Navarcles celebra aquest cap de setmana Monacàlia, la Fira de l’Abat, després de dos anys de parèntesi a causa de la covid. La festa és una recreació històrica que transporta al visitant a la vida de l’època medieval, quan el Monestir de Sant Benet era el senyor espiritual i feudal dels veïns de Navarcles. Aquesta relació mil·lenària és el fil conductor de la fira, amb nombroses representacions teatrals, dansa i música. El centre del poble també s’omplirà amb unes noranta parades d’artesania i alimentació; activitats infantils; i demostració d’oficis: ceramista de torn, espardenyer, bufador de vidre i cisteller.

La d’enguany és la divuitena edició d’una fira que està plenament consolidada. Els navarclins i navarclines la viuen intensament i l’ajuntament hi aposta fort. En aquesta ocasió, l’equip de govern ha optat per mantenir l’essència incorporant novetats per «donar-li més força», remarca el regidor Ernest Larroya, responsable de la fira Monacàlia. D’una banda, es programen més activitats tant demà com diumenge; i d’altra banda, es recuperen espais del poble que feia anys que no s’utilitzaven. Per exemple, serà escenari de la Monacàlia la plaça General Prim, que estarà dedicada al vi, amb degustacions, tastos gastronòmics i venda de productes. També hi haurà un tast de vi a càrrec de la sommelier local Anna Castillo, dissabte a 2/4 d’1 del migdia. Els horaris detallats es poden consultar a la pàgina web monacalia.cat.

El parc Marcel·lí Monrós es convertirà en la plaça de la Cervesa i acollirà la Taverna amb vermuts amenitzats amb música en directe -els grups La Trup Duet i La Prima Vera en format duet-, gastronomia variada i estands dedicats exclusivament a la cervesa.

També cobrarà vida la plaça de Sant Valentí, que es convertirà en l’era d’una masia on les bugaderes recrearan les feines que feien les dones al mas.

La plaça de la Vila serà l’eix central de la fira i s’hi concentraran les tradicionals actuacions de les entitats: el Grup de Teatre Navarcles, l’Esbart Dansaire Navarclí, el Ballet Jove de Navarcles i la colla de Gegants i Grallers de Navarcles. En aquest espai s’hi farà també un espectacle de circ a càrrec de la companyia Imprevisto’s, demà a les 9 del vespre.

A la plaça Clavé tindrà lloc la jornada de diumenge l’inici de la batucada, alhora que serà escenari de moments especials de dansa i teatre.

Un altre espai de Monacàlia serà el carrer Solsona, que acollirà el mercat d’intercanvi de plaques de cava. I a la plaça de l’Església s’hi faran les tradicionals cantades de l’Escola de Música de Navarcles, i dissabte, a les 12 del migdia, l’espectacle Marro de Bruixes, de la Companyia Cactus.

Per als més petits també hi haurà propostes variades durant tot el cap de setmana. La plaça Aguilar serà l’espai dedicat als infants, amb atraccions; hi haurà el trenet al parc Marcel·lí Monrós, i tallers de circ a la plaça del Coro.

Tal com apunta l’alcalde, Josep Maria Feliu, al programa d’actes de la fira Monacàlia, «a part de ser una tradició, tenim clar que és una festa que cal mantenir i potenciar». Un punt de vista que comparteix el regidor Ernest Larroya: «la gent del poble la viu molt intensament però volem anar més enllà i captar com més visitants millor». Ernest Larroya fa una crida a gaudir de l’oferta cultural i gastronòmica d’aquest cap de setmana a Navarcles: «convidem a tothom a visitar Monacàlia, on hi trobaran propostes molt interessants i atractives».