La Diada

BERGA

Dissabte, a les 10 h, al monument de Rafael Casanova, al parc del Pla de l’Alemany (parc dels Soldats), hissada de l’estelada a càrrec de la Cobla Pirineu amb motiu del seu 50è aniversari i en representació de les entitats berguedanes. Ofrena floral, lectura del manifest institucional a càrrec de representants del consistori i cant d’Els Segadors a càrrec de la Cobla Pirineu. A les 10.45 h, audició de sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu. A les 12 h, sortida dels busos cap a Barcelona.

ÒDENA

Dissabte, a les 8.30 h, sortida de la plaça Major, pujada al puig Aguilera. A les 10 h, esmorzar (cal portar-lo de casa). A les 10.30 h, hissada de la senyera i cant d’Els Segadors, amb l’assistència del pubillatge d’Òdena i amb la col·laboració de la Colla Excursionista d’Òdena Matinera. No cal inscripció prèvia.

MANRESA

13a Marxa de Torxes per la República - Divendres, a les 19.30 h, es podran adquirir les torxes a la plaça Sant Domènec. A les 20.30 h, a la plaça Sant Domènec, arrencarà la manifestació, amb pancarta unitària, que acabarà a la plaça Major. Júlia Martín, una de les 3.000 persones encausades, llegirà el manifest unitari. El parlament central anirà a càrrec de Núria Cadenes, periodista i escriptora, autora de la novel·la documental sobre l’assassinat de Guillem Agulló. La colla castellera Tirallongues aixecarà pilars durant la marxa, que també comptarà amb el músic Lluís de las Heras, en la interpretació d’El cant dels ocells; i la coral Refilets, en Els Segadors. Organització: Comissió 11 de Setembre.

NAVARCLES

Divendres, a les 21.30 h, a la plaça 11 de Setembre, ofrena floral de les entitats al monument de Rafael Casanova, en un acte conduït per Núria Pladellorens, pubilla de Navarcles; Aina Franco, dama de Navarcles; i el parlament de Josep M. Feliu, alcalde de Navarcles. A les 22 h, actuació musical de Bruma (Alba Roda) i cloenda amb Els Segadors. Cal inscripció prèvia a l’ajuntament o al telèfon 93 831 00 11. A les 22.30 h, a la plaça de la Vila, audició de sardanes a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell. Amb la col·laboració de l’Agrupació Sardanista de Navarcles. A les 00 h, a la plaça de la Vila, baixada de la senyera.

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

Dissabte, a les 9 h, imposició de la senyera al Forcat i cant d’Els Segadors. A la plaça de l’Església, repartiment de coca i xocolata, per emportar.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Divendres, a les 20.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, marxa de torxes. Concentració i entrega de les torxes. A les 21.30 h, al parc Catalunya, parlament institucional i lectura del manifest a càrrec de Sant Vicenç Decideix. A les 22 h, a la plaça Catalunya, concert amb Sal i Pebre. Dissabte, a les 10.30 h, a la plaça Onze de Setembre, concentració. A les 11 h, a la plaça Onze de Setembre, acte institucional i cultural i ofrena floral. Invitacions a www.svc.cat, www.entrapolis.com o a l’OAC.

SÚRIA

Dissabte, a les 8 h, des de la plaça Sant Joan, sortida de la pedalada en bicicleta tot terreny cap a la Torre. A les 9 h, des de la plaça de Sant Joan, sortida de la caminada cap a la Torre. A les 9.30 h, al turó de la Torre, hissada de la bandera de Catalunya. Lectura del manifest i cant d’Els Segadors amb la col·laboració de cantaires suriencs, que coincidirà amb un galeig a càrrec dels trabucaires del Tro Gros. Es farà un castell d’un pilar i hi haurà balls de bastons i de cascavells. Organització: Ajuntament de Súria, Adifolk i Trabucaires del Tro Gros, amb la col·laboració de l’ADF Defensors del Bosc, Agrupació Sardanista, colla castellera Salats i penyes ciclistes de la vila.

Fires i festes

AVIÀ

Festa major - Diumenge, a les 8 h, al pàrquing de l’escola, 18a trobada de vehicles clàssics. Organització: Motor clàssic d’Avià.

CARDONA

Festa major - La Festa Major de Cardona va arrencar ahir i s’allargarà fins dimarts, 14 de setembre. Durant aquests dies, es duran a terme una trentena d’actes culturals, lúdics i infantils. I no hi faltarà el tradicional corre de bou, amb la principal novetat que no hi ha taquilles per a la venda d’entrades. S’ha de fer a través de la pàgina web festamajorcardona.cat o a l’Oficina d’Atenció de la Festa Major (Centre Cardona Medieval).

COANER

Festa major - Diumenge, a partir de les 8 h, caminades espontànies i esglaonades des de Valls de Torroella o des de Súria, amb recorreguts curt o llarg. A partir de les 10 h, coca i xocolata per als caminants (cal portar el got). A les 10.30 h, presentació de la instal·lació Coaner fet pessebre, una maqueta realitzada pel Grup Pessebrístic de Manresa que quedarà exposada al cambril del santuari. A les 11 h, missa i goigs a la mare de déu. A continuació, sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. També hi haurà trobada de Coaners i veda de records.

JONCADELLA

Celebració de la Nativitat de la Mare de Déu -Diumenge, a les 13 h, al santuari de la Mare de Déu de Joncadella, missa solemne en honor a la seva patrona. La part musical anirà a càrrec de cantaires del santuari. En acabar, descoberta i benedicció d’una placa, en record de les persones que han col·laborat en la campana Mare de Déu del Roser.

MONTMAJOR

25è Mercat i Tradició - Dissabte, a les 10 h, obertura del 25è mercat. A la plaça, presentació de les colles geganters i ballada general. Parades, tradició i sorpreses. Homenatge a totes les persones que han fet possible Mercat i Tradicció en aquests 25 anys. Més informació: 93 824 60 00 o montmajor@diba.cat.

PUIGCERDÀ

15è Aplec de Bell-lloc - Dissabte, a les 8 h, sortida des de la plaça Barcelona. A l’arribada, esmorzar popular individual.

SALLENT

Sallent s’endinsa a partir d’avui en els actes centrals de la Festa Major, que ja va tenir el seu preludi el cap de setmana passat. Música, espectacles i pirotècnia compartiran protagonisme amb els gegants Reis, que diumenge celebraran el seu 40 aniversari.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Aplec de Castellet - Diumenge, a les 9.45 h, al pla de les Vives, concentració de participants. A les 10.30 h, al pla de Castellet, solemne missa, ofrena floral i cantada del Goig de la Verge de Castellet. A les 11.15 h, al pla de Castellet, actuació de l’Esbart Dansaire Santvicentí i del Ball dels Barons de Castellet. A les 11.30 h, al pla de Castellet, audició de sardanes a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa. Degut a les mesures de seguretat per la covid, l’accés al pla de Castellet serà limitat i controlat. Cal reservar la invitació a www.svc.cat, www.entrapolis.com o a l’OAC. En cas de pluja, la missa es farà a l’església i els actes cultural a Cal Soler.

SOLSONA

Festa major - Entre el 7 i el 10 de setembre, Solsona viu enguany una Festa Major a mig camí del programa excepcional de l’any passat i una edició normal, fidel a l’esquema tradicional de la festa patrimonial d’interès nacional dels solsonins. Una de les novetats de la 368a edició respecte de l’any passat serà la recuperació dels tradicionals ballets a la plaça Major.

Música

CAL ROSAL

Blood Quartet - Dissabte, a les 21 h, al centre de cultura Konvent, presentació del treball fruit de la residència del grup, format per Mark Cuningham, Kike Bela, Lluís Rueda i Marc Eugeni, i que segueix el camí de la No Wave cap al free jazz.

CASTELLNOU DE BAGES

SabarBages - Dissabte, a les 20.30 h, espectacle afrocontemporani per Adama Saliou Diop. A les 21 h, concert acústic a càrrec de Touty Mane. A les 22 h, cocnert de Ngomez Nokass. Diumenge, a les 16 h, espectacle de Kay Fëeth. A les 17 h, concert de Touty Mane, Cor de Teies i alumnes del Sabarbages. A les 17.30 h, mostra de percussió dels alumnes del Sabarbages amb Oumar Ngom. A les 18 h, mostra de dansa Sabar dels alumnes del Sabarbages amb Doudou Ndione. uTots els espectacles es faran a la plaça de l’Església. Entrada amb taquilla inversa. Organització: Agrupació @afrik_sonsiritmes, amb la col·laboració de l’Ajuntament.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Trio Dauris - Dissabte, a les 19 h, al monestir de Sant Llorenç, concert a càrrec d’Alba Valero (flauta), Marta Casas (guitarra) i Ignasi Prunés (cello), que homenatja la música clàssica. Entrades: 7 euros. Cal fer reserva a www.civitascultura.org. La localitat es reservarà fins a les 18.45 h del dia de l’espectacle. Venda el mateix dia de l’espectacle al monestir a partir de les 18.15 h.

Entrecordes - Diumenge, a les 12.30 h, al monestir de Sant Llorenç, vermut musical a càrrec d‘en Joan, en Màrius i les seves guitarres. Entrada gratuïta. Més informació a www.civitascultura.org.

MANRESA

«PedalOpiano» - Divendres, dissabte i diumenge, a les 19 h, al llac de l’Agulla, espectacle de Le Piano du Lac, en el marc de la seva gira Xacobea. Recital flotant d’una hora i quart sobre l’aigua a càrrec de Violette Prevost, pianista, Solenne Garnier, cantant; i Damien Bajard, multiinstrumentista i home granota; i Mónica Cofiño, ballarina. Entrades nominals: preu voluntari recomanat de 10 euros. Cal obtenir-les a www.pianodulac.eu/taquilla2021. Es recomana portar una cadira petita o coixí.

Voilà! a la Lluvià! - De dijous a diumenge, de 19 a 00 h, a l’exterior de la Torre Lluvià, oferta en un entorn privilegiat on poder sopar, gaudir d’un concert o fer una copa. Entrada gratuïta. Dissabte, a les 20 h, primera semifinal de la setena edició de Llumplugged, amb l’actuació de Hidepeck (a les 20.30 h) i May one day (a les 21.30 h). El resultat del vot popular ha determinat 3 dels grups que han passat a les semifinals, el quart semifinalista l’ha triat el jurat. La final del Llumplugged serà el dia 24 de setembre. Entrades: 5 euros. A la venda a entradium.com. Diumenge, a les 20 h, Open Mic (Micro Obert). Cada persona o grup que s’inscrigui disposarà de 15 minuts per poder expressar-se: música, teatre, monòlegs, recital de poesia... Cal escriure a un correu electrònic a openmicvoila@gmail.com i explicar el què es vol fer. Hi haurà espai per a 8 actuacions.

Small Miller Band de Sallent -Diumenge, a les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. La formació, dirigida per Pepe Fernàndez, actuarà acompanyada del pianista i pedagog Joan Díaz. Entrades: 12 euros; i 10 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

PRATS DE LLUÇANÈS

Dones en vers - Diumenge, a les 12 h, a la masia de Galobares. Concert d’Intrús. Jazz pel forat del pany, quarta edició del cicle de concerts en espais patrimonials del Lluçanès. Laura Arnal (veu), Mònica Campillo (veu), Amidea Clotet (guitarra), Andrea González (percussió) musiquen poemes i els canten. Entrades: 6 euros, anticipades; i 8 euros, a taquilla a partir d’una hora abans de l’inici del concert. A la venda a www.llucanes.cat/entrades/. Consultar abonaments. Organització: Escola de Música i Arts del Lluçanès i Consorci del Lluçanès.