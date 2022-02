El primer cap de setmana de febrer es presenta amb desenes de propostes per fer a la Catalunya Central. L'oci, la cultura i l'entreteniment convergeixen en la gran majoria, que et permetran gaudir d'una estona agradable en família. Per apropar-te'n alguns, et proposem un recull d'actes programats per aquests dies a la regió central:

Fires i festes CALAF Santa Calamanda: Divendres, a les 20 h, al Casal de Calaf, 5a Nit de l’Esport i la Cultura. Dissabte, a les 11.30 h, a l’església de Sant Jaume, missa en honor a Santa Calamanda i ballada de la Metredansa. A les 12 h, al Casino de Calaf, espectacle infantil La bona vida, a càrrec de 2Princesesbarbudes. A les 18 h, al Casino de Calaf, sardanes amb la Cobla Vents de Riella. A la mitja part, presentació del nou ball popular a partir de l’Havanera de Calaf, amb lletra del calafí Josep Vilaseca i musicada pel grup d’havaneres l’Espingari. SANTPEDOR Tres Tombs: Diumenge, a les 9 h, a la plaça del Sindicat, esmorzar popular previ a la concentració de cavalls i carruatges. A les 11.45 h, repic de campanes per part de les campaneres de Santpedor. A les 12.15 h, cercavila amenitzada pels Batukad’Or i Tabarreta, que transcorrerà pel carrer del Vall, la plaça de l’Església, la plaça de la Font, el carrer Passeig i la Muralla de Manresa. A les 18 h, a Cal Llovet, concert amb Solistes Trio, organitzat per la llar d’avis Ca l’Arola i en benefici de la festa de Sant Antoni. Organització: Associació Equiset, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santpedor. Infantil BALSARENY «Joc de cadires»: Diumenge, a les 18 h, a la sala El Sindicat, espectacle d’objectes i titelles de la Cia. Cal Teatre. Parla sobre la relació entre les persones i les cadires i com el lloc que ocupem canvia el nostre punt de vista. En el marc de la temporada de teatre familiar Tempo. A partir de 5 anys. Entrades: 7 euros; i 5 euros per als socis. A la venda a ajbalsareny.fila12.cat. CABRIANES «L’odissea del riure» : Dissabte, a les 18 h, al Centru. Preestrena de l’espectacle familiar de la companyia bagenca Teatre Mòbil. Entrada amb taquilla inversa. 'L'odissea del riure' arriba a Cabrianes CAPELLADES «Sopa de pedres»: Divendres, a les 18 h, al teatre La Lliga. La Cia. Engruna Teatre representa la història de l’Alma, una nena que ha de fugir del seu país. Espectacle en el marc de la Festa Major d’Hivern-Santa Dorotea. Entrades: 3 euros. A la venda a entrapolis.com. IGUALADA «Contes per somiar»: Divendres , a les 18 h, a la Biblioteca Central. Amb Sara Genovart.

, a les 18 h, a la Biblioteca Central. Amb Sara Genovart. «La llàntia meravellosa»: Diumenge, a les 12.15 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. Espectacle de Festuc Teatre en el qual el geni de la llàntia troba una nena que només vol que la mare es curi de la malaltia que pateix. Entrades: 7 euros; i 5 euros per als socis de La Xarxa. A la venda a teatremunicipalateneu.cat. Ho organitza: La Xarxa. MANRESA Club de lectura juvenil: Dissabte, a les 11.15 h, a la sala tallers de la biblioteca del Casino. Grup d’11 a 13 anys. SALLENT Hora del conte: Divendres, a les 18 h, a la biblioteca Sant Antoni Maria Claret. Els calaixos del cel, a càrrec d’Ada Cusidó. A partir de 3 anys. No cal inscripció. Aforament limitat. SANT JOAN DE VILATORRADA «La Laia i el fantasma»: Diumenge, a les 12 h, al centre cultural La Verbena, espectacle interactiu de Titelles Vergés en el qual els infants animen constantment els seus personatges. Entrades: 8 euros per als socis; i 10 euros per als no socis. Consultar abonaments. A la venda a laverbena.cat, al 659 454 630, el 669 714 532 i a l’entitat (dijous i dissabte, de 10 a 13 h; i divendres, de 17.30 a 20 h). A taquilla, mitja hora abans de l’espectacle. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA «Bruna, el musical»: Dissabte, a les 18.30 h, a la Sala. Teatre musical del surienc Mateu Peramiquel i Mar Puig, que homentja els avis i les àvies. Entrades: 3 euros per als infants i gratuïts per als adults. Reserva d’entrades a ssg.cultura@santsalvadordeguardiola.cat.