monestir, presentació del disc No està bé, de Gemm Sol; a les 18 h, tirada de bitlles catalanes al Camp de Bitlles Municipal al parc de la Residència; a les 20 h, a la plaça Major, havaneres amb Mar Endins (a la mitja part, rom cremat per a tothom); a les 22 h, al Pont de Vallonga, espectacle de Teles Aèries; a les 24 h, a la Zona Esportiva, Beat Festival. Preu: 10 euros. Dissabte, a les 11 h, concert familiar Sempre de Vacances amb 2 Princeses Barbudes, a la Zona Esportiva; de 17 a 21 h, al mateix lloc, barraques amb els grups Sal i Pebre, The Naps & Cool’s, Arnau Costa i Els Tritons de la Vall; a les 23 h, nit de concert amb Ultimatom Band, Seguirem i Pirat’s Sound System. Diumenge, de 9 a 14 h, al Gimnàs Municipal, donacó de sang; a les 12 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona; a les 18 h, concert familiar amb Rock per Xics, a la Zona Esportiva; a les 19.30 h, a la plaça Major, concert-ball de festa major amb Marc Anglarill; a les 12 de la nit, a la Zona Esportiva, Berni’s Grouse amb Remember hits. Dilluns, a les 11.30 h, a la parròquia de Sant Llorenç, repic de campanes; a les 12 h, al Claustre del Monestir, concert amb Saüc de Lord (música tradicional); a les 19 h, al Pont de Vallonga, espectacle de Teles Aèries; a les 22 h, al Claustre del Monestir, concert Des de l’Ànima, amb Marc Anglarill, Gregori Farràs i M. Lluïsa Piñero. Veu i música en directe interpretat amb piano de cua. Organitza: Amics de l’Orgue. Preu: 10 euros.