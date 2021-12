Arranca el 2022 i amb l'any nou també arriben noves propostes per sortir de casa. A banda dels plans nadalencs, la cultura, música i oci s'uneixen en el següent catàleg d'activitats per fer al llarg del primer cap de setmana de gener.

Oci i cultura

Música

BORREDÀ

Carles Cases - Diumenge, a les 17 h, a l’ermita-estudi de Sant Esteve de Comià. Concert d’Any Nou, amb el compositor sallentí sol davant del piano. Reserva d’entrades a management@carlescases.com.

CAL ROSAL

Pau Riba i De Mortimers - Diumenge, a les 18 h, al centre cultural Konvent. L’espectacle Jisàs de Netzerit o capítol zero de la guerra de les galàxies, intercala narracions amb nadales i planteja una història paral·lela entre la vida de Jisàs i l’essència de La Guerra de les Galàxies, sense deixar de banda una mirada irònica i humorística sobre la societat actual. Acompanya el grup de rocker-clowns De Mortimers, que utilitza com a instruments joguines, objectes d’us quotidià i aparells inventats. Reserves: konventreserva@gmail.com.

ESPARREGUERA

ABBA The new experience - Diumenge, a les 18.30 h, al Teatre La Passió. Espectacle musical al nivell que es mereix el quartet suec. Entrades: lapassio.net. Organització: La Passió d’Esparreguera.

MANRESA

Unió Musical del Bages - Dissabte, a les 19 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Un cop més, la banda de la Unió Musical del Bages oferirà el concert de Cap d’Any. L’essència de les músiques pròpies d’inici d’any amb compositors reconeguts com Johann Strauss, Jacob de Haan, Carlos Marques, Gustav Holst i Naohiro Iwai. Direcció: Dídac Mirallas Vila. Entrades exhaurides.

Qvinta Essençia - Diumenge, a les 18 h, a la Cova de Sant Ignasi (Camí de la Cova, 17). Concert de Nadal amb la prestigiosa formació polifònica, que oferirà el recital titulat O magnum mysterium, que fa un recorregut per la història de la música nadalenca des del Renaixament fins als nostres dies. Entrades: 15 euros, anticipades; i 18 euros, a taquilla. A la venda a www.manresa2022.cat. Organització: Manresa 2022, Ajuntament de Manresa, Fundació Turisme i Fires i la Cova de Sant Ignasi.

MARTORELL

Leipzig Ensemble. 7è Nadal amb els clàssics - Diumenge , a les 13 h, a l’església de Santa Maria. Un any més, el Grup Leipzig Ensemble convida a l’hora del vermut a gaudir amb un concert d’obres nadalenques com el Messies de Haendel i autors com Mozart, Pergolesi, Fauré… i també cançons populars. Entrada amb taquilla inversa. Organització: parròquia de Santa Maria i Crist Salvador.

PUIGCERDÀ

Orquestra Simfònica del Vallès - Dissabte, a les 21 h, al Casino Ceretà, concert de Cap d’Any. Venda d’entrades a www.codetickets.com i a l’Oficina de Turisme de Puigcerdà. Organització: Joventuts Musicals de la Cerdanya.

Escena

ESPARREGUERA

«Mozartland» - Diumenge, a les 11 i a les 12.30 h, a la sala petita del Teatre La Passió. Concert-espectacle familiar càrrec de la Companyia del Príncep Totilau. Adreçat a infants a partir de 3 anys. Entrades: entrades.esparreguera.cat. Organització: Ajuntament d’Esparreguera.

IGUALADA

«Sota sola» - Dissabte i diumenge, a les 18 h, al Teatre de l’Aurora. La companyia anoienca Ka Teatre, formada per Maria Berenguer i Montse Pelfort, presenta un espectacle familiar sobre la importància de donar valor a les petites coses del dia a dia, parar, respirar, mirar-nos als ulls i escoltar-nos. A partir de 5 anys. 50 minuts. Entrades: 8 i 6 euros. A la venda a www.teatreaurora.cat.

MANRESA

«El meu primer Nadal al Kursaal» - Dilluns i dimarts, a les 16.30 i a les 18.30 h, a la Sala Petita del Kursaal. Els personatges del Jan i la Júlia tornen a convidar a viure la màgia del Nadal amb un espectacle que ja s’ha convertit en un clàssics per al més menuts. De 2 a 6 anys. Entrades: 10 euros. A la venda a www.kursaal.cat.

MARTORELL

Espectacle de màgia - Dilluns, a les 18.30 h, a la Nau #2 de Ca n’Oliveres. A càrrec de la CIA. Mag rdgar. Somriures. Autèntic espectacle professional d’il·lusionisme que alterna els números de participació amb el públic i els números musicals amb una posada en escena elaborada Preu: 3 euros, anticipada general; 2,50 euros, anticipada reduïda (públic jove de fins a 25 anys o públic més gran de 65 anys o pensionista) i 4 euros, a taquilla. Gratuït per als menors de 12 anys. Venda d’entrades a entrades.martorell.cat.

SANTA MARIA D’OLÓ

«L’Hostal de la Glòria» - Diumenge, a les 18 h, a l’Espai Hemalosa. Representació teatral a càrrec del Grup Escènic d’Oló. Venda d’entrades anticipades a la Fira de Nadal. Preus: 10 euros (anticipades) i 12 euros (taquilla).

Balls i concerts

GIRONELLA

Local del Blat - Dissabte, a les 19 h, concert d’Any Nou amb Pep i M. José Músics. Imprescindible mascareta i certificat covid. Reserves: 639 728 513. 7,5 euros.

MANRESA

Escola Swing (carrer del Sol) - Dissabte, a les 22 h, ball de saló. Diumenge, de 18 a 21 h, ball de saló a càrrec de la direcció de l’antiga sala Màrius.

SOLSONA

Ball de la gent gran - Diumenge, a les 19 h, al Casal Cívic Xavier Jounou, a càrrec de Dolce Vita. Organització: Consell de la Gent Gran de Solsona.

Projeccions

GIRONELLA

Cinema infantil - Diumenge, a les 17 h, al Local del Blat. Es projectarà El Nadal del senyor Branquilló i L’escombra voladora. A partir de 3 anys.

Cinema juvenil - Diumenge, a les 19 h, al Local del Blat. A partir de 8 anys.

MONISTROL DE MONTSERRAT

Cinema de Nadal - Dilluns, a les 18 h, a l’Espai Joan Carles Amat. Projecció de la pel·lícula Abominable.

SANT MARTÍ DE TOUS

Cinema - Diumenge, al Casal de Tous, doble sessió: a les 17.30 h, Perfumes; i a les 19.15 h, Libertad, nominada als premis Goya.

LA SEU D’URGELL

Cinema infantil - Dilluns, a les 18.30 h, als Cinemes Guiu. Projecció: Raya y el último dragón. Cal inscripció prèvia: agenda.laseu.cat/monmagic2021/.

Fires i festes

CASTELLCIR

Santa Coloma - Divendres, missa i xocolatada a l’església de Santa Coloma Sasserra. Dinamització: Amics de Santa Coloma.

MANRESA

Mercat agrari - Divendres, de 8 a 13 h, a la plaça Major. Mercat amb productes de proximitat. Organització: Ajuntament.

Propostes pel públic infantil

SANT FRUITÓS DE BAGES

Dàmaris Gelabert -Divendres, a les 11 h, al pavelló municipal d’esports. Concert familiar amb l’espectacle Mou el cos. En el marc de la Festa de l’Home dels Nassos, celebració del Cap d’Any Infantil. Entrades exhaurides.

Solsona

Espectacle familiar itinerant - Dilluns, a les 18 h, sortida de la plaça de l’U d’Octubre. Espectacle Bagatel·la a càrrec de la companyia Sound de Secà. Organització: regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Solsona.

Exposicions

ARTÉS

Espai Expositiu Cal Sitges - Exposició Més enllà dels colors, d’Oriol Rojo i Soler. Fins al 9 de gener. De dilluns a divendres, de 15.30h a 20h. Dimecres i dissabte, de 10h a 13h.

AVIÀ

48è Concurs de pessebres en miniatura - Exposició de pessebres obert o de sobretaula o diorames, en els diverses categories: fins als 6 anys, de 7 a 10 anys, d’11 a 15 anys i de 16 anys en endavant. A la sala d’exposicions de l’Ateneu, fins al 6 de gener, els festius, de 17 a 20 h; i els laborables, en horari de l’ajuntament, de 8 a 14 h. Organització: Grup de Pessebristes d’Avià.

BERGA

Aparadors del carrer Major i voltants - Exposició fotogràfica Els Pastorets de La Farsa. Fins al 9 de gener. Organització: Agrupació Teatral La Farsa i Bergacomercial.

Casal Cívic (plaça de Sant Joan) uExposició Contagia solidaritat per acabar amb la fam. Organització: Mans Unides. Fins al 7 de gener, de 9 a 21 h.

CASTELLBELL I EL VILAR

Pessebre monumental - Es podrà visitar, a l’Espai Cant Burés, els dies 1, 2, 6, 7, 8, 15 i 16 de gener, de 12 a 14 i de 18 a 20 h. També el 5 de gener, de 18 a 20 h.

ESPARREGUERA

39a mostra de pessebres - Una desena de noves creacions del Col·lectiu de Pessebristes d’Esparreguera. A la Sala d’Exposicions Municipals, fins al 6 de gener. Horaris: dijous, divendres i dissabtes, de 18 a 20 h; i diumenges i festius, de 12 a 14 h. Tancat el 25 de desembre i l’1 de gener.

IGUALADA

Sala Municipal d’Exposicions - Exposició Mira’m, un projecte de Roger Puig d’aquarel·les que va començar durant el confinament. Fins al 9 de gener.

Hotel Cal Roure (situat a la plaça de l’Ajuntament, a la boutique) - Exposició Plou a l’escala, de Kima Guitart. Usa tècniques tradicionals xineses i japoneses. Fins avui. Horari: dijous i divendres, de 19 a 00 h; dissabtes, de 12 a 15 i de 19 a 00 h.

MANRESA

Centre Cultural el Casino (sala d’exposicions) - Exposició Manresa i acció! Vivint en pantalla gran. Fins al 9 de gener. Horari: de dimarts a diumenge i festius, de 17.30 a 20.30 h. Entrada lliure.

Centre Cultural el Casino (Espai7) - Exposició del pessebre monumental del Grup Pessebrístic de Manresa. Representació en miniatura del Camí de Sant Ignasi des d’Azpeitia i fins a Manresa. Fins al 9 de gener. Horaris: de dimarts a dissabte, de 17.30 a 20.30 h; i diumenges, d’11 a 14 i de 17.30 a 20.30 h. Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any, de 17.30 a 20.30 h. Dilluns tancat. Entrada lliure.

Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja (Sant Joan, 34) - Exposició de treball pessebrístic a càrrec d’Antonio Carrillo. Fins al 5 de gener. Horaris: de 18 a 19 h.

General Store (passatge Catalunya, 6) - Exposició de més de 250 obres de l’il·lustrador manresà Joel Abad. Entrada gratuïta. Oberta fins a finals d’any.

MOIÀ

29a Exposició de pessebres- A càrrec de l’Associació Pessebristes de Moià. Fins al 9 de gener, a la plaça Sant Sebastià, 5. Horari: dissabtes i vigílies, de 17 a 20 h; i diumenges i festius, d’11 a 14 i de 17 a 20 h.

LA POBLA DE LILLET

33a exposició de pessebres - Diumenges i festius, de 12 a 14 i de 18 a 20 h. Fins el 9 de gener.

SANT MARTÍ DE TOUS

Sala Camil Riba dels Amics de Tous - Exposició de pintura i dibuix La cultura i l’art, no tenen edat, a càrrec de Conxita Elias. Inauguració dissabte, a les 12 h. Oberta tots els dissabtes de gener, de 17 a 19 h.

VILADA

Ca la Llúcia (carrer Teodor Miralles, 41) - Durant les festes de Nadal s’exposarà el tradicional pessebre de Vilada.

Visites

ESPARREGUERA

El campanar de Santa Eulàlia - Visites guiades avui i el dimecres 5 de gener, a les 11 h. Reserva d’entrades a amicsdelcampanar@gmail.com.