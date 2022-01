L'espectacle de gel al Torrent de la Cabana (Campdevànol, al Ripollès), amb la caiguda de l'aigua completament congelada, ha atret l'atenció de centenars de visitants. En un cap de setmana rep unes 700 persones i els aparcaments del polígon Niubó i la Font del Querol queden saturats, fins al punt que els vehicles han acabat aparcant als vorals de la carretera i al camí d'Estiula.

"No ens ho esperàvem", admet l'alcaldessa de Campdevànol , Dolors Costa. És per això que l'Ajuntament ha decidit recuperar el dispositiu de control que aplicava a l'estiu i Setmana Santa i tornarà a fer pagar per accedir-hi.

Des del 29 de gener s'ha de pagar una ecotaxa de 5 euros durant els caps de setmana. A més, es limita l'aforament a 300 persones per dia.

"És molt bonic, no es veu gaire sovint això"

Pere Rovira, veí de Sant Sadurní d'Anoia, és una de les persones que s'ha apropat a fer la ruta dels 7 gorgs de Campdevànol amb un grup d'amics. S'han aixecat a quarts de set del matí per arribar d'hora. Ja coneixia la zona i ha volgut tornar-la a visitar, ara però amb el torrent completament glaçat. No eren els únics aquest dijous. Feia molt bon temps i durant tot el matí hi ha hagut un formigueig de visitants. El pàrquing de la Font del Querol estava ple de vehicles des de primera hora.

Després de caminar una bona estona, han arribat al primer torrent, el de la Cabana. I l'espectacle que han vist, amb la cascada completament gelada, no els ha decebut. "És molt bonic, no es veu gaire sovint això", deia una de les excursionistes que també ha volgut visitar la zona.

Aquest dijous les barreres del camí d'accés ja estaven baixades, però no han hagut de pagar. A partir d'aquest dissabte, qui ha volgut accedir als gorgs ja ha hagut de pagar 5 euros per persona. Hi ha dues casetes amb dos educadors ambientals a cadascuna d'elles on es fa aquest cobrament.

La gent ho entén

"La veritat és que era necessari. Més que res per tenir un control, sobretot per la mateixa gent que ve, perquè estigui més tranquil·la i cuidar alhora de l'entorn", assenyala el coordinador del Torrent de la Cabana, Francesc Trena.

Les mesures, però, no han suposat queixes per part dels visitants. Trena explica que els que arriben més tard ho respecten i s'esperen a que torni algun grup. "Ja som adults tots i quan un grup marxa, sobretot a l'hora de dinar, els altres van entrant i tenim la situació una mica més controlada", explica.

I és que la restricció de vehicles també ha comportat que qui vulgui veure els set gorgs glaçats hagi de caminar una bona estona, des del lloc de l'aparcament.