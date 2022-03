Manresa, capital del Bages, és la ciutat final del Camí Ignasià, que recrea l’itinerari que Ignasi de Loiola va recórrer l’any 1522 des de la seva localitat natal, Azpeitia (Euskadi), fins a Manresa. La peregrinació va començar després de la seva conversió espiritual a Loiola i que tenia com a destinació la ciutat santa de Jerusalem.

El Camí Ignasià té 27 etapes, prop de 700 quilòmetres i passa per cinc comunitats autònomes (Euskadi, Navarra, La Rioja, Aragó i Catalunya). Permet descobrir paisatges, patrimoni cultural, santuaris magnífics (com ara Loiola, Arantzazu, El Pilar o Montserrat) i gaudir de les diferents enogastronomies locals.

Manresa és el final d’aquest camí i ofereix tota mena d’experiències turístiques per descobrir la capital del Bages.

Senderisme i turisme actiu

L’última etapa del Camí Ignasià va de Montserrat a Manresa (26 km), des del paisatge rocós de la muntanya fins al paisatge urbà de Manresa, travessant boscos i zona de vinya al voltant de l’Oller del Mas. Aquesta ruta es pot fer guiada, sencera o a trams, amb guies que posen veu al paisatge i a més, l’acompanyen amb avituallaments de productes locals.

Turisme cultural

La Seu de Manresa és una de les principals basíliques del gòtic català. També cal destacar el santuari de la Cova de Sant Ignasi, el punt més emblemàtic de la ruta. A les visites guiades, s’inclou també el carrer del Balç, un dels pocs exemples de carrers medievals coberts a Catalunya, i l’Espai Manresa 1522, un centre d’interpretació sobre la Manresa que va acollir Sant Ignasi.

Els sabors del Camí Ignasià

Totes les propostes anteriors es poden complementar amb un tast de productes locals, tant de varietats locals de vi de la DO Pla de Bages, com de gastronomia, amb els diferents Productes del Pelegrí, com el Dolç o el Mossec. D’altra banda, es pot gaudir de la proposta Tasta el Camí Ignasià a l’Espai Manresa 1522, una experiència gastrocultural on es mariden productes locals de les diferents comunitats autònomes del Camí amb els productes bagencs.

Benestar i consciència

Camí Ignasià conscient recorre trams del camí amb propostes de connexió amb l’espai i amb un mateix (tallers de respiració, moviment conscient...). Al final, es pot gaudir d’un tast de vins també des de la consciència plena i buscant el benestar. L’oferta de turisme conscient s’ampliarà amb noves propostes amb l’objectiu d’una transformació personal.