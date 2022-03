La Catalunya Central acull una gran varietat de plans aquest cap de setmana del 5 i 6 de març. Hi ha de tota mena, per fer en solitari i amb la família. Et proposem un recull d'alguns dels esdeveniments programats:

Caminades MANRESA 38a Transèquia : Diumenge, marxa popular que recorre tota la Séquia de Manresa. Es podrà fer a peu o corrent, des de Balsareny, Sallent o Santpedor. A l’inici s’entregarà una bossa a cada participant amb l’avituallament. Al llarg del recorregut hi haurà punts d’aigua. A l’hora de fer la inscripció, que ha de ser anticipada (està oberta fins divendres), s’haurà d’escollir el lloc de sortida i l’hora, per evitar aglomeracions. Informació i inscripcions: www.transequia.cat. Ho organitza: Parc de la Séquia.

7a MiniTransèquia: Diumenge, gimcana familiar pel parc de l'Agulla. Cal inscriure's prèviament en grups d'entre 5 i 8 persones. Es faran activitats com circuit de bicicletes, reptes científics, jocs en anglès... Per a famílies amb infants d'entre 4 i 10 anys. Preu: 8 euros per grup. La Passió ESPARREGUERA La Passió: Espectacle centenari que es reinventa amb tecnologia d'avantguarda per posar en escena una història universal. Tornen les representacions en format matí i tarda, juntament amb l'estrena d'una nova versió de 2 hores i 15 minuts de durada. Totes dues versions estan dirigides per un equip encapçalat per Robert Gobern. També es recupera l'orquestra i el cor en directe, dirigits per Anna Niebla. Dissabte 5 de març, a les 19 h; dissabte 12 de març, a les 19 h; diumenge 24 d'abril, a les 10.30 h; i dissabte 30 d'abril, a les 19 h; representacions en el nou format de 2 hores i 15 minuts de durada. Diumenge 27 de març, diumenge 3 d'abril, diumenge 10 d'abril i diumenge 15 d'abril, a les 10.30 h, representacions en format de matí i tarda. Entrades: 20 euros; 10 euros de 8 a 16 anys; 12 euros, de 17 a 25 anys; 16 euros, majors de 65 anys. 10 euros per als col·laboradors i Amics de la Passió. Al a venda a www.lapassio.net, al 93 777 15 87 i a les taquilles del teatre. Informació: espectacle@lapassio.net o 693 725 264 (WhatsApp).

Estrena de la temporada 2022: Dissabte, a les 18 h, en el marc de la celebració de l’Europassions 2022, mostres de cultura popular a l‘exterior del teatre, abans de l’estrena de la nova versió de l’espectacle de la Passió d’Esparreguera. Fires i festes CARDONA 625è aniversari de l’església de Sant Miquel: Diumenge, a les 12 h, missa solemne en honor als sant màrtirs Celdoni i Hermenter, amb la participació de la Coral Cardonina. A les 18 h, redescoberta del temple parroquial de Cardona amb una visita guiada a càrrec d’Àlex Tripiana, de la Fundació Cardona Històrica. MANRESA 38enes jornades commemoratives del Dia d’Andalusia a Manresa: Dissabte, a les 12 h, a la sala d’actes del Casino, acte institucional, amb una xerrada a càrrec de Manuel Rodríguez Illana. A les 19.30 h, a l’auditori de la Plana de l’Om, presentació del llibre Carlos Cano, voces para una biografía, amb la presència dels autors, Omar Jurado i Joan Miguel Morales; Amaranta Cano, filla del cantautor; el cantaor Manuel Gerena i el pintor Joaquim Falcó, que participaran en una taula rodona moderada per Josep Maria Oliva, d’El Club de la Cançó. Ho organitza: Associació Cultural Casa d’Andalusia a Manresa. A les 19 h, al Palau Firal, festa per Andalusia, amb la quarta trobada d’escoles de ball i desfilada de moda flamenca a càrrec de No mes tú. Diumenge, a les 12.30 h, a l’església de Crist Rei, missa flamenco-rociera, amb el Cor Rociero Los Cabales. A les 14 h, al Palau Firal, dinar de germanor i, a les 16 h, festival del Dia d’Andalusia amb concert de Las Carlotas. Preu: 20 euros. NAVARCLES 53ena Proclamació de la pubilla i l’hereu de Navarcles: Dissabte, a les 11 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Comiat de l’actual pubilla, Núria Pladellorenç; i la dama, Aïna Franco; i benvinguda a la nova pubila i hereu. Cal reservar entrades a les taquilles o a navarcles.fila12.cat. SERRATEIX 9a Fira de Serrateix: Diumenge, durant tot el matí, fira agrícola, artesania, productes de proximitat. Visites guiades al monestir. Esmorzars de forquilla, torrades i suca-mulla. Organització: Ajuntament de Viver i Serrateix, Patronat d’Amics de Serrateix i veïns del poble.