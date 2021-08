La comarca del Berguedà, rica en paisatges, espais naturals i amb gastronomia de qualitat, ofereix un ampli ventall d'activitats per gaudir de les muntanyes, els paratges naturals i els pobles de la zona i també per aprendre sobre les colònies, el carbó i la història general de la comarca. Si estàs pensant en fer una escapada aquests dies, aquí et suggerim sis llocs imprescindibles per gaudir del Berguedà.

Castellar de n'Hug i les fonts del Llobregat

Dins el Parc Natural del Cadí-Moixeró i al vessant sud dels Pirineus, es situa el petit poble de Castellar de n'Hug, força emblemàtic al tenir-hi lloc el naixement del riu Llobregat. El nucli històric del poble, amb carrers empedrats i cases de pedra i fusta, conviden a gaudir de passejades pel municipi. També cal destacar la gastronomia i els restaurants del poble.

Pel que fa les fonts del Llobregat, es tracta d'una excursió fàcil d'uns 20 minuts des d'un camí amb escales de pedra que surt del poble. L'abundant cascada d'aigua que brolla dels cingles que rodegen Castellar de n'Hug juntament amb la vegetació fan d'aquest entorn un espai únic.

Museu de les Mines de Cercs

Situat a l'antiga colònia de Sant Corneli, el Museu de les Mines de Cercs permet descobrir i conèixer més sobre com es treballava en una mina de carbó i la importància econòmica i social d'aquest combustible fòssil al Berguedà. A més, un dels atractius del museu és el recorregut que es realitza per la galeria Sant Romà amb el ferrocarril miner, que permet endinsar-se de ple dins el món de la mineria i el carbó.

El Santuari de Queralt

El Santuari de Santa Maria de Queralt es troba situat a la Serra de Queralt, a uns 1.200 metres d'altitud. La seva peculiar localització i les vistes que es gaudeixen de les valls del Bages i el Baix Berguedà des del mirador de les Tres Creus o des del balcó de la Garreta, justifiquen la pujada al popularment conegut com "el Balcó de Catalunya".

Bagà i el Bullidor de la Llet

Sota els dominis dels barons de Pinós durant l'època medieval, Bagà i el seu entorn encara et fan sentir com en una vila medieval. L'església, del segle XIV, una plaça porticada, un pont romànic i els carrers empedrats així ho demostren.

A pocs quilòmetres del poble, una senzilla ruta arriba fins el Bullidor de la Llet, una font natural que, especialment en èpoques plujoses, surt de forma abundant formant una espuma molt densa, semblant a la llet.

El Pedraforca

El Pedraforca és una de les muntanyes més emblemàtiques del territori català, i és considerat paratge natural d'interès nacional. La muntanya es troba entre Saldes i Gósol, i es caracteritza per la forma peculiar del massís, format per dues carenes paral·leles, els pollegons, unides per un coll, l'Enforcadura.

El Pedraforca té una altitud de 2.507 metres, i és una excursió per la qual cal estar físicament preparat i tenir-li cert respecte a la muntanya, ja que cal grimpar en alguns trams i el desnivell és important. Fer la ruta del Pedraforca es pot traduir en una excursió d'entre 5 i 7 hores.

Els Jardins Artigas

L'obra de Gaudí és present a la Pobla de Lillet. Els Jardins Artigas és l'espai que va idear Gaudí al Berguedà en agraïment al Senyor Artigas, que el va allotjar a casa seva quan l'arquitecte estava treballant en el Xalet de Catllaràs. Els jardins són una harmoniosa barreja entre elements naturals i arquitectònics, a més d'estar connectats amb el Tren del Ciment, amb el qual es pot gaudir d'un trajecte observant l'entorn del Berguedà.