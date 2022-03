Visites, representacions, propostes culturals... Aquest és el recull setmanal dels plans que pots fer amb amics i familiars els propers dies a les comarques de l'àmbit del Regió7.

Música

ARTÉS

Joana Serrat & The Great Canyoners -Divendres, a les 21 h, al complex cultural del Cal Sitges. Concert de presentació del disc Hardcore from the heart de l’artista osonenca. En el marc del cicle Artés és Musica. Entrades: 10euros. A la venda a www.cultura.artes.cat i a la biblioteca duran aquesta setmana. Organització: Ajuntament d’Artés i Escola Municipal de Música.

IGUALADA

«És Foment de Swing!» -Diumenge, a les 12 h, al Foment, Casal Popular d’Igualada. Cada segon diumenge de mes Swing Anoia organitza una classe oberta i una swing jam. Gratuït.

Hysteriofunk -Diumenge, a les 12 h, al Kiosk del Rec (carrer del Rec, 50), celebració dels 25 anys amb concerts pels territoris que els han vist créixer com a grup de música; jazz rock, progressiu i funk. Entrades: 10 euros.

28è Festival Internacional d’Orgue -Diumenge, a les 18 h, a la basílica de Santa Maria. Concert del duet Radoslaw Marzec (orgue) i Renata Marzec (violoncel), de Polònia, amb peces de Telemann, Bach, Couperin, Gernsheim, Sulzer i Kellermann. Entrada lliure. Ho organitza: departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada.

MANRESA

The Sey Sisters -Divendres, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Soul i pop compromès amb les germanes Sey, que presentaran el seu darrer disc, We got your back. Entrades: 15 euros, 12 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Voilà Cafè-teatre (Cós, 74) -Divendres, a les 21 h, concert d’Escorça, un duet de l’Urgell que en format acústic presenten Vivir es urgente, un homenatge sincer a Pau Donés. Entrades: 7 euros. A la venda a voila.cat. Dissabte, a les 21 h, concert de Su & Si, un duet que interpreta de forma íntima i propera el millor de la música pop-rock de tots els temps. Entrada amb taquilla inversa.

El Sielu (Valldaura, 1) -Divendres, a la sala Hits, Iska. Dissabte, a la sala Hits, Vichisuas; i a la sala Techno, Manel R. DJ Technohouse.

Stroika (av. dels Dolors, 17) -Divendres, a les 00 h, Stroika Sessions amb Warsaw i Buff Bay. Entrada gratuïta abans de les 02 h. Mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma). Informació i entrades: www.stroika.cat. Dissabte, a les 00 h, Stroika Sessions amb Warsaw. Entrada gratuïta abans de les 02 h. Mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma). Informació i entrades: www.stroika.cat.

Carles Cases Strings Band -Diumenge, a les 12 h, a l’Espai Plana de l’Om. Concert del compositor i pianista sallentí, acompanyat per Alberto Reguera al violí i Sveta Trushka al violoncel. Es podran escoltar peces de la dilatada carrera musical cinematogràfica de Carles Cases; a més a més d’algunes de les seves noves composicions. Entrades: 10 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

MOIÀ

Joventuts Musicals de Moià -Dissabte, a les 18 h, a l’auditori Sant Josep. Concert de clàssica: Emergents a càrrec de Brezza Ensemble, format per Pablo Gigosos, traverso; Marina Cabello del Castillo, viola da gamba, i Teun Braken, clave. Entrades: 5 euros. Gratuït per als socis.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

«Música i poesia» -Divendres, a les 21 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell. En el marc del cicle Coolturitza’t i dins de la Setmana de les Dones, concert amb Maria Ruiz i Noelia Morgana. Entrada gratuïta. Cal reservar a www.sv.cat o a l’OAC,

Escena

BERGA

«Oye Polo World Tour» -Divendres, a les 20 h, al Teatre Municipal de Berga. En el marc dels actes del 8-M, espectacle d’humor amb Ana Polo i Oye Sherman (Maria Rovira). Entrades exhaurides.

«Les mans d’Euricide» -Dissabte, a les 21.30 h, i diumenge, a les 18 h, al Teatre Municipal de Berga. Tràfec Teatre presenta l’obra de l’escriptor brasiler Pedro Bloch, amb direcció de Pep Mollar i Lídia Canals. Explica la història de Gumersind Tavares, que torna a casa després de set anys d’absència i s’adona que tot ha canviat. Entrades: 10 euros. Venda anticipada a la Joieria Canals. A taquilla una hora abans de l’espectacle.

IGUALADA

«Elles» -Divendres i dissabte, a les 20 h, al Teatre de l’Aurora. Homenatge musical a les tietes, besàvies, cosines i altres tantes ànimes que ja no hi són, creat per Josep M. Ribaudí, Kabrota. Trobada amb la companyia en finalitzar la funció de divendres. Entrades: 16 i 13 euros. A la venda a www.teatreaurora.cat.

«El pes d’un cos» - Diumenge, a les 18 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. L’actriu Laia Marull es posa a la pell d’una filla que ha de cuidar el seu pare qui, després de patir un ictus, viu un procés de deteriorament físic i mental que el converteix en un ésser totalment depenent. Entrades: 20, 18 i 15 euros. A la venda a teatremunicipalateneu.cat.

MANRESA

«Postals presents per a una mare absent» -Dissabte, a les 20h, a l’auditori del Conservatori Municipal de música (Ignasi Balcells, 12), espectacle sobre l’Alzheimer basat en el llibre del manresà Pep Garcia Orri, que hi posa les paraules, i està acompanyat d‘Elisenda Duocastella Pla, música i piano; i Toni Ortiz Jurado, dibuixos amb sorra. Entrades: 10 euros. A la venda a www.entrapolis.com.

«Ex-libris» - Diumenge, a les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Espectacle de circ contemporani que coreografia els efectes d’una bona lectura, a càrrec de la companyia Voël. A partir de 5 anys. Entrades: 10 euros; i 6 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

«Montedidio» - Diumenge, a les 19 h, a la sala Els Carlins (Sabateria, 3). En el marc del cicle Tarima, adaptació teatral de l’obra d’Erri de Luca, a càrrec de la companyia 7 de musical. Es fa un viatge al Nàpols en temps de postguerra. Entrades: 12 euros, òptima; i 10 euros, mínima. A la venda a entrades.elscarlins.cat.

NAVÀS

«La dona del tercer segona» -Diumenge, a les 19 h, al Casal Sant Genís. Obra de Teatre Nu, interpretada per Àurea Márquez, que tracta sobre l’estigma que arrosseguen les persones amb alguna malaltia mental. Entrades: 10 euros. A la venda a entrades.navas.cat.

PUIGCERDÀ

«La volta al món en 80 ties» -Dissabte, a les 20.30 h, al Casino Ceretà, espectacle que fa un viatge teatral i musical per descobrir 80 dones aventureres que cal reivindicar. Entrades: 4 euros. A la venda a www.codetickets.com o a l’oficina de turisme.

SANT FRUITÓS DE BAGES

«Ximpanzé» -Divendres, a les 20 h, al teatre Casal Cultural. Obra del manresà Agustí Franch, interpretada per Isidre Montserrat, que desgrana el relat colpidor d’un embaràs trans i els records que desencadena. En el marc dels actes del Dia de la Dona. Entrades: 5 euros. A la venda a codetickets.com.

SANT JOAN DE VILATORRADA

«La taverna de la Rosita» - Dissabte, a les 20.30 h, a la sala Cal Gallifa. Obra de Ramon Alcaraz, a càrrec del grup Qollunaka de Terrassa sobre un triangle amorós amb la Guerra de Cuba de fons. En el marc de la Mostra de grups amateurs de teatre de Sant Joan de Vilatorrada, organitzada per la companyia local Anem de Canto amb el suport de l’Ajuntament. Entrades: 6 euros. Venda a taquilles.

«Ja us he reconegut» -Diumenge, a les 18 h, al centre cultural La Verbena, espectacle de The Feliuettes, que fan un recorregut per les cançons més representatives de Núria Feliu. En el marc del cicle Dona i Humor de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya. Entrades: 12 euros per als socis; i 15 euros per als no socis. Consultar abonaments. A la venda a laverbena.cat, al 659 454 630, el 669 714 532 i a l’entitat (dijous i dissabte, de 10 a 13 h; i divendres, de 17.30 a 20 h). A taquilla, mitja hora abans.

SANT MARTÍ DE TOUS

«Únic» - Dissabte, a les 19 h; i diumenge, a les 12 h, a la Casa del Teatre Nu. Proposta de clown contemporani i comèdia física que parla del desig de crear a càrrec de la companyia Martin Melinsky. Per a majors de 8 anys. Entrades: 6 euros. A la venda a teatrenu.com.

Fires i festes

CAPELLADES

Mercat Figueter -Divendres, a les 19 h, al Museu Molí Paperer, inauguració de l’exposició Nosaltres. Organització: Taula de Dones de Capellades i l’Ajuntament. Dissabte, de 10 a 13.30 h, 34a edició del Concurs de pintura ràpida Joan Campoy. A les 12 h, al teatre La Lliga, conferència: Dorotea i Sebastià, els gegants centenaris de Capellades, a càrrec de l’historiador Lluís Ardèvol i el mestre artesà d’imatgeria festival Aleix A. Vall. A les 13 h, al pati de La Lliga, vermut musical geganter a càrrec del grup de folk d’Àngel Laguna. A les 14.30 h, a Les Voltes Casa Bas, lliurament de premis del 34è concurs de pintura ràpida.

NAVARCLES

20 anys fent migas -Diumenge, a les 14 h, a l’escola Catalunya (edifici verd). A partir de les 12 h es podrà anar a veure com es fa l’elaboració, tant les de pa com les de farina. Venda anticipada a l’ajuntament: 6 euros. Preu del tiquet el mateix dia: 7 euros. Organització: Ajuntament de Navarcles.

EL PONT DE VILOMARA

Festa del Contribuent -Divendres, a les 23 h, al centre cívic Evaristo de la Torre, concert amb El Club de las Muñecas. A continuació, ball amb DJ Carlos Maestro. Dissabte, a les 12 h, al poliesportiu, trobada de penyes, amb concurs de paelles. Cal fer inscripció prèvia. Hi haurà inflables i, després de dinar, penyibingo. A les 16 h, a la plaça Major, audició de sardanes amb l’orquestra Costa Brava. A les 18 h, al centre cívic Evaristo de la Torre, concert del Contribuent amb l’Orquestra Costa Brava. A les 19.30 h, cercavila amb pubilles, dames i hereus, acompanyats de la Colla Gegantera i els gegants del Pont de Vilomara i Rocafort. Tot seguit, al centre cívic Evaristo de la torre, proclamació del pubillatge. A les 23 h, al centre cívic Evaristo de la Torre, ball del Contribuent, amb l’orquestra Costa Brava. A les 00 h, al Casal Ledez, ball amb DJ Carlos Maestro. Diumenge, de 10 a 13 h, Escape Room al carrer: Desactiva la bomba a temps. Cal inscripció prèvia. Sortides cada 10 minuts amb equips de màxim 6 persones. A les 1030 h, a l’església, missa cantada pel cor parroquial. A les 17 h, arribada del recaptador i cercavila pels carrers del poble amb sortida des del centre cívic Evaristo de la torre i acompanyada per la Batukada Shangó. En arribar a la plaça de l’Ajuntament, actuació de l’escola de dansa Pure Dance i sorteig del Contribuent. Dilluns, a les 17.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, espectacle familiar Circus Show, d’Actua Produccions.

Infantil

GIRONELLA

Hora del conte -Divendres, a les 18 h, a la sala infantil de la biblioteca. Bum i el llibre màgic de les fades, amb la Cia Homenots.

«Bruna, el musical» -Diumenge, a les 18 h, al Local El Blat. Teatre musical del surienc Mateu Peramiquel i Mar Puig, que homentja els avis i les àvies. Entrades: 5 euros. A la venda a culturitzat.cat.

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

«Bruna, el musical» -Dissabte, a les 18.30 h, al Teatre Casal Català. Teatre musical del surienc Mateu Peramiquel i Mar Puig, que homentja els avis i les àvies. Entrades: 3 euros. A la venda a entrapolis.com.

MANRESA

Storytime for babies - Divendres, a les 18 i a les 18.45 h, a la sala infantil de la biblioteca del Casino. Welcome to the jungle, a càrrec de Kids&Us, school of english. De 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia, a l’adreça bibliotequesdemanresa.wordpress.com.

«Tots a taula: És l’hora de jugar!» -Dissabte, a les 11.15 h, a la sala tallers de la biblioteca del Casino. Jocs de taula en família, amb l’ajuda de monitors del CAE. Infants de 4 a 12 anys, acompanyats d’algun familiar. Gratuït. Cal inscripció a bibliotequesdemanresa.wordpress.com.

44è Carnestoltes infantil - Diumenge, a les 11 h, concentració al passeig de la República. A les 11.15 h, inici de la cercavila, amb la participació dels Tabalers de Xàldiga, Les Vilatukades, la Unió Musical del Bages, els Geganters de Manresa (amb els gegants Rei de Bastos i la Puta d’Oros) i els Batrakes. No hi haurà carrosses, eccepte la del Rei i la Reina. A les 12.30 h, a la plaça Font de les Oques, espectacle Que peti la plaça! amb Xip Xap. Organització: Ajuntament de Manresa i Imagina’t.

SALLENT

«Blauró» - Diumenge, a les 18 h, a l’Espai Cultural Fàbrica Vella. Espectacle que parla sobre la identitat de ser qui es vulgui ser a través dels colors. De 3 a 10 anys. Entrades: 6 euros. Gratuït per als menors de 4 anys. A la venda a fabricavella.sallent.cat.

Caminades

MANRESA

Centre Excursionista de la Comarca del Bages - Diumenge, a les 8 h, trobada al camí vell de Rajadell, a l’inici del camí del solei. Excursió matinal del cicle Conèixer l’entorn entre Collbaix i Montconill, de 13,2 km i 520 m de desnivell. Cal inscriure’s prèviament a www.cecb.cat, a la secretaria CECB (de 19 a 21 h) o bé al 93 872 29 12. Preu: 5 euros; 2 euros per als federats no socis; 3 euros per als socis no federats; i gratuït per als socis federats. Majors de 70 anys no federats: 5 euros socis; i 7 euros no socis.

Caminada reivindicativa pels rodals dels poble del Pla de Bages - Diumenge, a les 10 h, trobada davant de la fàbrica Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada. S’anirà al Torrent Fondo, camí de Joncadella, camp dels Lledoners, santuari de Joncadella, pla de les torres i masia de les Torres. Espai on es projecta fer un polígon industrial. Itinerari guiat amb explicacions dels punts d’interès. Gratuït. Organització: Meandre.

Visites

MANRESA

Visita a la Culla del 1522 - Dissabte, es faran dues sessions: d’11 a 12 i de 12.30 a 13.30 h. Entrades: 4 euros; entrada reduïda, 3 euros; i gratuït per a menors de 8 anys. Amb la col·laboració de la DO Pla de Bages.

Visita guiada per les localitzacions de les esglésies enderrocades - Diumenge, a les 11 h, amb inici a l’Espai 1522. Itinerari guiat i visita comentada a l’exposició de Jesús Galdón El que diuen les pedres callen els arbres. Inscripció a museu@ajmanresa.cat i al 93 874 11 55.

SALLENT

Visites guiades al poblat ibèric del Cogulló - Dissabte, a les 10.30 i a les 12 h. 4 euros. Reserva a www.sallentturisme.cat.