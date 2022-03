BERGA

La Banda de l’EMM Berga i Solistes - Dissabte, a les 19 h, al Teatre Municipal de Berga. Alumnes i exalumnes de l’Escola municipal de música de Berga i el Conservatori dels Pirineus ofereixen un concert amb la Banda de l’EMM Berga i Conservatori dels Pirineus en el qual actuaran com a solistes. En el marc del 50+1 aniversari de l’Escola Municipal de Música de Berga. Entrades: 7 euros. gratuït per a l’alumnat Conservatori de música dels Pirineus i EMM Berga. A la venda a ticketara.com i també a la taquilla una hora abans de la funció. Consultes: cultura@ajberga.cat i 600 463 398 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 h).

CALAF

Joan Isaac, Carme Sansa i els Set pecats capitals - Dissabte, a les 20 h, al Casino de Calaf. el cantautor i l’actriu s’uneixen en un espectacle de música i poesia. En el marc del 125è aniversari del Casino de Calaf. Entrades: 15 euros, i 12 euros per als socis. A la venda a entrapolis.com i reserves al 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep).

CASTELLVÍ DE ROSANES

Cor Turull - Diumenge, a les 18.30 h, a la sala gran del CCR. El conjunt vocal oferirà des de cançons catalanes a versions de pop rock i gòspel. Entrada gratuïta.

IGUALADA

«Música Capital: Integral de sonates per a violí i piano de Beethoven» - Divendres , a les 19.30h, al Teatre Municipal Ateneu, celebració de l’any de la cultura amb Beethoven i la integral de sonates per a violí i piano de Beethoven. Sonates compostes al entre 1796 i 1812, op.30 (núm. 6, 7 i 8), amb Gabriel Coll, violí; i Ana Carro, piano. Entrades: 5 euros. També hi haurà concerts divendres 8 d’abril i divendres 22 d’abril. Ho organitza: Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada.

Taller de gòspel amb Sonia Moreno - Dissabte, de 17 a 20 h, a l’Espai Escorxador. Taller per a tots els nivell organitzat per Igualada Gospel Choir. Preu: 25 euros. Inscripcions: igualadagospel@gmail.com.

«Músiques de pel·lícules» i presentació del llibre «Igualada, 200 anys de gremi de traginers» - Dissabte, a les 19 h, al Teatre Municipal Ateneu. El llibre és un recull fotogràfic de la història de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada. El concert anirà a càrrec de la Banda de Música d’Igualada, dirigida per Concepció Ramió i Diumenge. Entrades: 8 euros. A la venda a tiquetsigualada.cat. Ho organitza: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.

Tributs a Metallica i a Iron Maiden - Dissabte, a les 00 h, al Rec On Fire (carrer de la Creueta, 37). Concert amb la banda DMG, amb l’igualadí Frank Jiménez, i la banda Hallowed be the best. Entrada gratuïta.

28è Festival Internacional d’Orgue - Diumenge, a les 18 h, a la basílica de Santa Maria. Concert amb l’italiana Stefania Metadelli a l’orgue i l’igualadí David Riba a la flauta travessera. Interpretaran obres de Bossi, Bach, Stamm, Beethoven, Morandi, Lefébure-Wély, Rutter i Takle. Entrada lliure. Ho organitza: departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada.

MANRESA

Albert Pla -Divendres, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. El cantautor presenta ¿Os acordáis?, un espectacle poètic i sorprenent. Entrades exhaurides.

Escolania de Montserrat - Divendres, a les20 h, a la basílica de la Seu. Concert del cor de veus blanques amb un repertori de música d’arrel popular harmonitzada i arranjada per diferents compositors catalans. Entrades: 12 i 15 euros. A la venda a www.manresa2022.cat.

Voilà Cafè-teatre (Cós, 74)- Divendres, a les 21 h, concert de Llongue, que desgranarà el seu repertori (del disc L’hora viscuda i el senzil Trencadís), acompanyat per Ricard Latorre al piano i Nunu García Duran a les veus i percussions. Entrades: 10 euros. A la venda a voila.cat.

El Sielu (Valldaura, 1) - Divendres, a la sala Hits, Iska @iskamusicdj. Dissabte, a la sala Hits, RXS @rogerjofre_, Pinyones. A la sala Techno, Kris Misfits @kris_misfits, Kyar @kyar_music _.

Stroika (av. dels Dolors, 17)- Divendres, a les 00 h, Stroika Sessions amb Warsaw i Buff Bay. Entrada gratuïta abans de les 02 h. Mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma). Informació i entrades: www.stroika.cat. Dissabte, a les 21 h, concert de Sixtus + La Tropical. Entrades: 5 euros, anticipades; i 8 euros, a taquilla. A les 00 h, Stroika Sessions amb Warsaw. Entrada gratuïta abans de les 02 h. Mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma). Informació i entrades: www.stroika.cat.

La gravetat de Coulomb - Dissabte, a les 18 h, a la Sala Petita del teatre Kursaal. Concert de música d’arrel amb els balls de plaça i envelats de casa nostra. La sala es disposarà en un format que farà compatible escoltar el concert amb comoditat i disposar d’un espai per als balladors. En el marc del Cicle d’Arrel. Entrades: 15 euros, 12 i 6 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

CantaXics: «Quin cacau per fer aquest cau» - Diumenge, a les 11.30 i a les 13.30 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Cantata a càrrec dels alumnes de 3 a 8 anys de les escoles de música de l’ACEM. La idea de la història, la lletra de les cançons i la pròpia música així com els arranjaments, surt de l’EMM d’Artés, pel seu 25è aniversari. Entrades: 8 euros.

Misses polifòniques a la Cova - Diumenge, a les 12 h, al santuari de la Cova. A càrrec del Cor Lerània, dirigit per Jordi Noguera. A les 11.15 h, sessió preliminar sobre el Credo de la missa, a càrrec del sacerdot David Guindulain, el musicòleg Oriol Pérez Treviño i el mateix Jordi Noguera. S’interpretarà la Missa a 4 voci (1650) del compositor cremonès Claudio Monteverdi (1567-1643).

Moon Vision - Diumenge, a les 19 h, a la sala Els Carlins (Sabateria, 3). En el marc del cicle Tarima, concert del grup electrònic bagenc, que presentarà el treball Instinct. Entrades: 12 euros, òptima; i 10 euros, mínima. Menors de 12 anys, entrada gratuïta. A la venda a entrades.elscarlins.cat.

MOIÀ

Joventuts Musicals de Moià - Dissabte, a les 18 h, a l’auditori Sant Josep. Recital de cant amb la soprano Sara López Porta i el pianista Pablo García-Berlanga,. Una proposta el Concurs de Joventuts Musicals Espanya (primer premi de la 95a convocatòria: cant 2019). Entrades: 5 euros. Gratuït per als socis.

SANT FRUITÓS DE BAGES

«Tranquila. Celesta canta Chavela» - Dissabte, a les 20 h, al Teatre Casal Cultural. La cantant santjoanenca Celeste Alías, acompanyada del guitarrista avinyonenc Santi Careta i del bateria Oriol Roca, celebra la vida i la mort amb la musica popular de la cantant mexicana Chavela Vargas. Entrades: 10 euros. A la venda a www.santfruitos.cat.

SOLSONA

«Música, mestre, música Roure!» - Diumenge, a les 11.30 h, al Teatre Comarcal. Un centenar d’alumnes de l’Escola Municipal de Música Joan Roure i l’Àtic Taller Musical interpretaran el repertori del mestre Joan Roure vinculat a les festes tradicionals. Entrada gratuïta i reserva prèvia a www.entradessolsones.com.

Escena

L’AMETLLA DE MEROLA

«Ara més» - Dissabte, a les 21.30 h, al teatre Esplai. Espectacle de Pep Plaza, que aplega històries encadenades i desencadenades dalts de l’escenari. Celebra 25 anys d’escenari. Entrades: 18 euros. Abonament de 6 espectacles: 66 euros. A la venda a www.ametllademerola.cat.

BALSARENY

«Desclòs» - Diumenge, a les 12 h, a la plaça de la Mel, espectacle de Rubrica Teatre dins del circuit de preestrene de Testimoni Escènic i que forma marc del projecte Còmplices de Fira Tàrrega. Espectacle de 35 minuts de durada: teatral, poètic i gestual, de carrer i sense text. Parla del dreta a l’aigua i el desig de la llibertat. Gratuït.

BERGA

«Les dones sàvies» -Divendres, a les 21.30 h, al Teatre Municipal de Berga. Enric Cambray i Ricard Farré interpreten tots els papers de l’obra, una comèdia de costums amb un embolic familiar. Entrades: 10 euros, anticipades i 13 euros, a taquilla. A la venda a ticketara.com i també a la taquilla una hora abans de la funció. Consultes: cultura@ajberga.cat i 600 463 398 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 h).

CAPELLADES

«Quasi Òpera» - Dissabte, a les 19 h, al teatre La Lliga. La companyia Els Il·luminati proposa un recorregut per les peces més conegudes del repertori operístic a través de l’humor. Entrades: 15 euros, i 10 euros per als socis. A la venda a societatlalliga.cat i a taquilla el mateix dia a partir de les 18.30 h. Entrada lliure per als socis menors de 20 anys, sense reserva prèvia.

GIRONELLA

«Ovelles» - Diumenge, a les 18 h, al Local del Blat. En el marc del cicle Culturitza’t, espectacle que reflexiona, en clau d’humor, sobre la frustració d’una generació marcada per la crisi. Entrades: 5 euros. A la venda a culturitzat.cat.

IGUALADA

«La sort» -Divendres i dissabte, a les 20 h, al Teatre de l’Aurora. Juli Disla i Jaume Pérez presenten un espectacle sincer, humà i emotiu, narrat en primera persona, d’una adopció homoparental. Trobada amb la companyia en finalitzar la funció de divendres. Entrades: 16 i 13 euros. Promoció d’entrades a 10 euros pel Dia Mundial del Teatre. A la venda a www.teatreaurora.cat.

«Si tu te’n vas» - Diumenge, a les 18 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. Obra escrita en clau femenina i narra les trifulques de les tres veïnes protagonistes que passen de fer-se la punyeta per problemes de convivència a haver d‘emprendre juntes el camí cap a l’exili. Amb Pepa Plana, Nan Valentí i Lola Gonzàlez. Entrades: 20, 18 i 15 euros. A la venda a teatremunicipalateneu.cat.

MANRESA

«Espurnes teatrals» - Dissabte, a les 19.30 h, al carrer del Balç. En el marc del Dia Mundial del Teatre, la Coordinadora de la Catalunya Central de la Federació del Grups Amateurs de Teatre de Catalunya organitza les actuacions de diversos grups en alguns espais del carrer medieval. Activitat gratuïta. Es recolliran aportacions voluntàries per al projecte Teatre per la Pau, somriure per a Ucraïna amb Pallassos sense fronteres.

NAVARCLES

Dia Mundial del Teatre - Diumenge, a les 12 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Espectacle sorpresa. Entrada gratuïta.

SANT MARTÍ DE TOUS

«Locura Flamenca» - Dissabte, a les 19 h; i diumenge, a les 12 h, a la Casa del Teatre Nu. Ruth Salama, de la companyia Cirque Perdu, lidera aquesta proposta que aborda el flamenc de forma poc habitual i amb humor. Entrades: 6 euros. Consultar descomptes. A la venda a teatrenu.com.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

«Super Trouper» - Diumenge, a les 18 h, al teatre El Coro. Teatre musical amb una història amb cançons d’ABBA a càrrec del grup Anem de Canto de Sant Joan de Vilatorrada. Entrades: 6 euros. A la venda a www.teatreelcoro.com i a Jordi Largo Fotògrafd. En el marc del cicle Coolturitza’t.

IGUALADA

10è FineArt, festival de fotografia - Dissabte, a les 10 h, a l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, veredicte 6è Ral·li FineArt Igualadae. Ho organitza: Ajuntament d’Igualada i Agrupació Fotogràfica d’Igualada. Més informació: www.fineartigualada.cat.

Fires i festes

IGUALADA

Mercat d’antiguitats, col·leccionisme, art i artesania uDiumenge, com cada últim diumenge de mes, de 9 a 14 h, al passeig Verdaguer.

MANRESA

Festa Major del Poble Nou - Diumenge, a les 9 h, al carrer Sant Josep i la plaça Mossèn Vidal, concentració i esmorzar de la 15a trobada dels Amics de les Motos. A les 11 h, ruta. A les 13 h, concentració de motos al carrer Abat Oliba (Cal Xavi). A les 12 h, espectacle Posa’t en marxa.

SALLENT

Alça’t, festa dels gegants i nans de Sallent - Dissabte, a les 12 h, als balcons de Cal Traval, concert de gralles a càrrec dels alumnes de gralla de l’escola de música Cal Moliner. A les 17 h, a la plaça Sant Antoni M Claret, La Trobadeta, amb gegantons i elements infantils particulars de Sallent. A les 17.30 h, cercavila infantil. Diumenge, a les 10 h, al parc de la Torre del Gas, plantada de gegants de la 30a Trobada de Gegants i Nans de Sallent, amb la participació d’una quinzena de colles. Ales 11.15 h, mostra de balls. A les 12.15 h, cercavila.

SANT MARTÍ DE TORROELLA

«1.000 passes, pel mil·lenari» - Dissabte, a les 9 h, a les Cots, caminada per la riera de Bellver fins al celler de Can Pich per tornar a les Cots. Itinerari per a totes les edats. S’acabarà amb un petit esmorzar. Sortida gratuïta. En el marc dels actes del Mil·lenari de Sant Martí de Torroella.

SÚRIA

Acte institucional del 75è aniversari de la Societat Atlètica de Súria - Diumenge, a les 12 h, al bar Cal Catalan. Inici de la commemoració de l’aniversari, en el mateix lloc en què es va fundar l’entitat.

Infantil

CAPELLADES

«Hats» - Diumenge, a les 18 h, al teatre La Lliga. Espectacle de la Cia. Jam, que amb clown i humor convida a sortir de la zona de confort i aparcar la rutina per lluitar pels somnis. Entrades: 5 euros. A la venda a entrapolis.com. Organització: La Xarxa de Capellades.

MANRESA

Story Time -Divendres, a les 18 h, a l’àrea infantil de la biblioteca de l’Ateneu Les Bases. Under the sea, a càrrec de Kids & Us Manresa. A partir de 3 anys. Cal inscripció prèvia, a bibliotequesdemanresa.wordpress.com.

«The Water We Want» - Dissabte, d’11 a 13 h, al Museu de la Tècnica. Celebrant el Dia Internacional de l’Aigua, s’explicarà que es pot participar al concurs de la xarxa mundial de museus d’aigua. Es poden crear vídeos, fotografies o dibuixos per obtenir premis i formar part d’una exposició virtual. Gratuït. Organització: Parc de la Séquia.

Club de lectura infantil - Dissabte, a les 11.15 h, a la sala tallers de la biblioteca del Casino. Grup de 9 anys.

«Miranius» -Dissabte, a les 17. h, a l’Espai Plana de l’Om. Espectacle de la Cia de Paper sobre la coexistència de diverses espècies animals, i sobre les conseqüències que hi té l’empremta humana. A partir de 3 anys. En el marc de l’assemblea anual de la Fundació Xarxa d’Espectacles Familiars de Catalunya. En finalitzar, a la mateixa plaça de la Plana, hi haurà una batucada a càrrec dels Tabalons de Xàldiga. Entrades: 8 i 6 euros amb el carnet d’Imagina’t. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Petit Cineclub - Dissabte, a les 18 h, al Casal de les Escodines. Projecció de La fada de les estacions. Durada: 52 minuts. A partir de 4 anys. Organitza: Imagina’t i Cineclub. Entrades gratuïtes. Es poden obtenir al mateix Casal de les Escodines.

Contes a l’Anella Verda - Diumenge, a les 10.30 h, trobada al parquing de l’escola Les Bases, a la zona universitària, per fer un recorregut de 2.600 metres fins al bosc de es Torres de Bages. A les 12 h, rituals i contes per a la pau amb Jose Manuel Garzón. Gratuït. Organització: Meandre.

NAVARCLES

Conte musical -Divendres, a les 18 h, a la biblioteca Sant Valentí. La mainadera màgica, a càrrec de Sílvia de Teatrem i inspirat en la història de Mary Poppins.