Aquest cap de setmana destaca per la quantitat de fires i festes que acullen les comarques de casa nostra. N'hi ha de tota mena, ja sigui els primers carnavals com la tradicional Festa de la Llum de Manresa. Et deixem un recull d'algunes de les activitats que et trobaràs a prop de casa:

MANRESA Festa de la Llum:

Divendres : Avui, a les 19 h, al teatre Conservatori, pregó institucional a càrrec de la doctora Sònia Guedán Carrió, investigadora principal, IDIBAPS-Hospital Clínic de Barcelona; i Robert Guilanyà Jané, enginyer aeroespacial al Centre Europeu d’Operacions Espacials. Invitacions a www.kursaal.cat o presencialment a les taquilles del teatre Kursaal. A les 20.30 h, al carrer Bilbao, 13 baixos, 25è Campionat de Manresa de Ral·li Slot. Cursa de la Llum 1/32. Ho organitza: Escuderia Llum Llamp.

, a les 15.30 h, al carrer Bilbao, 13 baixos, 25è Campionat de Manresa de Ral·li Slot. Cursa de la Llum 1/21. De 18.30 a 21.30 h, en diversos espais del Centre Històric, Jardins de Llum 2022: Festival d’art efímer a l’entorn de la llum i l’aigua. A les 18.30 h, a l’auditori de la Plana de l’Om, concert de la Llum 2022: La cobla en concert. Selecció de sardanes de lluïment, música tradicional catalana i temes vuitcentistes a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa. Entrades: 10 euros. A la venda a www.kursaal.cat i a les taquilles del teatre Kursaal. Ho organitza: Nova Crida - Amics dels concerts. A les 19 h, a la plaça Major, La Llum de l’Esplendor Medieval, visita guiada amb il·luminació d’espelmes pel patrimoni medieval de Manresa. A les 19.30 h, al parc de Puigterrà, observacions d’objectes llunyans i constel·lacions. A les 20 h, al teatre Conservatori, trobada de cossos de dansa de la Roda d’Esbarts Catalònia, amb la participació d’esbarts d’arreu de Catalunya i del Casal Cultural Dansaires Manresans. Invitacions a www.kursaal.cat o presencialment a les taquilles del teatre Kursaal. Ho organitza: Casal Cultural Dansaires Manresans. Diumenge al matí, a les 8 h, al Centre Cultural el Casino, 60è Concurs de pintura ràpida de la Llum. A les 14.30 h, veredicte a l’Espai 7 del Centre Cultural el Casino. De 9 a 14 i de 16 a 19 h, amb inici a la plaça Sant Domènec, Escape Room: El tresor de Lluís de Peguera. De 9.30 a 13 h, a la Masia de Can Font, circuit d’orientació de la Llum. Itinerari d’uns 5 km aproximadament, a l’entorn del regadiu del Poal buscant balises amagades amb l’ajuda d’un mapa. A les 10 h, al camp de futbol de les Cots (Font dels Capellans), tirada de la Misteriosa Llum, torneig de tir amb arc a distància de 18 metres. Ho organitza: Club Tir amb arc Manresa. A les 12 h, a la plaça Major, concurs de Colles Sardanistes de la Llum, a càrrec de la Cobla Sabadell. A les 12 h, a la plaça Europa, Una carretada de contes, a càrrec de la companyia Guilla Teatre. Espectacle familiar recomanat per infants a partir de 3 anys. Ho organitza: Casal Cultural Dansaires Manresans. Aquestes seran les afectacions de mobilitat per la Festa de la Llum de Manresa Diumenge a la tarda, a les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal, Kursaal, 15 anys, espectacle-celebració del 15è aniversari de la reinauguració del teatre Kursaal. De 18.30 a 21.30 h, en diversos espais del Centre Històric, Jardins de Llum 2022: Festival d’art efímer a l’entorn de la llum i l’aigua. De 19 a 19.30 i de 20 a 20.30 h, a la plaça Major, actuació Acció hOmArO, amb Marta Rabaneda, dansa i coreografia, Ferran Junyent, violoncel i bases electròniques; i Elsenda Duocastella, música i piano, en el marc de Jardins de Llum. A les 19 h, a la plaça Major, La Llum de l’Esplendor Medieval, visita guiada amb il·luminació d’espelmes pel patrimoni medieval de Manresa. A les 19 h, a l’Espai 7 del Centre Cultural El Casino, inauguració 60è Concurs de pintura ràpida de la Llum. A les 19.30 h, a la plaça Sant Domènec, inici de l’acció Encesa de la nova Llum, que consisteix en l’encesa de milers d’espelmes que il·luminaran el Centre Històric. Es presentarà el projecte artístic Fars, de La Caixa de Vidre. A les 20 h, a la plaça Infants, El Misteri de la Llum, la Concòrdia i arribada de la Llum i l’Aigua al Monument de la Llum.

A les 20 h, a la plaça Infants, El Misteri de la Llum, la Concòrdia i arribada de la Llum i l’Aigua al Monument de la Llum. Dilluns, De 10 a 14 i de 17 a 19 h, al carrer del Balç, visita guiada al Centre d’Interpretació del Carrer del Balç. A les 10.15 h, seguici d’autoritats des de l’ajuntament i fins a l’església del Carme. A les 10.30 h, a l’església del Carme, solemne concelebració eucarística presidida per Manel Guash Huriós, abat de Montserrat. Amb la Coral Font del Fil i el Cor Parroquial Sant Josep del Poble Nou. A continuació, seguici d’autoritats i de la imatgeria de Manresa, de l’església del Carme a la plaça Major. Després, a la plaça Major, Tronada Manresana a càrrec de Pirotècnia Peñarroja. A continuació, ballada de la imatgeria: Cavallets de Manresa, Nans, Gegantons, Hereu i Pubilla, Gegants, Lleó i Àliga. Ballada participativa del Ball del Rossinyol i del Ball de la Bolangera de Manresa. Ballada de sardanes Emb la Cobla Ciutat de Manresa, que interpretarà Dolços divuit peque, de Laia Giralt Torrescasana; i La Llum de Manresa, de Francesc Juanola Reixach. Amb la participació de la Colla Geganters de Manresa i l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. De 16 a 19 h, amb inici a la plaça Sant Domènec, Escape Room: El tresor de Lluís de Peguera. A les 21.21 h, Acció 21 21 22-Sortim als balcons! Des de diversos punts de la ciutat es farà esclatar la Llum. Es podrà participar en l’acció des dels balcons amb l’aportació de llum de la llanterna del mòbil. CARDONA Carnaval: Dissabte, a les 18.30 h, amb sortida des dels 100 Pisos, Cursa, amenitzada per la Xaranga Màgic. En acabar, a les 20.30 h, a la plaça Santa Eulàlia, botifarrada a càrrec de la Penya Capote i pregó amenitzat amb música en directe. Després la Xaranga Màgic amenitzarà un passacarrers que arribarà fins al pavelló. A les 23.30 h, concert a càrrec de Marc Anglarill, l’Orquestra Maribel i DJ MasterOut. Entrades: 5 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. A la venda a entrades.cardonaturisme.cat i a l’oficina de turisme. L’entrada s’haurà de bescanviar per una polsera. Diumenge, a les 18 h, al Casal Cívic, espectacle per la gent gran. Organització: Cardona Jove, Comissió de Carnaval i Ajuntament de Cardona. ESPARREGUERA FiraPassió: Dissabte, a les 10 h, repic de campanes des del campanar de Santa eulàlia i obertura de la fira. A les 11 h, inauguració de FiraPassió, amb una breu acció escènica de Laltre Col·lectiu. A les 11.30 h, Aires de revolta a Judea, espectacle musical itinerant a càrrec de Xarop de Canya. A les 11.30 h, a la plaça de la Pagesia, La Petra amb Passió, espectacle familiar amb Maria Coll. A les 11.45 h, a la sala d’exposicions municipal, inauguració de l’exposició fotogràfica Les nostres passions, de les diferents Passions que formen part de la Federació de Passions de Catalunya. A les 12 h, a la plaça de la Pagesia, La multiplicació dels pans i els peixos, vermut popular. A les 12 h.30 h, cercavila de l’entrada a Jerusalem, entre el carrer de Baix i el carrer de l’Hospital. A les 17.30 h, a la plaça de la Pagesia, Vine a fer-te el teu vestit de la Passió. A les 18 h, Aires de revolta a Judea, espectacle musical itinerant a càrrec de Xarop de Canya. A les 19 h, cercavila de la festa de la Llum, amb les escenes més emblemàtiques de La Passió d’Esparreguera, entre el carrer de Baix i el carrer de l’Hospital. Diumenge, a les 11 i a les 13 h, desfilada dels Armats de Mataró. A les 12 h, al passatge de les Eixides, cursa de relleus Crucificades World Race. A les 14.30 h, a la plaça de la Pagesia, fideuada popular. Cal reserva prèvia a l’Instagram de La Barraka Alternativa d’Esparreguera. A les 19 h, cercavila de la festa de la Llum, amb les escenes més emblemàtiques de La Passió d’Esparreguera, entre el carrer de Baix i el carrer de l’Hospital. MONTSERRAT 53a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana: Diumenge, a les 8.15 h, a la plaça de la Font Gran de Monistrol, sortida a peu amb la Flama. Es recorreran uns 4 km, amb un 600 metres de desnivell. Un grup de tabalers s’afegiran als caminants prop de l’estació del telefèric. De 9.45 a 10.15 h, arribada a Montserrat. a les 10.15 h, cercavila per les places amb el grup de percussió KABUM i els tabalers del Barri del Farró. A les 10.45 h, recepció del pare abat a l’atri de la basílica. a les 11 h, missa conventual. A les 12.15 h, cant del Virolai. A les 12.25 h, encesa de la llàntia de la Flama de la Llengua. El pare abat i les entitats e trobaran a l’atri de la basílica i traspàs del relleu de la Flama pel 2023. a les 13.15 h, conferència Renovar la flama de la llengua: un compromís més necessari que mai, a càrrec d’en Joan Josep Isern, crític literari, escriptor i comissari de l’Any Joan Triadú. Organització: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, i enguany l’entitat encarregada és el Club Excursionista de Gràcia, en el seu centenari. NAVARCLES Missa solemne a Sant Benet: Diumenge, a les 11 h, a l’església de Sant Benet de Bages. SOLSONA Carnaval: Divendres, a les 22 h, a la Sala Polivalent, entrega de Bojos i concert amb Electrobacasis. Dissabte, a les 23 h, a la plaça del Camp, posada de bates amb Mick Speaker. Seguidament, Nit d’Assaig i A Mamar-la Flower Power. A les 02 h, a la Sala Polivalent, Nit de DJ’s Beat Festival. Diumenge, a les 10 h, enramades al nucli antic, A les 10.30 h, a la plaça del Camp, espectacle infantil. A les 13.30 h, a la plaça del Camp, dinar d’enramadors. A les 17.30 h, a la Sala Polivalent, Wall d’Assaig amb Stres Band. Durant l’acte, Trenquem els Ous! SÚRIA Suriatrastos: Dissabte , de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.

