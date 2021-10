El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 33 euros per entrada per veure l'òpera El Barber de Sevilla. Una nova producció de la Fundació Òpera Catalunya, que presentarà una nova versió d’’El barber de Sevilla’ de Gioachino Rossini, una peça que ha perdurat en el temps com una de les obres més reeixides de la història de l’òpera. Dimecres 3 de novembre, a les 18 hores, a la Sala Gran delTeatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.