El Nadal encara no ha acabat. Les comarques centrals segueixen oferint plans per explotar al màxim els darrers dies de festes nadalenques. Pastorets, pessebres, parcs lúdics de Nadal i campaments de Reis Mags són algunes de les activitats que es duran a terme a la Catalunya Central la primera setmana de gener del 2022.

Pastorets

L’AMETLLA DE MEROLA

«Els Pastorets de l’Ametlla de Merola» - Diumenge 9 de gener, a les 18 h, al teatre Esplai. Concert teatralitzat amb una orquestra de corda, amb direcció musical de Sergi Cuenca. Entrades: 15 euros. A la venda a www.ametllademerola.cat. Iformació 686 278 836. Organització: Associació Cultural Esplai.

BALSARENY

«Salut, pastors! (que falta ens fa!» - Diumenges 2, 9 i 16 de gener, a les 17 i a les 19 h, a la sala El Sindicat. Els Pastorets de Balsareny escenificaran el muntatge de l’obra, amb dramatúrgia i direcció de Climent Ribera, que es va estrenar la temporada passada. És un espectacle trencador, contemporani, on els personatges tradicionals prenen vida en l’actualitat, deixant de banda dels poders sobrenaturals. Hi intervenen 12 actors i té una durada de 70 minuts. Entrades: 10 euros. A la venda a www.pastoretsbalsareny.cat.

CALAF

«Els Pastorets de Calaf» - Diumenge 2, dijous 6, diumenge i diumenge 16 de gener, a les 17.30 h, al Casal de Calaf. Representació de l’obra nadalenca de Josep Maria Folch i Torres, dirigida per Eloi Fonoll Gutiérrez. Entrades: 17 euros. Entrada gratuïta amb el carnet del Club Super3. Consultar descomptes per a grups. A la venda a entrades.casaldecalaf.cat i una hora abans de cada funció a les taquilles del Casal de Calaf.

CARDONA

«Els Pastorets de Cardona» - Dissabte 1, diumenge 2 i dijous 6 de gener, a les 18 h, al teatre Els Catòlics. Amb la participació de la Banda de Música de Cardona. Entrades: 10 euros. Organització: El Traspunt, amb la participació de la Banda de Música de Cardona i la col·laboració de l’Ajuntament de Cardona.

IGUALADA

«Els Pastorets de l’Esbart Igualadí» - Diumenge 2 de gener, a les 11.45 i a les 17.30 h, diumenge 9 de gener, a les 11.45 h, i diumenge 16 de gener, a les 11.45 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. En Lluquet i en Rovelló, els personatges de Josep Maria Folch i Torres, somien que s’enfronten a Llucifer i Satanàs. Per sort, gràcies a una colla de pastors i un àngel que els dona suport, podran contemplar l’adveniment de l’infant Jesús. Entrades: 14 euros, jubilats 12 euros, infants 6 euros. A la venda a tiquetsigualada.cat. Organització: Grup de Teatre Esbart Igualadí.

MANRESA

«Els Pastorets dels Carlins» - Dissabte 1, diumenge 2, dijous 6 i diumenge 9 de gener. a les 18 h, i el diumenge 2 de gener, a les 11.30 h, a la Sala Els Carlins (Sabateria, 3). Els Pastorets és l’espectacle més tradicional del cicle de Nadal. A l’escenari hi trobarem els dos eixerits vailets, en Lluquet i Rovelló, que malden per desfer els paranys que prepara el dimoni en la seva lluita contra el món celestial. Un espectacle familiar amb més de cent anys de tradició a la Sala Els Carlins. Entrades: 12 euros. A la venda a www.elscarlins.cat. Organització: Fundació Privada Cultura i Teatre.

«Els Pastorets del Poble Nou» - Dijous 6 de gener, a les 18 h, a la sala d’actes del Poble Nou. Escenificació del text nadalenc de Josep Maria Folch i Torres. Reserves de localitats al 617 40 52 10 o al Casal Parroquial, els dijous i divendres de 18 a 20 h.

NAVARCLES

«Els Pastorets de Navarcles» - Dijous 6 de gener, a les 18 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Adaptació de Jaume Costa d’Els pastorets de Josep M.Folch i Torres. Entrades: 10 euros; i 5 euros fins a 12 anys. Gratuït per als socis del Grup de Teatre de Navarcles. A la venda a navarcles.fila12.cat i a les taquilles de l’Auditori, de 17 a 19 h. Organització: Grup de Teatre de Navarcles. Col·laboració: Ajuntament de Navarcles.

OLESA DE MONTSERRAT

«Els Pastorets» - Diumenge 2, dijous 6 i diumenge 9 de gener, a les 18.30 h, al Casal. Organització: El Casal Cultural d’Olesa.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

«Els Pastorets de Sant Vicenç de Castellet» - Diumenge 2 de gener, a les 18 h; i dijous 6 de gener, a les 19 h, a la cala de Cal Soler. Entrades: www.entrapolis.com, Jordi Largo Fotògraf. Organització: Associació Musical Castellet.

SÚRIA

«Els Pastorets de Súria» - Dissabte 1 de gener, diumenge 2 de gener, dijous 6 de gener, dissabte 8 de gener, a les 18 h, al Teatre del Foment Cultural. Tradicional espectacle nadalenc, destacable per la fidelitat al text de Josep Maria Folch i Torres, per la música original d’Antoni Malats i Joan Pelfort, interpretada per l’Orquestra i Cor Mas Torrat, i per l’escenografia. Realització del Foment Cultural de Súria. Venda d’entrades: entrades.fomentculturalsuria.cat, establiment Milar Reguant Agut, o a la taquilla del teatre, una hora abans de cada representació. Més informació: fomentculturalsuria.cat, www.pastoretsdecatalunya.cat i 626 28 59 53.

Pessebres

ARDÈVOL

Pessebre vivent - Dissabte 1, diumenge 2, dissabte 8 i diumenge 9 de gener, sessions a les 18.30 i a les 19.45 h, al nucli d’Ardèvol, del municipi de Pinós. El poble, d’escassament cent habitants, reuneix prop de dos-cents actors, tant locals com dels pobles veïns, per fer les representacions del pessebre vivent des de fa vint-i-vuit anys. Consta de dues parts. A la primera part, d’inspiració bíblica, es poden veure les principals escenes de la vida de Jesús. Fent un salt en el temps, a la segona part s’hi troba una recreació de com vivien el Nadal els avantpassats dels veïns d’Ardèvol durant el segle XVIII. En acabar, botifarrada popular. Durada: 45 minuts. Entrades: 12 euros, i 6 euros infants de 4 a 10 anys. Menors de 3 anys, entrada gratuïta. A la venda a https://entradessolsones.com. Més informació: 621 300 262 o pessebreviventardevol.cat.

BERGA

«El petit pessebre vivent» - Dissabte, diumenge i dilluns, de 17 a 20 h, al Convent de Sant Francesc. Més informació i venda d’entrades a www. coloniesaborreda.cat. Organització: Grup Colònies a Borredà.

FALS

Fessebre Vivent del Bages - Dissabte 1 de gener, a les 18 i a les 19 h; diumenge 2 de gener, a les 18 i a les 19 h; i dijous 6 de gener, a les 18 i a les 19 h; a les Torres de Fals. Espectacle amb més de 40 anys d’experiència en el qual participen 250 persones de Fals, Rajadell i altres pobles dels voltants. Entrades: 10 euros. De 6 a 14 anys: 5 euros. Fins a 5 anys i membres del Club Super3, gratuït. Aquest any només es vendran entrades a través de la web: pessebre.cat. Preu especial per grups (mínim 20 persones). Contactar amb 608 52 57 37. Organització: Associació Cultural Recreativa de Fals.

LA POBLA DE LILLET

Pessebre vivent - Diumenge 2 de gener, de 19 a 20 h.

ELS PRATS DE REI

Pessebre Vivent - Dissabte 1 de gener, diumenge 2 de gener, dijous 6 de gener i diumenge 9 de gener, a les 18.30 h, pels carrers i places de la vila. Aquest esdeveniment celebra enguany el seu 50è aniversari. Una de les característiques més importants és que els actors parlen de viva veu i que té música pròpia composta per monsenyor Valentí Miserachs. Entrades: 8 euros; i 5 euros de 5 a 12 anys. Venda anticipada a www.acrsigarra.cat/pessebreprats. Més informació: 621 202 618, 639 126 455 o pessebreprats@gmail.com. Organització: Agrupació Cultural i Recreativa Sigarra.

ROCAFORT

Pessebre vivent - Diumenge, a les 18 h, als carrers del poble. Organització: Associació de Veïns de Rocafort.

Parcs lúdics

ABRERA

Pista de gel - Fins al diumenge 9 de gener, al parc de Can Morral. Pista de 25 m x 12 m. Hi haurà l’animació d’un pallasso i jocs gegants de fusta, d’11 a 13 h. Obert de dilluns a divendres d’11 a 14 i de 16 a 20.30 h. Caps de setmana d’11 a 20.30 h. Dies especials: dissabte 1 i dijous 6 de gener, només obert a la tarda, de 16 a 20.30 h. Divendres 31 de desembre i dimecres 5 de gener, només obert al matí, d’11 a 14 h. Preu: 2,5 euros per 30 minuts (lloguer de patins inclòs).

Parc de Nadal - Fins al diumenge 9 de gener, d’11 a 14 i de 16 a 20.30 h, al parc de Can Morral. Diverespai és un espai lúdic en una carpa climatitzada de 500 metres quadrats, amb espectacles, tallers, ludoteca, animació infantil, inflables i llits elàstics. De 0 a 12 anys. Dies especials: dissabte 1 i dijous 6 de gener, només obert a la tarda, de 16 a 20.30 h. Divendres 31 de desembre i dimecres 5 de gener, només obert al matí, d’11 a 14 h. Preu: 1 euro per dia. Els menors d’un any i mig estan exempts de pagar.

IGUALADA

Activitats a Cal Font - Fins al dimecres 5 de gener. D’11.30 a 14 h i de 17 a 19.30 h. A la plaça de Cal Font. El 31 de desembre i 5 de gener, només al matí. El dia 1 de gener, tancat. Circuits de bloc, circuit de pump track i tirolina de 35 metres. Totes les activitats seran gratuïtes.

MANRESA

Pista de gel - Fins al 16 de gener, de 17 a 21 h, a la plaça Sant Domènec. Entrades: 7 euros i hi haurà descomptes pels clients del comerç de la ciutat.

«Campi qui jugui» - Fins al dimarts 4 de gener, de 16 a 20 h, a l’edifici de l’Anònima (Llussà, 9). Saló de la infància i de la joventut que combina activitats i jocs, amb espectacles i tallers. Programació d’espectacles culturals: avui, Cap d’any amb Coloraines Band; 1 de gener, Cia La Pantomina: La meitat d’en Jan o la Ventafocs que no volia menjar perdius; 2 de gener, Màgic Pol: Politròpic; i 3 de gener, Circ Pistolet: Quan no tocàvem de peus a terra. Més informació i venda d’entrades a www.campiquijugui.cat o a l’Oficina de Turisme.

MARTORELL

«El bosc màgic de la infància» - Fins al diumenge 9 de gener, d’11 a 14 h, i de 17 a 20 h. Els dies 31 de desembre i 2, 5 i 9 de gener, d’11 a 14 h. Els dies 1 i 6 de gener estarà tancat. Situat a la plaça de les Cultures. Hi haurà activitats, espectacles infantils, cinema, circuit d’esports d’aventura, parades d’entitats... Reserva de localitats a entrades.martorell.cat.

Pista de gel -Fins al diumenge 9 de gener. D’11 a 14.30 i de 16 a 21 h, a la plaça Mare Caterina Coromina. El dia 31 de desembre, d’11 a 14.30 i de 16 a 20 h. El dia 1 de gener, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h. El dia 6 de gener, de 17 a 21 h. Preu: 5 euros, 30 minuts de patinatge mínim.

PUIGCERDÀ

Parc de Nadal -Del diumenge 2 al dimarts 4 de gener, de 16 a 20.30 h, al pavelló poliesportiu de Puigcerdà.

SANT ESTEVE SESROVIRES

Jovinfant -Fins al 5 de gener, de 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 h, al pavelló poliesportiu. Els dies 31 de desembre i 5 de gener només estarà obert al matí. El dia 1 de gener, tancat.

SANTPEDOR

Parc de Nadal: «El món del joc» -Diumenge 2, dilluns 3 i i dimarts 4 de gener, de 16 a 20 h, al pavelló Rafa Martínez.

Nadal

ABRERA

Arribada dels patges i patgesses Viu-Viu - Diumenge, de 12 a 14 h, a la plaça de la Constitució. Organització: Comissió de Patges i Patgesses d’Abrera. Col·laboració: regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Abrera.

ARTÉS

Carters reials - Diumenge, a les 11.30 h, al parc de Can Crusellas. Hi haurà una zona per poder escriure les cartes.

AVINYÓ

Cap d’Any infantil - Divendres, a les 12 h, a la plaça. Els més menuts de la casa tindran la seva particular revetlla de Cap d’Any. Amb l’animació d’Ernest Coma Corderroure. Ho organitza: Grup de Campaments l’Esparver.

BERGA

Concurs infantil de postres nadalenques- Divendres, a les 12 h, al local social de l’Associació de veïns i veïnes del carrer Major (carrer Ciutat, 6). Gratuït. De 6 a 12 anys. Inscripcions: Xauxa, Cereria Sant Roc i taller de l’Angelina. Organització: Associació de veïns del carrer Major de Berga.

Cantada de nadales - Divendres, a les 19 h, al carrer Ciutat, amb La Berguedana de Folk. Organització: Associació de veïns i veïnes del carrer Major.

Entrega de cartes - Diumenge, de 10 a 13 h, al passeig de la Indústria amb carrer Lluís Millet. Al patge reial de Bergacomercial. Organització: Bergacomercial.

CALLÚS

Concert de Nadal - Dissabte, a les 19.30 h, al Casal del Poble. A càrrec de la Coral Romança.

CAPELLADES

Quinto de Cap d’Any - Diumenge, a les 11 h, a la cafeteria de La Lliga. Entrada: consumició.

CASTELLBELL I EL VILAR

Arribada de l’emissari reial - Diumenge. Recorregut pel poble amb carrossa i parades per recollir les cartes: a les 11 h, a la plaça de l’Església de la Bauma; a les 12 h, a la plaça de Valentí Puig del Borràs; i a les 13 h, a la plaça Lluís Companys del Burés.

Concert - Diumenge, a les 18 h, al Casino Borràs. A càrrec de la Capella de Música Burés.

COLLSUSPINA

Visita del patge reial - Diumenge, a les 12 h.

ESPARREGUERA

«La centrals dels Reis d’Orient» -Diumenge, dilluns i dimarts, de 17.30 a 20.30 h, a l’escola Mare de Déu de la Muntanya. Diumenge també de 10 a 13 h. Els patges Salim i Amira convidaran a lliurar les cartes i també a visitar algunes de les instal·lacions més importants del procés de convertir les cartes en joguines i regals, a punt per als Reis d’Orient. Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a entrades.esparreguera.cat. Organització: Ajuntament d’Esparreguera.

Passejada de l’Home dels Nassos -Divendres, a les 11.30 h, als carrers de l’illa de vianants. Amb l’acompanyament musical de La Piccola Orquesta, grup de músics de carrers que formen una peculiar txaranga. Organització: Ajuntament d’Esparreguera.

Recollida de cartes dels Reis - Diumenge, a les 11 h, pels carrers del barri de La Plana. Organització: Associació de Veïns La Plana.

L’ESTANY

Patge reial - Diumenge, a les 12 h, a lesglésia. Organització: ACR.

GIRONELLA

Market Gironella Vila de Nadal - Obert un total de 22 dies, fins al 5 de gener, a la plaça de l’Estació, acollirà fins a 80 artesans. Diumenge, a les 12 h, l’hora del conte. Dimecres 5 de gener, a les 18 h, arribada dels Reis a les roques del Pont Vell. Més informació i reserva prèvia per a les activitats a la web visitgironella.cat/market.

Arribada del patge Gercai a Cal Bassacs - Diumenge, a les 11 h, al local de veïns de Cal Bassacs.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Arribada del patge reial - Diumenge, a les 12 h, a la plaça Nova Església.

IGUALADA

Missatges radiofònics del patge Faruk - Fins al 5 de gener, a Ràdio Igualada Emissora Municipal (103.2 FM). Més informació: www.reisdigualada.cat.

Lliurament de les cartes - Dissabte, de 10.30 a 14.30 h, en diversos punts de recollida repartits per la ciutat, que estaran senyalitzats amb panells lluminosos, un en forma de turbant del patge Faruk i altre en forma de lletra F.

Recepció de paquets - Diumenge, dilluns i dimarts, de 18 a 22 h, a l’avinguda Mestre Montaner, núm. 99 (edifici Ignasi Carner). Passada aquesta hora no serà possible admetre cap paquet. Més informació: www.reisdigualada.cat.

MANRESA

Príncep Assuan - Diumenge, dilluns i dimarts, de 17.30 a 20 h, a la plaça Major. També hi haurà bústies per recollir les cartes dels infants al pati del Kursaal i al Campi qui Jugui. Organització: Agrupació Cultural del Bages i Ajuntament de Manresa.

MOIÀ

Quinto de Nadal - Dissabte i dijous 6 de gener, de 19 a 22 h, al gimnàs de l’institut Moianès. Organització: CE Moià i jugadores del Sènior Femení.

MONISTROL DE MONTSERRAT

Caminada nadalenca - Diumenge, a les 10 h, sortida des de l’Espai Joan Carles Amat. Per a tots els públics. Cal inscripció prèvia a la web de l’ajuntament.

Entrega de la carta al patge reial - Diumenge, a les 18 h, a la plaça de l’església de Sant Pere.

MONTMAJOR

Pastorets i patge reial - Diumenge, a les 17.30 h.

NAVARCLES

Carter reial -Diumenge, d’11 a 13.30 h, a la plaça de la Vila. Aquest dia també es podrà fer la inscripció perquè els Reis vagin a les cases a portar els regals. Organització: Ajuntament de Navarcles i Comissió de Festes.

NAVÀS

Patge dels Reis - Diumenge, a les 18 h, al Casal Sant Genís. Organització: Cavalcada dels Reis de Navàs.

OLESA DE MONTSERRAT

Patge Viu-Viu - Diumenge, de 18 a 20 h, a la plaça de l’Oli. Organització: departament de Festes de l’Ajuntament.

PALÀ DE TORROELLA

Caminada per visitar els pessebres del poble - Diumenge, a les 15 h, al Casal. Organització: Associació de veïns de Palà de Torroella.

Visita dels patges de Ses Majestats els Reis d’Orient - Diumenge, a les 18 h, al Teatre de Palà de Torroella. Organització: Associació de Veïns de Palà de Torroella.

LA POBLA DE LILLET

Patge reial - Diumenge, de 12 a 14 h, al pavelló municipal.

EL PONT DE VILOMARA

Arribada del príncep Sacha - Diumenge, de 17.30 a 19 h, a la plaça Major. Organització: Ampa.

PUIGCERDÀ

Missa d’Any Nou - Dissabte, a les 20 h, a l’església de Sant Domènec. Actuació a càrrec de la coral Capella de Santa Maria.

Campament del patge Fumera i l’Estel de Nadal - Diumenge, a les 12 h, al Parc Schierbeck; i a les 18 h, a la plaça Santa Maria; dilluns, a les 18 h, a la plaça de l’Estació; dimarts, a les 12 h, al local social d’Age; i a les 18 h, al barri de l’Incasòl.

«Dreams on Ice» - Diumenge, a les 18 h, a la pista de gel. Espectacle de patinatge artístic sobre gel. A càrrec del Patinatge Artístic Puigcerdà.

ROCAFORT

Arribada del príncep Sacha - Diumenge, a les 11.30 h, a la plaça Nova. Organització: Associació de Veïns de Rocafort.

SANT ESTEVE SESROVIRES

«Acaba l’any amb un bany!» -Divendres, a les 11.30 h, a la piscina d’estiu. Distància: 25 metres. Accés gratuït i obsequi de xocolata amb xurros.

Campanades infantils - Divendres, a les 12 h, al bar el Casino.

SANT FELIU SASSERRA

Missa d’Any Nou - Dissabte, a les 11 h, a l’església parroquial.

Encesa d’espelmes solidàries - Diumenge, durant tot el dia, a la plaça Major. Organització: Mans Unides i cataquesi.

Missatger reial - Diumenge, de 18 a 20 h, a la plaça Major.

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

Visita del patge dels Reis - Diumenge, a les 11 h, al local social de l’ajuntament.

Concert de Nadal - Diumenge, a les 17.30 h, a l’església, a càrrec del grup coral Veus Fusion i l’Orquestra de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig.

SANT MARTÍ DE TOUS

Patge Ali Huk - Dissabte, a les 18 h, a la plaça de l’1 d’octubre. Recollida de les cartes per part dels enviats especials dels Reis.

LA SEU D’URGELL

Espectacle: «El rescat dels Minairons» - Diumenge, a les 18 h, al teatre La Salle. A càrrec de l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell. Entrades: a partir de 6 euros. A la venda a Codetickets.

VILADA

Carta als Reis d’Orient - Diumenge, a les 11.30 h, al parc dels Gronxadors. En cas de pluja l’activitat es farà al Casal Pirinenc. El Príncep Karim recollirà les cartes de les infant. En acabar es farà cagar el tió. Organització: Grup Cultural La Teia.

Concert de Nadal - Diumenge, a les 17 h, al Casal Pirinenc. Organització: Coral Les Veus del Picancel de Vilada.

VILANOVA DEL CAMÍ

Entrega de la carta dels Reis - Dissabte, d’11 a 15 h, a Can Papasseit. Organització: Agrupació Cultural Recreativa.