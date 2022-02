Tots els actes emmarcats en la Festa de la Llum 2022 culminen aquest dilluns. El gran gruix d'espectacles es van dur a terme aquest cap de setmana. Avui, però és el dia clau. Et proposem alguns dels plans que no et pots perdre avui a Manresa:

De 10 a 14 i de 17 a 19 h, al carrer del Balç, visita guiada al Centre d’Interpretació del Carrer del Balç. A les 10.15 h, seguici d’autoritats des de l’ajuntament i fins a l’església del Carme. A les 10.30 h, a l’església del Carme, solemne concelebració eucarística presidida per Manel Guash Huriós, abat de Montserrat. Amb la Coral Font del Fil i el Cor Parroquial Sant Josep del Poble Nou. A continuació, seguici d’autoritats i de la imatgeria de Manresa, de l’església del Carme a la plaça Major. Després, a la plaça Major, Tronada Manresana a càrrec de Pirotècnia Peñarroja. A continuació, ballada de la imatgeria: Cavallets de Manresa, Nans, Gegantons, Hereu i Pubilla, Gegants, Lleó i Àliga. Ballada participativa del Ball del Rossinyol i del Ball de la Bolangera de Manresa. Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa, que interpretarà Dolços divuit peque, de Laia Giralt Torrescasana; i La Llum de Manresa, de Francesc Juanola Reixach. Amb la participació de la Colla Geganters de Manresa i l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. De 16 a 19 h, amb inici a la plaça Sant Domènec, Escape Room: El tresor de Lluís de Peguera. A les 21.21 h, Acció 21 21 22-Sortim als balcons! Des de diversos punts de la ciutat es farà esclatar la Llum. Es podrà participar en l’acció des dels balcons amb l’aportació de llum de la llanterna del mòbil.