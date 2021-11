Escollir els 10 pobles més bonics d'un territori en concret és un repte complica. I encara ho és més intentar fer una selecció quan parlem de tot un continent com és Europa. Hi ha milers de pobles que mereixen una visita per la seva bellesa i les seves peculiaritats.

Avui en dia, les xarxes socials poden donar un cop de mà a l'hora de descobrir nous paratges de la nostra geografia. La companyia Uswitch ho sap i ha intentat treure tot el suc a la xarxa per elaborar un llistat amb els llocs més bonics d'Europa. Ho ha fet a partir d'un exhaustiu estudi dut a terme sobre la freqüència i el lloc que ocupen una munió de localitzats a les xarxes socials.

El resultat dona aquests pobles com els 10 més bonics d'Europa. Hi estàs d'acord?

1. Oia, Grècia

Aquest preciós poble grec lidera la llista. Té més aparicions a les xarxes socials que els set següents del rànquing tots junts. Construït al costerut litoral de l'illa volcànica de Santorini té unes impressionants vistes del sud de la mar Egeu i ha sabut preservar una rica història arquitectònica i religiosa.

2. Göreme, Turquia

El segon lloc de la llista l'ocupa Göreme, que ofereix una experiència turística única. Per què? Perquè està situat en mig de les formacions rocoses de l'anomenada xemeneia de fades, a Turquia. I no tan sols això: és el punt de partida d'impressionants passejos amb globus aerostàtic i ofereix una bona colla de mercats artesanals i esglésies monumentals.

3. Hallstatt, Àustria

És Patrimoni de la Humanitat i té, a les xarxes socials, la xifra més gran de ‘pins’ de Pinterest de tota Europa. Què té Halsstatt? A més de despendre un encant especial, és un gran destí per explorar els paisatges muntanyencs, les majestuoses glaceres i les seves històriques mines de sal.

4. Vernazza, Itàlia

Vernazza apareix, aproximadament, 500.000 vegades a les xarxes socials i és coneguda per oferir una experiència vacacional d'estil mediterrani amb un port de pescadors protegit al nord-oest. Alhora, hi podem trobar una varietat immensa de restaurants amb una gastronomia exquisida, esglésies a dojo i castells que volen enamorar-nos.

5. Tobermory, Escòcia

Tobermory és l'escenari de botigues i restaurants de colors brillants situats al llarg de les sorres blanques i les aigües cristal·lines de l'Oceà Atlàntic Nord. Tal és la seva bellesa i el seu encant que arriba a aparèixer més de 250.000 vegades a les xarxes socials.

6. Furnas, Les Açores

Situat a l'est de les Açores, al mig de l'Oceà Atlàntic, aquest petit i enlluernador poble està situat dins d'un cràter volcànic gegant. I amb aquesta descripció… pots imaginar-te el que ens hi trobarem: piscines geotèrmiques, aigües termals i gorgs de vapor en un lloc que ens transmet pau i serenitat.

7. Folegandros, Grècia

Un lloc que t'ha de mirar dues vegades per saber si estàs somiant. Aquest indret, d'una increïble bellesa natural, continua tenint intacte el seu encant verge, allunyat de les massificacions turístiques. Construït seguint l'arquitectura tradicional de les Cíclades, amb paisatges naturals salvatges i una atmosfera pacífica. Sens dubte, un dels llocs imprescindibles de visitar.

8. Wengen, Suïssa

Està situat en una assolellada terrassa protegida sota els Alps de Berna, oferint unes espectaculars vistes de la vall de Lauterbrunnen. A més té abundants rutes de senderisme que serpentegen boscos de pins i prats de flors silvestres.

9. Portree, Illa d'Skye

Aquest preciós poble el trobem a l'Illa d'Skye, a Escòcia. És un poble de pescadors tradicional amb un port i un moll pintorescos envoltat per pujols. Amant del senderisme? Aquí podràs trobar desenes de rutes de les que t'enamoraràs.

10. Albarrasí, Espanya

És un dels pobles més peculiars i bonics d'aquesta llista. Per què? Perquè parlem d'un poble que ha conservat la seva essència islàmica i medieval. I és que Albarrasí, envoltat de roques i penya-segats d'arenisca vermella, és un lloc que ofereix una combinació perfecta per a una escapada.