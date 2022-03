Les comarques gironines estan situades al cim de la gastronomia mundial i són tot un referent. No només pels 18 restaurants que ostenten estrelles Michelin sinó per ser un territori ric i amb una gran diversitat de productes que han portat la cuina a l’excel·lència.

Sigui per la cuina tradicional i la de sempre, la cuina de les àvies o la cuina d’avantguarda, la gastronomia de les comarques gironines ha traspassat fronteres. El gran salt el va donar Ferran Adrià amb el Bulli a la cala Montjoi de Roses quan el 2003 protagonitzava la portada del dominical del The New York Times Magazine. Després vindria el diari Le Monde i la revista Time situant Adrià com una de les 100 personalitats més influents del món. La cuina gironina acabava de fer el gran salt.

Els germans Roca, Joan, Josep i Jordi, van agafar posteriorment el relleu amb El Celler de Can Roca amb les tres estrelles Michelin i rebent la distinció de millor restaurant del món el 2013 per part de la revista Restaurant. El guardó es va tornar a repetir el 2015. La cuina dels germans Roca és l’exemple perfecte del que és la gastronomia gironina: una cuina tradicional heretada del local dels seus pares a Taialà i elevada a la màxima potència.

Les comarques gironines tenen un sol restaurant amb tres estrelles Michelin, el Celler de Can Roca, mentre que les Cols d’Olot, amb Fina Puigdevall al capdavant, el Miramar de Paco Pérez a Llançà i el Bo.tic d’Albert Sastregener a Corçà, mantenen les dues estrelles , segons la darrera actualització. La llista de cuiners gironins de renom és llarga i diversa i la seva projecció és cada vegada més reconeguda en el món gastronòmic. Una altra de les qualitats destacades és que aquesta cuina es nodreix bàsicament de producte local, de proximitat.