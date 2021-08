MANRESA

Festa major

Des d'aquest dijous fins al proper dilluns Manresa viu una nova edició de la Festa Major que congrega més d'una setantena d'actes, molts d'ells amb les entrades ja exhaurides. Els actes que ja han exhaurit les entrades són la Tradidansa que es farà a la plaça Porxada, la Moscada Infantil al camp de futbol de La Salle, la doble funció de l’espectacle de circ de Bozzà al pati del Casino, els concerts de El Quinto Carajillo i Buhos al Palau Firal, l’espectacle de Xàldiga «Foc a la covid» al camp de futbol de La Salle, l’actuació dels Tirallongues al pati del Casino, l’actuació d’Aliskim al pati de l’Anònima, el concert d’El Pot Petit al Palau Firal, l’actuació de Manel Camp al parc de can Font, la música de 31 FAM a l’Anònima, el concert de Sara Roy al pati del Casino, el primer del doble concert de l’orquestra Montgrins a l’Anònima i l’Oreneta d’Or que se celebrarà a la plaça Porxada, epicentre de la cultura popular i les entitats locals. Consulta tot el programa en el següent enllaç.

AVIÀ

Festa major

Aquest divendres, a les 18 h, a la pista poliesportiva, concert de Correnotes Band amb ballada de gegants. A les 22 h, al parc del Tossal, castell de focs. A les 22.30 h, a l’Ateneu, Nit de Monòlegs amb David Cols i Guillem Estadella.

Dissabte, a partir de les 9 h, a la zona del Roc Tou, tir al plat, Memorial Josep Costa. A les 11 h, a la plaça Abat Oliba, espectacle de titelles El pinotxo entabanat i El porquet porcot i el ratpenat, amb els nostres amics Pep i Jan. A les 16 h, al camp de futbol, partit de futbol Avià B-Calders. A les 18 h, al camp de futbol, partit de futbol Avià (primer equip) - Súria. A les 19.30 h, al parc del Tossal, concert de Duoloopa. A les 21 h, a la pista poliesportiva, concert de Porto Bello i Thug Life Band.

Diumenge, a les 11 h, a l’església parroquial, missa major en honor a Sant Lleïr. A les 19 h, a la pista poliesportiva, concert de festa major a càrrec de Cafè Trio.

Dilluns, a les 12 h, a l’església parroquial, missa pels difunts del poble. A les 12 h, a la pista poliesportiva, espectacle infantil amb Dani magyk. A les 19 h, al parc del Tossal, concert amb la Cobla Pirineu. A les 21.30 h, a la pista poliesportiva, espectacle Pep en directe, a càrrec de Pep Plaza. Entrades: 20 euros.

CASTELLTERÇOL

Festa major

Divendres, a les 19 h, a la plaça del Cementiri, contes per a adults: Para bé l’orella. A les 20 h, al bosquet de Can Sedó, concert d’Orquestrina trama. Dissabte, a les 8 h, inici al bosquet de Can Sedó, de la 30a Caminada popular. A les 10 h, als jardins de Cal Recader, 10a Mostra de Vins i Caves d’arreu de Catalunya. Organització: Activaterçol. uEntrades: reserves anticipades a la pàgina web Entrapolis o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castellterçol.

IGUALADA

Festa major

Dissabte, a les 9.15 h i 11.15 h, VISITES GUIADES AL FORT DE SANT MAGÍ. A les 10 h, 41è CAMPIONAT DE TENNIS DE TAULA. Trofeu de Festa Major per a majors de 40 anys. Inscripcions fins dijous 26 al whatsapp 653 219 604. A les 10 h, PARTIDES RÀPIDES D’ESCACS FESTA MAJOR. Partides ràpides d’escacs a 5 minuts per jugador, sense increment. Obert a tothom. Inscripcions fins dijous 22 a les 14 h al Servei d’esports de l’Ajuntament d’Igualada. Ho organitza: Club d’Escacs d’Igualada. Al mig del Passeig Verdaguer, davant del casal d’avis. A les 16 h, 1r TORNEIG DE TENNIS DE TAULA “CIUTAT IGUALADA”. A les 18 h, PARTIT DE FUTBOL FEMENÍ DE FESTA MAJOR. Partit futbol entre el Club Futbol Igualada i equip a determinar. Ho organitza: Club Futbol Igualada. Al camp de futbol de Les Comes 1.A les 18 h, FUTBOL: XVI TROFEU AVI FESTA MAJOR. Partit entre l’Agrupació de Veterans Igualada i equip a determinar. Ho organitza: Agrupació de Veterans d’Igualada. Al Camp de Futbol de Les Comes 2. A les 18 h, CERCAVILA TRADICIONAL. A les 19 h i a les 21:30, TEATRE: BONA GENT AMB QUIM MASFERRER, del Teatre de Guerrilla. Quim Masferrer pensa que ha arribat l’hora de fer un homenatge al públic en un espectacle impossible de repetir, on el públic serà l’autèntic protagonista i on cada assistent escriurà un passatge de l’argument d’aquesta experiència única. Preus: 15, 18 o 20 euros. Entrades per internet a www.tiquetsigualada.cat i a taquilles (consultar horaris). Aforament limitat. Al Teatre Municipal l’Ateneu. A les 20 h, PARTIT DE FUTBOL – Memorial Drs. Botet. Trofeu Ciutat Igualada. Partit entre UD Montserrat i equip a determinar. Ho organitza: UD Montserrat. Al camp de futbol de Les Comes 1. A les 21.30 h, Concert del SENYOR OCA + ITACA BAND. Dos directes enèrgics i intensos que aposten per la reivindicació, la crítica i la transformació social a través de la música, el crit i la festa. Un doble concert per gaudir del “rap de la terra” que capitaneja Senyor Oca i la presentació del potent cinquè treball d’Itaca Band, “La léngua de los pájaros”. Preu: 1 euro. Entrades per Internet a www.tiquetsigualada.cat i a taquilles (consulteu horaris). Aforament limitat. Al Parc Central. A les 23 h, WHO’S THAT GIRL, tribut a Madonna. Repertori amb cançons icòniques de la indiscutible reina del pop, com “Express Yourself”, “Like a Virgin”, “True Blue” o “Like a Prayer”. La cantant de la formació, Ssttella Ella inunda l’escenari amb la seva enèrgica personalitat. Preu: 1 euro. Entrades per internet a www.tiquetsigualada.cat i a taquilles (consultar horaris). Aforament limitat. Al pati de l’Escola Pia.

Diumenge, a les 8 h, DIANA a càrrec dels Grillats morats, grallers dels Moixiganguers d’Igualada, amb la participació de grallers d’aquí i d’arreu. Pel nucli antic de la ciutat. Acte pendent d’autorització condicionat a les restriccions del Covid-19 dictades pel PROCICAT. De 9 h – 14 h, TORNEIG DE PETANCA FESTA MAJOR IGUALADA 2021. Ho organitza: Associació Petanca Fàtima 2013. A les pistes de petanca del Parc Valldaura. A les 9.30 h, CERCAVILA D’ANADA A OFICI. Acte amb foc. De 10 h – 12 h, LA FESTA MAJOR DEL RUGBY. Trobada de rugby, amb partits de diferents categories i un espai amb activitats infantils. Ho organitza: Anoia Rugby Club. Al camp de futbol de les Comes 1. A les 10 h, XIX CAMPIONAT DE BITLLES CATALANES ENTRE CLUBS DE CATALUNYA. A les 10 h, OFICI SOLEMNE EN HONOR A SANT BARTOMEU.

A les 12.15 h, EXHIBICIÓ CASTELLERA amb els Moixiganguers d’Igualada. A la plaça de l’Ajuntament. A les 12 h, BAOBAB. UN ARBRE, UN BOLET i UN ESQUIROL. A càrrec de la Cia La Pera Llimonera. A les 18 h, PARTIT DE FUTBOL MASCULÍ DE FESTA MAJOR entre el Club Futbol Igualada i equip a determinar. A les 18 h, ACTUACIONS DE LLUÏMENT I BALLS PARLATS A les 19.30 h, RETORN DEL SANT des de la basílica de Santa Maria a l’església del Roser. A les 19 h, “A LA FRESCA”, d’Anna Confetti, a l’Espai Xarxa. A les 19.30 h, CONCERT METROPOL: ELS CLÀSSICS DE TOTS ELS TEMPS. Un concert que és tot un espectacle musical i visual, amb un final assegurat amb el Cant de la Senyera i la Santa Espina. Preu: 1 euro. Entrades per internet a www.tiquetsigualada.cat i a taquilles (consultar horaris). Aforament limitat. Al Parc Central. A les 20 h, PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MAJOR. Partit entre el SE ATENEU-Penya Blau Grana Igualada i equip a determinar. A les 22.30 h, CONCERT METROPOL: VERSIONS DE MUSICA ACTUAL. Música disco amb els grans èxits de les sales de ball en un concert dinàmic i festiu. A les 22.30 h, LA COSA NOSTRA. A les 23.00 h, LA SÉPTIMA TRASTADA.

LA SEU D’URGELL

Festa major

El programa d’enguany recupera alguns dels actes dels quals s’havien previst pel 2020, com el concert de la Banda Neon, que es farà diumenge a les 22.30 h o el concert de la Principal de la Bisbal, que es farà dimarts a les 20 h. De la programació també en destaquen l’escape room que es farà dissabte de 15 a 20 h o el concert Esclat Gospel Singers, que es farà dilluns a les 22.30 h.

Altres esdeveniments

CASTELLAR DE N’HUG

3a Fireta de la Llana

Dissabte i diumenge, de 10 a 20 h, amb artesans, demostracions, exposicions i venda de productes. Dissabte i diumenge, de 10 a 14 i de 16.30 a 18.30 h, al local social (al costat de l’església), exposició itinerant Camí ramader de marina. De la Cerdanya al Penedès. Més informació: www.camiramaderdemarinacat.

PUIGCERDÀ

Festa de l’Estany

Avui, a les 21.45 h, al parc Shierbeck, presentació de la llegenda de la Vella de l’Estany, la princesa de les Aigües i el príncep dels Aires a càrrec de la Inestable Ceretana de Teatre i l’Associació Cerdanya Musical. Amb la col·laboració de Pas a Pas Gym Dance. Tot seguit, rebuda de la Vella de l’Estany. Entrades exhaurides. Dissabte, a les 22 h, al pati de l’escola Alfons I, espectacle de foc a càrrec dels Dimonis de Puigcerdà. Accés pel pati de l’escola bressol municipal, carrer Mosquera, 4. Aforament reduït. Diumenge, a les 10 h, al pont internacional, trobada d’autoritats. D’11 a 14 h, a l’entorn de l’Estany, plantada de carrosses. Amb la participació de la Colla dels Gegants i Grallers de la Vila de Puigcerdà i la Colla Gegantera de Vilallobent. Accés per l’avinguda Pons i Gasch. A les 18 h, a la plaça del Call, concert de tarda amb l’orquestra Swing Latino. Entrades: 3 euros. A la venda a puigcerda.codetickets.com.

De 18 a 23 h, a l’entorn de l’Estany, plantada de carrosses. Accés per l’avinguda Pons i Gasch. De 20 a 23 h, només aquelles carrosses que tinguin il·luminació. A les 22 h, a la plaça del Call, concert de nit amb l’orquestra Swing Latino. Entrades: 3 euros. A la venda a puigcerda.codetickets.com.

TORÀ

Vesprada a Claret

Aquest divendres, al Parc de les Olors de Claret, caminada nocturna per la ruta de les Cabanes, sopar popular (sopa freda i arròs amb verdures fets per Riuverd i gelat Slurop d’Ambrosetti), a més de ratafies i vins de Territori de Masies. Preu: 25 euros (23 euros per als socis de Territori de Masies). Només la caminada: 5 euros. Només el sopar: 20 euros (18 per als socis). Inscripcions: informació@territoridemasies.cat o 693 054 437.