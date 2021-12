Si ja has acabat el dinar de Nadal amb la família i busques plans per fer tot junts, a la Catalunya Central tens diverses propostes. Hi ha moltes activitats per fer a l'aire lliure, de forma segura, i entretinguts. Segur que trobaràs algun esdeveniment per aquesta tarda entre els que et proposem.

Pessebres LA POBLA DE LILLET Pessebre vivent: Avui i diumenge 2 de gener, de 19 a 20 h. Parcs lúdics ABRERA Pista de gel: Fins al diumenge 9 de gener, al parc de Can Morral. Pista de 25 m x 12 m. Hi haurà l’animació d’un pallasso i jocs gegants de fusta, d’11 a 13 h. Obert de dilluns a divendres d’11 a 14 i de 16 a 20.30 h. Caps de setmana d’11 a 20.30 h. Dies especials: dissabte 25 i diumenge 26 de desembre, només obert a la tarda, de 17.30 a 20.30 h. Dissabte 1 i dijous 6 de gener, només obert a la tarda, de 16 a 20.30 h. Divendres 24 i 31 de desembre i dimecres 5 de gener, només obert al matí, d’11 a 14 h. Preu: 2,5 euros per 30 minuts (lloguer de patins inclòs). És obligatori portar guants. Es poden comprar per 1,5 euros. Els més petits poden accedir a la pista de gel amb una persona acompanyant, que ha d’abonar 1,5 euros, i s’ha de posar un calçat especial que es proporcionarà a la mateixa pista.

Fins al diumenge 9 de gener, al parc de Can Morral. Pista de 25 m x 12 m. Hi haurà l’animació d’un pallasso i jocs gegants de fusta, d’11 a 13 h. Obert de dilluns a divendres d’11 a 14 i de 16 a 20.30 h. Caps de setmana d’11 a 20.30 h. Dies especials: dissabte 25 i diumenge 26 de desembre, només obert a la tarda, de 17.30 a 20.30 h. Dissabte 1 i dijous 6 de gener, només obert a la tarda, de 16 a 20.30 h. Divendres 24 i 31 de desembre i dimecres 5 de gener, només obert al matí, d’11 a 14 h. Preu: 2,5 euros per 30 minuts (lloguer de patins inclòs). És obligatori portar guants. Es poden comprar per 1,5 euros. Els més petits poden accedir a la pista de gel amb una persona acompanyant, que ha d’abonar 1,5 euros, i s’ha de posar un calçat especial que es proporcionarà a la mateixa pista. Parc de Nadal: Fins al diumenge 9 de gener, d’11 a 14 i de 16 a 20.30 h, al parc de Can Morral. Diverespai és un espai lúdic en una carpa climatitzada de 500 metres quadrats, amb espectacles, tallers, ludoteca, animació infantil, inflables i llits elàstics. Activitats per a infants de 0 a 12 anys i les seves famílies. Dies especials: dissabte 25 i diumenge 26 de desembre, només obert a la tarda, de 17.30 a 20.30 h. Dissabte 1 i dijous 6 de gener, només obert a la tarda, de 16 a 20.30 h. Divendres 24 i divendres 31 de desembre i dimecres 5 de gener, només obert al matí, d’11 a 14 h. Preu: 1 euro per dia i per persona. Els infants menors d’un any i mig estan exempts de pagar. IGUALADA Activitats a Cal Font: Fins al dimecres 5 de gener. D’11.30 a 14 h i de 17 a 19.30 h. A la plaça de Cal Font. El 31 de desembre i 5 de gener, només al matí. I els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, tancat. Circuits de bloc (a partir de 5 anys. Els menors de 8 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult), circuit de pump track (adreçat a infants de 3 a 12 anys. Els menors de 8 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult), tirolina de 35 metres (a partir de 6 anys. Activitat dirigida, sense acompanyant). Totes les activitats seran gratuïtes.

Fins al dimecres 5 de gener. D’11.30 a 14 h i de 17 a 19.30 h. A la plaça de Cal Font. El 31 de desembre i 5 de gener, només al matí. I els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, tancat. Circuits de bloc (a partir de 5 anys. Els menors de 8 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult), circuit de pump track (adreçat a infants de 3 a 12 anys. Els menors de 8 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult), tirolina de 35 metres (a partir de 6 anys. Activitat dirigida, sense acompanyant). Totes les activitats seran gratuïtes. Pista de gel: Fins al 16 de gener, de 17 a 21 h, a la plaça Sant Domènec. Al matí obrirà per escoles o grups amb cita prèvia (caldrà que s’adrecin a la UBIC al 93 872 93 15 o a ubicmanresa@ubicmanresa.com). Entrades: 7 euros i hi haurà descomptes pels clients del comerç de la ciutat i per les escoles. Com cada any, inclourà un sorteig entre les persones que hi vagin a patinar, que es durà a terme el dissabte 15 de gener a les 18h a la mateixa pista de gel. Els usuaris també podran disposar d’una hora d’aparcament gratuït als pàrquings de Fòrum (Puigmercadal, Històric i Quatre Cantons). MANRESA Pista de gel: Fins al 16 de gener, de 17 a 21 h, a la plaça Sant Domènec. Al matí obrirà per escoles o grups amb cita prèvia (caldrà que s’adrecin a la UBIC al 93 872 93 15 o a ubicmanresa@ubicmanresa.com). Entrades: 7 euros i hi haurà descomptes pels clients del comerç de la ciutat i per les escoles. Com cada any, inclourà un sorteig entre les persones que hi vagin a patinar, que es durà a terme el dissabte 15 de gener a les 18h a la mateixa pista de gel. Els usuaris també podran disposar d’una hora d’aparcament gratuït als pàrquings de Fòrum (Puigmercadal, Històric i Quatre Cantons). MARTORELL «El bosc màgic de la infància»: Fins al diumenge 9 de gener, d’11 a 14 h, i de 17 a 20 h. Els dies 24 i 31 de desembre i 2, 5 i 9 de gener, d’11 a 14 h. Els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener estarà tancat. El bosc màgic estarà situat a la plaça de les Cultures. S’hi trobarà el niu dels esquirols, on els més petits (0 a 3 anys) podran experimentar el món amb les seves famílies. El cau de les llebres, amb jocs i racons d’activitats per als infants de 4 a 6 anys. El prat dels isards, amb tallers diversos per als nens i nenes de 7 a 12 anys. La font dels Drets dels Infants. I també hi haurà espectacles infantils, cinema, circuit d’esports d’aventura, parades d’entitats i un munt de sorpreses més. Reserva de localitats a entrades.martorell.cat. Pista de gel: Fins al diumenge 9 de gener. Del 23 de desembre al 9 de gener, caps de setmana i 6, 7 i 8 de gener, d’11 a 14.30 i de 16 a 21 h. Dies amb horari d’obertura especial: els dies 24 i 31 de desembre, d’11 a 14.30 i de 16 a 20 h. Els dies 25 de desembre i 6 de gener, de 17 a 21 h. Els dies 26 de desembre i 1 de gener, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h. La pista de gel estarà ubicada a la plaça Mare Caterina Coromina. Preu: 5 euros, 30 minuts de patinatge mínim. És obligatori portar guants (també n’hi haurà a la venda a la pista). VILANOVA DEL CAMÍ Troba tions 2021: Fins al 27 de desembre, gimcana familiar per cercar tions al municipi.