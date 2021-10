Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha posat a la venda els forfets de temporada de les sis estacions de muntanya per aquest hivern, que es podran adquirir amb descompte a les botigues en línia de les mateixes estacions fins al 28 de novembre. A més, les persones usuàries gaudiran de diferents avantatges i promocions, així com de descomptes fins al 20%. Està previst que les estacions de muntanya d'FGC iniciïn la temporada d'hivern 2021-2022 entre el 26 de novembre i el 4 de desembre.

L'oferta de forfets de temporada està integrada pel forfet de temporada FGC Turisme, que dona accés a les sis estacions d'FGC, Tavascan i a les estacions de Tot Nòrdic; els forfets de temporada territorials, que permeten esquiar a La Molina, a les estacions del Ripollès (Vall de Núria i Vallter), a les del Pallars (Espot, Port Ainé i Tavascan) i a Boí Taüll així com a les estacions de Tot Nòrdic, i el forfet de temporada d'esquí de muntanya, que permet la pràctica d'aquesta modalitat d'esquí a les estacions d'FGC.

El forfet de temporada FGC Turisme té actualment un preu d'adult en promoció de 660 euros. Els territorials oscil·len entre els 320 i els 548 euros i el d'esquí de muntanya té un preu únic de 140 euros. Es poden adquirir amb descompte a través de la botiga online de cada estació de muntanya. Coincidint amb la posada a la venda dels forfets de temporada, ja està disponible també la promoció 4x3 de La Molina, que permet esquiar quatre dies a l'estació de la Cerdanya durant tota la temporada per només 33,75 euros al dia (preu aplicable a adults adquirint tres forfets de dia), fet que suposa un descompte del 25% i permet a l'esquiador ocasional fidel a l'estació gaudir d'un preu bonificat. Aquesta promoció serà vàlida per a compres efectuades fins al 3 de desembre.

Les persones que van adquirir forfets de temporada durant la passada temporada disposaran de descomptes en la compra de productes aquest any a la botiga en línia de l'estació on els van comprar. Els usuaris que van adquirir forfets amb la promoció 4x3 podran aprofitar els forfets no utilitzats durant aquesta temporada. Les persones beneficiàries rebran una comunicació de manera individualitzada per correu electrònic durant els pròxims dies.

Temporada d'hivern 2021-2022

Les estacions de muntanya d'FGC tenen previst iniciar la temporada d’hivern 2021-2022 entre el 26 de novembre i el 4 de desembre. D'aquesta manera, La Molina serà la primera estació en obrir el primer cap de setmana que les condicions d'innivació i meteorològiques ho permetin i la resta ho faran progressivament.Vall de Núria continua oberta i, durant tot el mes de novembre, estarà en funcionament amb horaris especials mentre que el Cremallera de Núria circularà amb horaris de temporada baixa. A partir del 3 de desembre, ho farà diàriament coincidint amb l'inici de la temporada d'hivern a l'estació prevista per al dia 4.

Aquesta temporada, FGC Turisme continua apostant per la digitalització amb el projecte 'Taquilla 0' que pretén automatitzar la major part de les operacions de compra i recollida de forfets i bitllets a les estacions de muntanya i al Cremallera de Núria i permetrà una atenció més personalitzada als punts d'atenció al client i a les oficines de les estacions.Per fer-ho possible, s'han instal·lat màquines de venda i recollida de forfets, fet que es traduirà en menys temps d'espera per part de les persones visitants i en la reducció de paper gràcies al reaprofitament del suport recarregable PiriNeu365 estrenat la temporada passada.

La targeta PiriNeu365 permet comprar i recarregar tots els productes que es venen a les botigues en línia de les estacions de muntanya d'FGC i al Cremallera de Núria els 365 dies de l'any (forfets de temporada, forfets de dia, bitllets de telecabina, bitllets de Cremallera). Es pot adquirir en línia per només 2 euros i, enguany, com a novetat, també s'hi podran carregar els forfets del domini conjunt Alp2500 (La Molina més Masella).