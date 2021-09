Fires i festes

ARTÉS - 24a Festa Major i Alternativa. Divendres, a les 19 h, tast de sindicats i cerveses, en el qual participaran els sindicats de la CGT i la CNT i es podran provar algunes cerveses artesanes. A les 21 h, sopar popular amb fajitas. Part de la recaptació s’utilitzarà per finançar la Gira zapatista. A les 22 h, concert amb Comandant MG. Dissabte, a les 12 h, concurs de paelles. A les 17 h, concert de Mímesis i Catarsis. A les 18.30 h, pilar dels Picapolls de la Gavarresa. A les 19 h, tast de licors. A les 21 h, sopar popular amb fideuada vegana i concert amb Pa de pessic i PD Enceses. Diumenge, a les 12.30 h, vermut-concert amb l’actuació d’Alba Careta. A les 17 h, gimcana per equips Les més fortes de la Gavarresa. A les 19 h, concert de The Missing Leech. Dilluns, a les 12.30 h, espectacle infantil Petit o gran?, d’Albert Vinyes. A les 17 h, tarda de jocs, amb un torneig de botifarra i jocs de taula. uEs faran les inscripcions al lloc de l’activitat, abans de cada inici. Els actes, organitzats per l’Ateneu Popular la Falç se celebraran al Bosquet de l’Aplec.

CALAF - Festa major

Divendres, a les 21 h, al pati de l’escola Alta Segarra, pregó de festa major. A les 21.30 h, concert a càrrec de Cesk Freixas. A les 23 h, concert a càrrec de Miquel del Roig. Dissabte, a les 9 h, a la sala d’actes municipal, campionat de tennis taula. A les 17 h, al pati del Casal, Kursa de Seny: escalabirres i molt més. A les 18 h, al Casino de Calaf, espectacle infantil Maure el dinosaure. Entrades al Casino. A les 20 h, al pati de l’escola Alta Segarra, concert a càrrec d’El Lere. A les 22 h, a la sala Folch i Torres del Casal de Calaf, espectacle Bombolles de teatre. El grup de teatre de l’ATC representarà escenes de difertns comèdies teatrals. Entrades: 15 euros. A la venda a www.casaldecalaf.cat.A les 22 h, al pati de l’escola Alta Segarra, concert a càrrec de Te Descargo. Diumenge, a les 12 h, al pati del Casal, vermut musical amb The Buckets Brothers. A les 19 h, al pati de l’escola Alta Segarra, concert a càrrec de New Marabú. A les 19 h, a la sala Folch i Torres del Casal de Calaf, espectacle Bombolles de teatre. El grup de teatre de l’ATC representarà escenes de difertns comèdies teatrals. Entrades: 15 euros. A la venda a www.casaldecalaf.cat. A les 22 h, al Casino de Calaf, espectacle de cabaret Enchanté! A les 22 h, al pati del Casal, cremada amb Diables de l’Alta Segarra. Dilluns, a les 10 h, a la piscina municipal (zona poliesportiva), torneig Fifa 2021 PS4. A les 18 h, al pati de l’escola Alta Segarra, concert a càrrec de La Selvatana. A les 21.30 h, a la plaça de Bertran i Morros, acte de cloenda amb l’Homenatge a la vila de Calaf amb motiu de la pandèmia del Covid-19. uCal inscripció prèvia a tots els actes a www.calaf.cat, a l’APP Ajuntament de Calaf o presencialment a l’oficina de turisme.

MANRESA -Festa Major de Viladordis

Dissabte, a les 19 h, toc de campanes d’inici de la festa, primeres vespres de la Mare de Déu i res del Rosari. A les 21.30 h, ball o concert de festa major amb Duo Solistes i Raül. Entrada gratuïta. Diumenge, a les 12 h, missa solemne. En acabar, repic de festa major. A les 13 h, concert de festa major amb l’actuació d’El Tercert, format per Cristina, Josep Maria i Raül. Dilluns, a les 11 h, missa pels difunts de Viladordis.

MONTMAJOR - Festa major

Divendres, a les 19 h, a la piscina municipal, zumba. A les 20 h, a la piscina municipal, havaneres amb Cavall Bernat i rom cremat. Dissabte, a les 10 h, al camp de futbol, Senglar Cup Masculí. A les 16 h, al camp de futbol, Senglar Cup Femení. A les 17 h, a la plaça del Mercat, espectacle infantil amb Jordi Tonnieti. A les 18.45 h, missa de festa major i, en sortir, a la plaça de l’Església, ballada dels gegants i nans del Comú de Montmajor. A les 21.30 h, nit d’humor amb Eugeniadas de David Cols i, seguidament, concert amb Jo i els Donem Donems. Diumenge, a les 17.30 h, espectacle de màgia Magicus Party. A les 19.30 h, concert amb La Betty. Dilluns, a les 10 h, cursa d’orientació en grups i, en acabar, a la plaça del Mercat, festa de l’escuma. A les 19.30 h, a la plaça del mercat, concert amb Café Trio. uEs poden fer reserves al 659 372 600.

PUIGCERDÀ - Festa del Roser de Vilallobent

Dissabte, de 16 a 18 h, actuació infantl de Sra. Bombolla i coca i xocolata per a tothom. A les 22 h, al local social, cantada d’havaneres amb La Ribera i rom cremat. Diumenge, a les 10 h, missa del Roser. A les 11.30 h, a la plaça Major, plantada dels Gegants de Vilallobent i actuació de la Colla Grallera. A les 13 h, al local social, vermut popular (supeditat a les restriccions de la pandèmia). A les 17 h, a la pista poliesportiva, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 19 h, ball de tarda i fi de festa amb El nou món de l’acordió amb Margarita Torner.

Música

ALPENS - Magalí Sare & Manel Fortià

Diumenge, a les 17.30 h, al Mas el Graell. Concert d’Intrús. Jazz pel forat del pany, quarta edició del cicle de concerts en espais patrimonials del Lluçanès. La cantant i el contrabaixista oferiran el recital jazzístic Fang i núvols. Entrades: 6 euros, anticipades; i 8 euros, a taquilla a partir d’una hora abans de l’inici del concert. A la venda a www.llucanes.cat/entrades/ Consultar abonaments. Organització: Escola de Música i Arts del Lluçanès i Consorci del Lluçanès.

BORREDÀ - Concerts d’estiu de Carles Cases

Dissabte i diumenge, a les 19 h, a l’ermita-estudi de Sant Esteve de Comià. Concert del compositor i pianista sallentí amb piano sol. Capacitat reduïda. Reserva d’entrades enviant un missatge a management@carlescases.com

CARDONA - Cicle Espais: recital de poesia i música

Dissabte, a les 21 h, a la col·legiata del castell, concert de la cantautora Judit Neddermann. També hi haurà gastronomia local i vins de la DO Pla de Bages. Entrades: 15 euros. A la venda a entrades.cardonaturisme.cat o a l’oficina de turisme (93 869 27 98).

GRANERA -Festival a Granera-Viu la Música al Parc

Dissabte, a les 18 h, a la masia del Carner. Concert de Boopy’s Love, grup format per Maribel Lara (veu i ukelele) i Manolo German (contrabaix). Ofereixen rumba, jazz, funk. Entrades: 10 euros. Cal reservar les entrades per whatsapp al 627 563 044. Organització: Joventuts Musicals de Moià.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Al-Hambra. Dissabte, a les 19 h, al monestir de Sant Llorenç, concert del quartet de guitarres flamenques, en col·laboració amb el Mediterranean Guitar Festival. Interpretaran obres de Manuel Granados i altres dels guitarristes més importants de la segona meitat del segle XX. Entrades: 7 euros. Cal fer reserva a www.civitascultura.org La localitat es reservarà fins a les 18.45 h del dia de l’espectacle. Venda el mateix dia de l’espectacle al monestir a partir de les 18.15 h.

V9 Band. Diumenge, a les 13 h, al monestir de Sant Llorenç, vermut musical amb la formació de Viladomiu Nou que interpreta música folk. Entrada gratuïta. Més informació a www.civitascultura.org

MANRESA

37a Trobada de cantaires d’havaneres al Cor de Catalunya. Dissabte, a partir de les 18 h i fins a mitjanit, al parc de l’Agulla. Amb els grups Vela Llatina, Roca Grossa, Mar i Vent, Borinquen, Cor de Catalunya, Crema Catalana, Marian Musical, Olla Barrejada, Sa Parranda, Xarxa, Xató i Esbart Manresà. Entrada gratuïta. Ho organitza: Grup Cultural de l’Agrupació Cultural del Bages.

Trio Héxié. Dissabte, a les 21 h, a la basílica de la Seu. Concert acústic i de petit format d’Oriol Carceller (flauta), Marta Carceller (violí) i Adriana Alsina (violoncel), que faran un viatge musical des de l’antiguitat i fins als nostres dies. Entrades: 10 euros. Només es podran comprar el mateix dia del concert a taquilla. Organització: Comissió de l’Orgue del Cor de Catalunya, per a recaptar fons per a la restauració de l’instrument.

SOLSONA

38a Trobada d’acordionistes. Dissabte, a les 18 h, a la plaça del Camp. Organització: Joan Ribera i Ramon Riu. Col·laboració: Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès i Regió7. En cas de pluja, l’acte es traslladarà a la Sala Polivalent.

Roger Mas. Diumenge, a les 19 h, a la plaça del Camp. Concert solidari del cantautor solsoní, que preestrenarà el disc Totes les flors. En cas de pluja, l’acte es traslladarà a la Sala Polivalent. Prganització: SOM (Solsonès Obert al Món).

Escena

BERGA: El Forn- Arts Escèniques al Carrer

Divendres, de 16.30 a 19.30 h, a l’amfiteatre del parc del Lledó, taller per a persones joves i adultes (a partir de 16 anys) de moviment teatral, a càrrec de Lídia Canals, de Tràfec Teatre. Informació i inscripcions: 625 969 377 o lydiaco@gmail.com Preu: 10 euros. Places limitades. A les 21 h, a l’amfiteatre del parc del Lledó, espectacle L’assistenta, de la Cia Gerard Vilardaga-Iris Hinojosa. Entrades: 5 euros. A la venda a taquilla mitja hora abans de la funció.

L’ESTANY: Festival de Titelles del Moianès

Diumenge, a les 21.30 h, a la pista vella, espectacle Solista, de Rocamora Teatre. Titella de fil. 60 minuts. Tot públic. Accés lliure i gratuït fins a completar la capacitat. A les 22.45 h, coca i cava per celebrar la cloenda del Festival de Titelles del Moianès.

MANRESA: «Play Strindberg»

Dissabte, a les 20 h; diumenge, a les 19 h; i diumenge 12 de setembre, a les 19 h, a la Sala Els Carlins. Estrena a càrrec de la Companyia Els Carlins d’una adaptació de l’obra de Friedrich Dürrenmatt realitzada i dirigida per Joan Torrens. Interpretada pel mateixJoan Torrens, Àngels Torrens i Pere Font. Entrades: 12 euros, preu òptim; 10 euros, preu mínim. A la venda a entrades.elscarlins.cat

MOIÀ: Festival de Titelles del Moianès

Divendres, a les 19 h, a l’Espai Cultural Les Faixes, espectacle Gnoma, de Pea Green Boat. Titelles de taula. 45 minuts. Públic familiar. Entrades: 3 euros. A la venda a entrapolis.com. A les 21.30 h, a l’Espai Cultural Les Faixes, espectacle Poemes visuals, de Cia Jordi Bertran. Titella de tija. 60 minuts. Familiar, jove i adult. Entrades: 3 euros. A la venda a entrapolis.com

SANTA MARIA D’OLÓ: Festival de Titelles del Moianès

Dissabte, a les 19 h, a la plaça Catalunya, espectacle El faune, el drac i el dimoni, de la Cia. Eudald Ferré. Titella de guant. 50 minuts. Tot públic. Entrades: 5 euros. A la venda a entrapolis.com. A les 21.30 h, a l’Espai Hemalosa, espectacle Diggi Daggi, de les Cies Duo Da Capo i Tactilicuä. Òpera i titelles de guant amb música en directe. 50 minuts. Tot públic a partir de 4 anys. Entrades: 5 euros. A la venda a entrapolis.com

Audiovisual

L’ESPUNYOLA : Autocinema

Divendres i dissabte, a partir de les 18 h, concerts gratuïts de petit format, autocinema a la fresca i servei de bar a càrrec de L’Espunyola UAU cinema. Avui, Bongos. Dissabte, DJ Morde. De 18 a 21 h, concerts en un espai gratuït amb taules i cadires. A les 21 h, en un altre espai, autocinema. Preu: 20 euros per cotxe. Avui, Avatar. Dissabte, Resacón en las Vegas. Reserves: 681 002 784 (trucada o missatge de WhatsApp).