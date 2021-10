Fires i festes

CAL ROSAL

Festa del Bolet - Dissabte, a les 9 h, des de la Porta del Comerç, sortida guiada al bosc a buscar bolets. A les 9.30 h, obertura del Mercat del Bolet. A les 16 h, tarda d’inflables. A les 17 h, balls en línia. A les 18 h, contes de tardor per a tota la família. Diumenge, a les 10 h, exposició micològica: Bolets comestibles, a càrrec de Lluc Escànez. Obertura del Mercat del Bolet. A les 11 h, taller infantil Bolets al forn i titelles al dit. A les 12 h, xerrada de bolets amb Lluc Escànez. A les 13 h, concert amb Mel’s.

FALS

Festa de Tardor -Dissabte, a partir de les 20.45 h, al Casal de Fals, sopar amb menú tardorenc i concert-espectacle Repertori de Saldo, humor amb cançons d’espectacles de Broadway a càrrec de Lluís Barrera i Jordi Gener, acompanyats al piano per David Martell. Preu: 24 euros; 20 euros per als socis; i 8 euros infantil. Inscripcions: inscripcionsfals@gmail.com o 605 980 878.

NAVARCLES

Festa de la Tardor - Fins al 31 d’octubre, concurs de panellets en línia, per compartir els panellets a les xarxes. Dissabte, de 9 a 14 h, amb inici a la plaça de l’Ajuntament, Escape Room a càrrec de Gaudire Apps. Es jugarà al carrer en grups. Gratuït amb inscripció prèvia a www.entrapolis.com. Dissabte 30 i diumenge 31 d’octubre, a través de les xarxes socials es buscarà la castanyera original de Navarcles.

SANT JOAN DE VILATORRADA

Fira d’Embarrats - Hi haurà visites teatralitzades, que es faran divendres i dissabte amb grups de 30 persones, i que giraran a l’entorn «del què hagués pogut passar si hagués arribat a Sant Joan la vaga de la Canadenca que es va fer a Barcelona el 1919», va explicar Riera. De l’altra, el diumenge, hi haurà les visites guiades de caire històric a la fàbrica Burés, la turbina i el canal.Diumenge, que serà la jornada central, hi haurà accions teatralitzades a l’entorn de la fira. Entre les novetats que s’incorporen hi ha un campament de gitanes, al pati de la xemeneia de Cal Gallifa, i nous personatges. No hi faltaran l’escola, les bugaderes, els músics de carrer, ni l’habitual Congregació de l’Església i la processó, que farà un recorregut per la fira. Els visitants també podran seguir l’espectacle de la família de pagès, al canal.

Música

MANRESA

Clara Peya - Divendres, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Perifèria és l’onzè àlbum de la pianista Clara Peya. El seu univers s’inspira aquest cop en els espais de pas, en els marges, en allò que no han volgut que mirem. Entrades: 15 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Stroika (av. dels Dolors, 17) - Divendres, a les 00 h, Stroika Sessions amb Warsaw i Buff Bay. Entrada gratuïta abans de les 02 h. Mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma). Dissabte, a les 20.30h, concert Queen Forever, a càrrec de Tolo Sanders (Freddie Mercury), Adrián Pujadas (Brian May), Diego Roldán (John Deacon), Haritz Caperochipi (Roger Taylor) i Sebastián Raimundo (Spike Edney) que interpreten l’obra musical i discogràfica d’aquest grup mític. Entrades: 24 euros, anticipades. A la venda a www.stroika.cat. A les 00 h, Stroika Sessions amb Warsaw i Buff Bay. Entrada gratuïta abans de les 02 h. Llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma).

Misses polifòniques a la Cova - Diumenge, a les 12 h, a l’església del Santuari de la Cova, el Cor Lerània que dirigeix el navarclí Jordi Noguera interpretarà, en el transcurs de la celebració litúrgica, la Messa a quattro voci SV 190 (1650) del compositor cremonès Claudio Monteverdi (1567-1643), considerat un dels més importants compositors del primer barroc musical.

BERGA

El Petit de Cal Eril - Dissabte, a les 21.30 h, al Teatre Municipal de Berga. El grup acaba de publicar el seu vuitè disc, N.S.C.A.L.H. (No Saps Com Acabarà La Història). Entrades: 10 euros. A la venda a ticketara.com i també a la taquilla una hora abans de la funció. Consultes: cultura@ajberga.cat i 600 463 398 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 h).

CALAF

Carles Cases: «Paradiso» - Dissabte, a les 20 h, al Casino de Calaf, concert a càrrec del pianista i compositor sallentí ofereix un homenatge a Ennio Morricone, acompanyat de l’Orquestra de Cambra de Vic, solistes i comentaris a càrrec del periodista Àlex Gorina. En el marc del 125è aniversari del Casino de Calaf. Entrades del concert: 15 euros, i 12 euros per als socis. A la venda a entrapolis.com i reserves al 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep).

CASTELLBELL I EL VILAR

41è festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre -Divendres , a les 21 h, al Casino Burés, concert de l’Escolania de Montserrat. Entrades: 20 euros. Dissabte, a les 21 h, al Casino Burés, concert de musicals a càrrec de la Polifònica de Puig-reig i el compositor i pianista Albert Guinovart. Entrades: 15 euros. Diumenge, a les 19 h, concert A flor de pell a càrrec de la Capella de Música Burés. Entrades: 5 euros. Abonament per als tres concerts: 30 euros. Descomptes per als socis i cantaires. A la venda a www.entrapolis.com o a les taquilles. Més informació: 626 565 769 o capellademusicabures@gmail.com.

NAVÀS

9’s Amics Navàs -Dissabte, a les 19 h, al Casal Sant Genís (carrer de Sant Josep, 48). Revista musical dels navassencs, en la qual revisen cançons d’època i també temes actuals. Entrada gratuïta. Cal fer reserva a entrades.navas.cat.

OLESA DE MONTSERRAT

«Despullant una banda sonora. L’encàrrec a Josep Maria roma de la música de La Passió d’Olesa» - Dissabte, a les 18.30 h, al teatre de La Passió. Jornada del Centre d’Estudis Passiunarium 2021, a càrrec d’Eduard Vila i Perarnau, organista i director de cors. Explicarà la música de La Passió des d‘una perspectiva històrica i musical, amb anècdotes i detalls sobre la composició, la creació i la interpretació. L’accés es farà per la porta d’entrada d’actors.

SANT FELIU SASSERRA

Elisabet Raspall World Trio - Diumenge, a les 12 h, a la plaça de Sant Pere Almató. Concert d’Intrús. Jazz pel forat del pany, quarta edició del cicle de concerts en espais patrimonials del Lluçanès. La pianista i compositora vilanovina Elisabet Raspall, acompanyada del contrabaixista Tom Warburton i el percussionista Jarrod Cagwin, tots dos nord-americans, presenten les peces d’un dels darrers treballs discogràfics de la compositora, el 12è de la seva col·lecció particular, titulat Links. Entrades: 6 euros, anticipades; i 8 euros, a taquilla a partir d’una hora abans de l’inici del concert. A la venda a www.llucanes.cat/entrades/. Consultar abonaments. Organització: Escola de Música i Arts del Lluçanès i Consorci del Lluçanès.