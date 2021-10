Una escapada a la natura, un pla per viatjar a un indret desconegut, una oportunitat per conèixer sobre la història i la cultura de la Catalunya Central... Aquestes són algunes de les propostes que t'oferim si tens pensat sortir de casa aquest 12 d'octubre. A continuació trobaràs set indrets on treure el cap al llarg d'aquest pont del Pilar.

1. Mura

Mura, situat a la comarca del Bages, és un municipi que no et deixarà indiferent. Situat a l'interior del parc natural de Sant Llorenç del Munit i l'Obac es caracteritza per la seva fisonomia medieval. Els seus carrers i les seves places conserven l'aire antic, que en alguns punts, es contrasten amb la vegetació que s'ha anat obrint pas amb el pas dels anys. De punts turístics, en destaca l'església romànica de Sant Martí o la Font de l'Era, a tocar de la riera de Nespres.

2.El Santuari de Queralt de Berga

El Santuari es troba al capdamunt de la Serra de Queralt, a una alçada de 1200 metres. La seva peculiar ubicació converteix aquest punt en "el balcó de Catalunya". Al conjunt, s'integren el Santuari, on es venera la imatge de la Mare de Déu de Queralt, i un notable edifici annex que acollí al seu moment l'hostaleria del Santuari on avui hi ha el restaurant i l'estació del funicular inclinat que hi accedeix des dels aparcaments. També és part del Santuari l'església de La Cova. S'hi pot accedir amb cotxe, a peu o utilitzar l'esmentat funicular.

3.Les Fonts del Cardener

Situades a només 1 quilòmetre del poble de Coma (Solsonès), les Fonts del Cardener són l'indret ideal per descansar i connectar amb la naturalesa. És en aquesta localització on es troba el naixement del riu del Cardener, juntament amb un conjunt de cascades impressionants.

4.Les Fonts del Llobregat

Unes altres fonts que has de visitar són les del Llobregat. El riu Llobregat travessa Catalunya de nord a sud passant per les comarques del Berguedà, el Bages i el Baix Llobregat i desemboca finalment al Mediterrani formant el delta del Llobregat. No obstant això, el seu naixement té lloc en aquest indret de l'Alt Berguedà. Si el teu propòsit aquest 12 d'octubre és fer exercici amb família, us proposem una ruta d'aproximadament uns 20 minuts i 1 quilòmetre de recorregut des de Castellar de N'Hug fins al lloc on l'aigua brolla des de dins mateix de la muntanya formant una bonica cascada.

5.Castellar de N'Hug

Aprofitant la visita a l'anterior punt turístic, no pots negar abans fer una parada a Castellar de N'Hug. Situat a la comarca del Berguedà i dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró, aquest municipi d'uns 150 habitants va ser premiat el 1984 pel Ministeri de Turisme com un dels pobles amb més encant d'Espanya. El poble ofereix una gran varietat gastronòmica, cultural i esportiva per gaudir d'una escapada ràpida.

6.Castell de Cardona

Si busques una escapada històrica, et recomanem visitar el castell de Cardona. La construcció del monument històric, es va iniciar ja fa més de 2.500 anys. Era el lloc escollit per residir de l'alta burgesia del poble bagenc durant l'edat mitjana. El municipi ofereix dues propostes diferents per visitar l'emblemàtic castell: una visita guiada general i una de teatralitzada dirigida al públic familiar i/o infantil.

7.Pou de Gel de Solsona

L'últim punt que et recomanem descobrir durant el pont del Pilar és el Pou de Gel. A través d'una visita guiada per l'edifici solsoní, pots descobrir com funcionava la producció i comercialització del gel obtingut del riu Negre ara fa més de 200 anys. El preu de l'entrada és de 4 € pel públic general.