Música

IGUALADA

David Murgadas i Sandra Roset - Divendres, a les 20 h, al Teatre de l’Aurora. Concert La maja y el majo, que permet fer un viatge des del segle XVI i fins al segle XX a través de cançons íntimes sobre amor i desamor. A càrrec de la soprano Sandra Roset i el guitarrista David Murgadas. Concert organitzat amb l’Escola-Conservatori de Música d’Igualada. Entrades: 12 i 10 euros. A la venda a www.teatreaurora.cat.

MANRESA

Grupo Compay Segundo - Divendres, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. El llegat musical de Compay Segundo, una de les icones de la música cubana, està més viu que mai gràcies a la feina del grup que el va acompanyar per tot el món. Entrades: 25 euros; i 22 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

CAL ROSAL

«Distància / Velocity / Vostès /Maximum» - Dissabte, a les 20 h, al centre de cultura Konvent. Trobada de dansa, improvisació i música entre l’artista electrònica Clara Aguilar, les ballarines de dansa contemporànea Marina Pravinka i Adrián Vega i el cantant, músic i performer Adriano Galante. En el marc del cicle virtual EinESS.

CALAF

Suu -Dissabte, a les 20 h, al Casino de Calaf, concert de la cantautora. En el marc del 125è aniversari del Casino de Calaf. Entrades: 15 euros, i 12 euros per als socis. A la venda a entrapolis.com i reserves al 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep).

COLLBATÓ

5è Festival Músiques Amadeu Vives - Divendres, a les 17.30 h, al Casal de Cultural, espectacle de contes Somiacaixes, a lde Cia Anna Roca. Activitat gratuïta. A les 22 h, al Casinet, espectacle Winnipeg, una coproducció de Puça Espectacles, la Jarra azul i Grec 2020. Donatiu: 1 euro destinat a Collbató per la Solidaritat. Dissabte, a les 12 h, a la plaça de l’Era, concert de la cobla Ciutat de Girona. Accés lliure. A les 22 h, al Casinet, concert de Blaumut, que presenten el disc 0001. Donatiu: 1 euro destinat a Collbató per la Solidaritat. Diumenge, a les 12 h, al Molí de l’Oli, presentació de la Ruta Turística Amadeu Vives. Gratuït. Cal reservar a turisme@collbato.cat. A les 18 h, a l’esgésia de Sant Corneli, concert Somnis de terra, amb la soprano collbatonina Maria Borràs i el pianista Marcelo Musijowski, que interpretaran un recull d’obres d’Amadeu Vives i d’altres autors catalans. Els Amics de l’Orgue demanaran aportacions voluntàries per a la programació de concerts. uÉs imprescindible recollir les entrades al Casal de Cultura. Es poden reservar a clbt.cultura@collbato.cat.

MOIÀ

Joventuts Musicals de Moià -Dissabte, a les 18 h, a l’auditori Sant Josep. concert de clàssica: Emergents, amb Marta Torres, flauta. Entrades: 5 euros; i gratuït per als socis.

NAVARCLES

Moon Vision -Dissabte, a les 20.30 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Concert del grup bagenc d’electrònica, que presentarà nou àlbum, Instinct. Entrades: 5 euros. A la venda a navarcles.fila12.cat i a les taquilles una hora abans del concert.

NAVÀS

Ovidi4 -Dissabte, a les 19 h, al Casal Sant Genís (carrer de Sant Josep, 48). El poeta David Caño, el músic Borja Penalba, la cantant Mireia Vives i el periodista David Fernàndez presenten l’espectacle L’Ovidi se’n va a la Beckett. Entrades: 10 euros. A la venda a entrades.navas.cat i una hora abans a la taquilla.

OLESA DE MONTSERRAT

Pep Lladó -Dissabte, a les 22.30 h, a l’Escorxador. Presentació del disc Les petites certeses. Entrada gratuïta.

SANT JOAN DE VILATORRADA

Bertran Band Swing -Dissabte, a les 20 h, al centre cultural La Verbena, concert. Entrada amb taquilla inversa. Més informació: laverbena.cat.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Mabel Flores - Dissabte, a les 20 h, al Teatre Casal Cultural, concert de la cantant terrassenca, acompanyada de la seva banda al complet, per presentar el treball Meraki. Amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 5 euros, anticipades i amb descomptes; i 7euros, a taquilla. A la venda a www.santfruitos.cat.

Escena

CAPELLADES

«Jana» -Dissabte, a les 19 h, al teatre La Lliga. La Companyia Filagarsa de Molins de Rei presenta una comèdia musical amb referències a la violència de gènere. Entrades: 10 euros socis i 15 euros no socis. Entrada lliure a socis menors de 18 anys. A la venda a societatlalliga.cat i a taquilla el mateix dia a partir de les 18.30 h.

CASTELLNOU DE BAGES

«Paisatge. De la percepció a l’acció» -Dissabte, a les 18 h, a l’església de Sant Andreu. Lectura dramatitzada, a partir del llibre de Ramon Folch i Josepa Bru Ambient, territori i paisatge, amb il·lustració musical i concert de Rusó Sala i Míriam Encinas. En el marc del cicle 2001, el paisatge que som, que organitzen l’entitat Catellnou Cultural i l’Ajuntament de Castellnou. Cal fer reserva a ctnb.info@castellnoudebages.cat.

CASTELLTERÇOL

«Adolescer 2055» -Diumenge, a les 18.30 h, al Centre Espai Escènic, espectacle del Grup de Teatre Deixalles 81, que narra com sis adolescents passen un peculiar procés de selecció per ser adoptats per una família. En el marc de la 6a Mostra de Teatre Amateur de Castellterçol Escena 42. Més informació: www.castelltersol.cat.

MANRESA

«Somnis de teatre» - Dissabte i dissabte 27 de novembre, a les 20 h, a la sala Els Carlins. Espectacle a càrrec de la Companyia Els Carlins, sobre la lluita d’un grup d’actrius en el Broadway dels anys 30. Dirigida per Ivan Padilla i basada en l’obra Stage Door, d’Edna Ferber i George S. Kaufman. Entrades: 12 euros. A la venda a entrades.elscarlins.cat.

SANT FELIU SASSERRA

Test, Festival en xarxa d’arts intenses, de prop i curta durada - Dissabte, a les 17.30 h, a Pas Nou. Representació de tres microespectacles: F.R.A.U, comèdia; Un vespre a casa de Brahms, música; In-Habit, dansa. Entrada gratuïta amb reserva prèvia a l’Ajuntament: 93 881 90 11. Més informació: www.festivaltest.cat.

Premis

IGUALADA

Premis Ciutat d’Igualada 2021 -Diumenge, a les 11.30h, al TEatre Municipal l’Ateneu. Lliurament de la 25a edició dels Premis Ciutat d’Igualada. Lia Sampai presentarà el seu nou treball Amagatalls de llum dins l’acte de lliurament de premis de creació artística, recerca i compromís social. Gratuït. Ho organitza: Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada.

MANRESA

Gala de lliurament dels premis Lacetània de les Arts i la Cultura - Divendres, a les 20 h, al teatre Consertvatori. La gala, presentada per Mireia Cirera i dirigida per Sílvia Sanfeliu, gira a l’entorn del móns de la dansa i el ball, amb la participació del cos de ball dels Lacetània, coreografiat per Ariadna Guitart. Es lliuraran deu guardons. Invitacions gratuïtes. Es poden obtenir a les taquilles del Kursaal o bé a www.kursaal.cat.