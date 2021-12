El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 euros per entrada per veure Sara Roy Un concert per descobrir la veu intimista i propera de la manresana. Dijous 9 de gener, a les 18 h, al Teatre Conservatori de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.