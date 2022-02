BERGA

Concert del projecte simfònic en la celebració del 50+1 aniversari de l’EMM Berga - Diumenge, a les 19 h, al Teatre Municipal de Berga. Amb la participació de l’orquestra del Conservatori de Música dels Pirineus i les escoles municipals de música de Berga, la Seu d’Urgell i Puigcerdà. Dirigits per Oleguer Aymamí. Entrades: 7 euros. Gratuït per a l’alumnat del Conservatori i escoles de música. A la venda a ticketara.com i també a la taquilla una hora abans de la funció. Consultes: cultura@ajberga.cat i 600 463 398.

CALAF

Elena Gadel i Marta Robles - Dissabte, a les 20 h, al Casino de Calaf. Recital Les dones de la meva vida, que fa renéixer, a guitarra i veu, cançons que han marcat les seves vides i el seu viatge musical, creades per dones. En el marc del 125è aniversari del Casino de Calaf. Entrades: 18 euros, i 15 euros per als socis. A la venda a entrapolis.com i reserves al 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep).

CAPELLADES

La Bertran Swing Band -Diumenge, a les 12 h, a la cafeteria de La Lliga. Concert vermut amb un grup de quatre músics que presenten una tria musical dels anys 30 i 40 i cançons pròpies. Entrada: consumició.

MANRESA

Sopa de Cabra - Divendres, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Concert de celebració dels 30 anys del mític Ben endins, el disc més venut de la història del rock català. Entrades: 35 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Voilà Cafè-teatre (Cós, 74) - Divendres, a les 21 h, concert de Pantaleó, nom artístic de Gerard que Pablo, que presentarà nou disc, Afluents, en acústic acompanyat de la veu d’Anaïs Vila. Entrades: 12 euros, anticipades: i 15 euros, a taquilla. A la venda a voila.cat. Dissabte, a les 21 h, concert de Jofre Bardají, que celebra 25 anys de Glaucs. Entrades: 10 euros. A la venda a voila.cat.

Stroika (av. dels Dolors, 17) - Divendres, a les 00 h, Rewind Cap d’Any amb Warsaw i Buff Bay. Entrada gratuïta abans de les 02 h. Mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma). Informació i entrades: www.stroika.cat.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Northen Cellos -Dissabte, a les 20 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell. Espectacle Let’s Cello BSO, càrrec de l’innovador quartet de violoncels i percussió. En el marc del cicle Coolturitza’t. Entrades exhaurides.

SÚRIA

Atina i Patxuco Nice -Dissabte, a les 12 h, a La Pirata. Doble concert amb la banda de Solsona i Cardona de pop electrònic en català, i el grup basc de reggae i ska. Entrada gratuïta.

Propostes d'escena

COPONS

«La farmaciola del malalt imaginari» -Dissabte, a les 19 h, a la sala polivalent. Espectacle de Terra Teatre en el qual el director igualadí Marc Hervàs escriu i dirigeix una adaptació d’El malalt imaginari de Molière. Aportació: 5 euros.

IGUALADA

«La dona del tercer segona» -Diumenge, a les 18 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. L’obra, produïda per la companyia anoienca Teatre Nu i interpretada per Àurea Márquez, parla de l’estigma que afecta a les persones que pateixen una malaltia mental. Entrades: 18 i 15 euros. A la venda a teatremunicipalateneu.cat.

MANRESA

«Infarto» -Diumenge, a les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. El monologuista Sant Rodríguez s’estrena al Kursaal per fer passar una bona estona al públic, tot rient. Entrades: 18 euros; i 15 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

PUIGCERDÀ

«Els productors» - Divendres i dissabte, a les 21.30 h; i diumenge, a les 18 h, al Casino Ceretà. El musical de Mel Brooks a càrrec de l’Associació Cerdanya Musical. Entrades: 8 i 10 euros. A la venda a www.codetickets.com i a l’oficina de turisme.

SALLENT

«L’assistenta» - Diumenge, a les 18 h, a l’Espai Cultural Fàbrica Vella. Repàs tragicòmic a les misèries de l’estat del benestar a càrrec d’una treballadora social en crisi, a càrrec dels berguedans Iris Hinojosa i Gerard Vilardaga. Entrades: 10 euros. A la venda a fabricavella.sallent.cat.

SANT JOAN DE VILATORRADA

«Elles» -Dissabte, a les 20 h, al centre cultural La Verbena, espectacle a càrrec de tres joves actrius que repassen en clau d’humor grans temàtiques de gènere i sexistes. A càrrec de Mireia Casao i la Cia. Melancòmica, en el marc de cicle Dona i Humor de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya. Entrades: 12 euros per als socis; i 15 euros per als no socis. Consultar abonaments. A la venda a laverbena.cat, al 659 454 630, el 669 714 532 i a l’entitat (dijous i dissabte, de 10 a 13 h; i divendres, de 17.30 a 20 h). A taquilla, mitja hora abans de l’espectacle.

SANT MARTÍ DE TOUS

«Teatre de paper» -Dissabte, a les 19 h; i diumenge, a les 12 h, al La Casa del Teatre Nu. Estrena de l’obra de circ contemporani de la companyia Rauxa (Xavi Sánchez i Analia Serenelli), que reivindica el poder de la imaginació. Entrades: 6,11 euros. Consultar descomptes. A la venda a teatrenu.com.

SÚRIA

«Bloquejats» - Dissabte, a les 20 h, i diumenge, a les 18 h; al teatre del Foment Cultural, Comèdia dirigida per Eduard Reguant Gallego. Venda d’entrades: a l’establiment Milar Reguant Agut, a www.fomentculturalsuria.cat i a la taquilla, una hora abans de cada funció.

Fires i festes

MANRESA

Festa de la Llum - Dissabte, a les 16 h, inici a la biblioteca del Casino del Joc de ciutat de la Llum. El llibre d’Ignasi, amb proves repartides per diferents indrets de la ciutat. Participació en equips de 3 a 5 persones. Activitat adreçada al públic familiar i a entitats d’educació en el lleure, amb infants d’entre 8 i 13 anys. Informació i inscripcions a www.cae.cat. Ho organitza: CAE. Hi col·labora: Ajuntament de Manresa i departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Diumenge, a les 9 h, sortida de l’estació d’autobusos de la Caminada de la Llum: baixada de la Llum des del Monestir de Montserrat fins a l’església del Carme. Ruta de 25 Km que es completen en unes 5 hores.

NAVARCLES

Festa Major d’Hivern - Divendres, a les 19 h, a la biblioteca Sant Valentí, presentació de dos llibres d’història local sobre Navarcles: Les escoles de Navarcles i La batalla de Navarcles: dies 24, 25 i 26 de gener del 1939, a càrrec de l’autor, Francesc Ruiz; acompanyat per Francesc Serra Sellarés, doctor en Història i cap dels serveis territorials de Cultura a la Catalunya Central; i Pili Álvarez, mestra i exdirectora de l’escola Catalunya. Dissabte, a les 12 h, a la Font Nova, 4a plantada de cirers, a càrrec de Moto Club Navarcles. A les 11.30 h, a la plaça de la Vila, sardanes per aprendre a barllar-les, a càrrec de l’Agrupació Sardanista de Navarcles. Diumenge, a les 8.30 h, sortida des de davant del Muntané de la 29a Ruta dels Senders. Circuit llarg de 38 km. com a màxim i 30 km. mínim. Curta màxim 20 km. Esmorzar (pa torrat, botifarra i vi o refresc) i un regal per a tothom. Organització: Penya ciclista Navarcles. Col·laboració: Farmàcia Verge i Mundibike. Inscripcions: de 7.30 a 8.30 a l’Hostal Muntané. Preu: 14 euros federats i 17 euros no federats. Menors de 14 anys gratuït, només paguen l’assegurança. A les 11.30 h, a l’avinguda Piscines i Esports, 40ena trobada de gegants. Inici de la cercavila pels carrers del poble. A partir de les 12.45 h, arribada a la plaça de la Vila, concentració i ball de gegants. Organització: Colla de geganters de Navarcles. A les 16 h, al pavelló, 41è Aplec de la sardana amb les cobles Jovenívola de Sabadell, Lluïsos de Taradell i Marinada de Badalona. Organització: Agrupació sardanista de Navarcles. Dilluns, a les 11 h, a la parròquia de Santa Maria, missa solemne concelebrada en honor a Sant Valentí, patró de Navarcles. A les 20.30 h, a l’auditori Agustí soler i Mas, 33a edició de La Febrada, amb l’espectacle Llamps i trons (el miracle de la Font Nova). També hi haurà funcions el dissabte 19 de febrer, a les 20.30 h; i el diumenge 20 de febrer, a les 17 h. Obra escrita i dirigida per Jaume Costa. Organització: Grup de Treball Febrada a Navarcles. Entrades: 8 euros; i 6 euros per a majors de 65 i menors de 25 anys. A la venda a navarcles.fila12.cat i a les taquilles.

Caminades

SANT FRUITÓS DE BAGES

La Cursa dels Llebrers - Diumenge, a les 9 h, a la pista del Bosquet es durà a terme la canicròs i caminada solidària de Galgos112. Hi haurà estands amb complements per a gossos, material de canicròs i sessions de fotografia per a gossos. Recollida de pinso per a gos i gat. Inscripcions tancades. Organització: Galgos112 i Niu de Petjades. Amb el suport de l’Ajuntament.

Cursos i tallers

COPONS

Taller monogràfic d’artesania en cuir -Dissabte, a l’Espai Taller de Copons in Loft (carrer Raval, 5). Es donarà forma a un accessori artesanal fet amb cuir reciclat. Dirigit a artesans/es, dissenyadors i qualsevol persona que tingui curiositat per una tècnica manual. A càrrec d’Olga Lubochka, artesana i artista del cuir i docent a l’Escola Gaspar Camps d’Igualada. Activitat gratuïta. Places limitades. Cal fer inscripció. En el marc del cicle Experiència Artesana.

MANRESA

Xerrada-taller sobre les herbes remeieres -Diumenge, a les 11 h, al Carrer del Balç Activitat sobre els usos i beneficis de les plantes medicinals, utilitzades des de l’època medieval, per reforçar el sistema immunològic. A càrrec d’Ana García, especialista en plantes medicinals. Es farà una demostració pràctica de com elaborar un dels remeis esmentats. Els assistents podran emportar-se un potet amb el remei que s’haurà preparat i un petit opuscle amb receptes i consells per cuidar les defenses. Preu: 8 euros. Duarada: dues hores. L’aforament està limitat a 20 persones. Reserves: www.manresaturisme.cat o bé al Centre d’Interpretació del Carrer del Balç.