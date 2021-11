Aquest últim cap de setmana de novembre conclou amb les fires de tardor i comença a aproximar-se a les fires de Nadal. Si busques un pla per fer aquest cap de setmana, la Catalunya Central té diferents propostes per a tots els públics. Sigui a l'aire lliure o en un recinte tancat, hi ha opcions de tota mena.

Fires i festes

ARTÉS

«Alimentem el tió»: Diumenge, de 8 a 12 h, al bosc de Can Vila, es va buscar el Gran Tió, que va acompanyat de petits tions pels infants que acompanyen la recerca al bosc. És una activitat familiar: caminada pel bosc i esmorzar a la natura. Cal fer inscripció.

BERGA

Fira de la Xocolata i la Ratafia: Dissabte, de 10 a 20 h, al carrer del Roser, parades de productes relacionats amb la xocolata i la ratafia i tallers de sabó de xocolata, a càrrec del Centre d’Estètica i Thalassoteràpia Adela (preu: 5 euros, dos tallers). De 10 a 14 i de 17 a 20 h, al Museu Comarcal de Berga, exposició Destil·leries i bodegues de Berga. Entrada gratuïta. De 10 a 13.30 h, a la plaça dels Països Catalans, fase eliminatòria del 12è Concurs de Ratafia de Berga, a càrrec d‘un jurat professional. A les 11 h, al carrer del Roser, demostració de tractament facial d’exfoliació amb cacau, a càrrec del Centre Adela. Obsequi per als assistents. D’11 a 13 h, a la plaça dels Països Catalans, tastos de xocolata i ratafia a càrrec del Casal Panxo. Venda de tiquets en el moment del tast. A les 11.30 h, Contes per sucar-hi xocolata i, a continuació, pintem amb xocolata!. Activitat per a infants de 2 a 8 anys, a càrrec de Rosa Pinyol i Àngel Sànchez. A les 12.30 h, vermut musical amb concert dels Trixats. A les 16.30 h, taller de xocolata crua a càrrec de Susanna Rotllant, de L’Aranyonet, i Maria Cury, de La Llavor. Hi haurà tast pes assitents. A les 17.30 h, Botànica oculta, espectacle familiar de Forani Teatre commemoratiu per l’Aniversari de Joan Perucho. A les 17.30 h, al Cinema Catalunya, presentació del llibre Els secrets de la ratafia, i taula rodona. A les 18.30 h, a la plaça dels Països catalans, xocolatada popular. Sense lactosa, per a infants i adults. De 18 a 20 h, al Cinema Catalunya, fase final del 10è Concurs de Ratafia de Berga. A les 21 h, sopar Ratafiaire Solidari. Preu: 18 euros per als socis del Casal Panxo i 20 euros per ala resta. A la venda a www.festaratafiaberga.cat. A les 23 h, concert amb Pasqual i els desnatats. Més informació: firaxocolata.ajberga.cat i www.festaratafiaberga.cat. Organització: Ajuntament de Berga i Casal Panxo.

CABRIANES

Festes de Tardor: Divendres, a les 20.30 h, al Centru, tast de música amb Santi Arisa i Giuseppe Costa. Amb tast de productes de proximitat. Preu: 15 euros. Dissabte, a les 10 h, sortida de la plaça de la Vinya, excursió per l’anella verda de Cabrianes. A les 21.30 h, al Centru, concert de Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves. Entrades: 10 euros. Diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça de la Vinya, fira amb varietat d’olis del territori. A les 18 h, al Centru, espectacles del Festival Test. Entrades: 5 euros. Venda anticipada a Cal Serra. Reserves a menjami@gmail.com.

MAIANS

Festa major: Dissabte, a les 16.30 h, a la plaça de l’Era, jocs de fusta. A les 18 h, al Centre, berenar per a tothom. A les 21 h, al Centre sopar de festa major. Preu: 12 euros; i 6 euros per als infants de fins a 5 anys. Cal fer reserva: 93 835 60 61 (Mercè) o 699 085 148 (Jaume). Seguidament, concert a càrrec de David Martí i Josep Andújar Sé i bingo solidari per La Marató. Diumenge, a les 10.30 h, a la plaça de l’Era, taller de manualitats nadalenques per decorar el poble. A les 12.30 h, a l’església, concert de la Coral Flor de Boix i missa amb acompanyament de la mateixa coral. A les 18 h, al Centre, representació d’El crèdit, a càrrec del Grup de teatre de l’ACR de Fals. Entrades: 5 euros. A partir de 10 anys.

MANRESA

Encesa de les llums de Nadal i pista de gel : Dissabte, a les 17.30 h, inauguració de la pista de gel de la plaça Sant Domènec, amb una exhibició de patinatge, i l’encesa de les llums de Nadal a tota la ciutat. La pista de gel estarà oberta fins al 16 de gener, de 17 a 21 h. Al matí obrirà per escoles o grups amb cita prèvia (caldrà que s’adrecin a la UBIC al 93 872 93 15 o a ubicmanresa@ubicmanresa.com). Entrades: 7 euros i hi haurà descomptes pels clients del comerç de la ciutat i per les escoles.

PUIGCERDÀ

Festa d’encesa de l’enllumenat de Nadal: Dissabte, a les 19 h, a la plaça de Santa Maria. Amb la participació de Pas a Pas Gym Dance i els Dimonis de Puigcerdà. Coca i xocolata per a tothom.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Mercat d’antiguitats i col·leccionisme: Dissabte, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.

Música

CALAF

El Lere: Dissabte, a les 20 h, al Casino de Calaf. El Lere és un músic i compositor establert a Màlaga. Ha format part com a contrabaixista de bandes com Muchachito Bombo Infierno, Dry Martina, Flamingo Tours o Red Rombo. Presentarà el seu nou LP carregat d’energia i vitalitat, per primera vegada, com a líder del seu propi projecte. En el marc del 125è aniversari del Casino de Calaf. Entrades: 12 euros, i 9 euros per als socis. A la venda a entrapolis.com i reserves al 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep).

IGUALADA

«Brahms i Guinovart»: Divendres, a les 20 h, al Teatre de l’Aurora. Concert del cicle de Música de Primera Fila a càrrec de Miquel Córdoba, Martí Marsal i Guillem Martí. Oferiran trios per a violí, trompa i piano, una de les formacions de cambra més singulars. Concert organitzat amb l’Escola-Conservatori Municipal de Música d’Igualada. Entrades: 12 i 10 euros. A la venda a www.teatreaurora.cat.

MANRESA

Sergio Dalma: Divendres, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. El cantant sabadellenc celebra tres dècades de carrera amb la gira 30… y tanto. Entrades exhaurides.

Orfeó Manresà: Divendres, a les 20.30 h, a la basílica de la Seu. Concert Pleniluni de novembre. L’Orfeó canta Toldrà. Entrades: 10 euros. Només es podran comprar el mateix dia del concert a taquilla. Organització: Comissió de l’Orgue del Cor de Catalunya, per a recaptar fons per a la restauració de l’instrument.

(Cós, 74): Divendres, a les 21 h, concert de Fibla & Tena. Albert Fibla i Joan Tena combinen les seves carreres en solitari amb un projecte conjunt. Entrades: 15 euros. A la venda a entradium.com. Stroika (av. dels Dolors, 17): Divendres, a les 21.30 h, concert dels mataronins The Tyets, duet que barreja trap, reggaeton, ritmes llatins i influències pop En el marc de Curtcircuit. Entrades: 15 euros, anticipades; i 18 euros, a taquilla. A la venda a www.stroika.cat. A les 00 h, Stroika Sessions amb Warsaw. Mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma). Dissabte, de 00 a 06 h, Sanfermines amb Warsaw i Buff Bay. Si es va de blanc i amb el mocador vermell, entrada gratuïta. Entrada gratuïta abans de les 02 h. Mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma).

SANT JOAN DE VILATORRADA

Concerts de Tardor: Divendres, a les 19 h, a la capella del Mas Sant Joan. Concert d’Aran Sala, acordió; i Queralt Solé, clarinet. Guanyadors dels 24ens Pòdiums de Música de Cambra de la Categoria C (fins a 18 anys). En el marc dels Concerts de Tardor de l’Escola Municipal de Música.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Händel: Dissabte, a les 18 h, al Monegal. Concert a càrrec del tenor Roger Padullés i el pianista Dani Espasa. Més informació: www.monegal.com.

TALAMANCA