Si no saps què fer aquests dies previs a la Setmana Santa, la Catalunya Central té diferents propostes que poden encaixar-te. Hi vagis sol o amb la família, les que et proposem de ben segur que et permeten passar una bona estona a l'aire lliure. Consulta la llista de plans per aquest cap de setmana:

IGUALADA 3a Fira Playmobil d’Igualada: Dissabte i diumenge, al Museu de la Pell, diorames lligats a la cultura catalana i igualadina. Fira amb activitats dirigides als més menuts, rifes i concursos amb premis de Playmobil. Entrada: 4 euros i gratuït de 0 a 3 anys. Ho organitza: Associació Clickfactoryfest - Museu de la Pell d’Igualada. MANRESA Dia Internacional del Poble Gitano: Aquest divendres, a les 17.30 h, sota el Pont Vell, acte institucional amb un parlament de benvinguda del president de l’Associació Unió Gitana de Manresa, Juan García Giménez; la lectura el manifest del Poble Gitano a càrrec de Coral Vázquez Puerto i Fidela Salazar Piña; i la intervenció final de l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia. En acabar s’interpretarà l’himne gitano Gelem Gelem i es farà la Cerimònia del Riu, una tradició gitana que consisteix en el llançament de llumins i pètals de flors al riu Cardener.

a les 17.30 h, sota el Pont Vell, acte institucional amb un parlament de benvinguda del president de l’Associació Unió Gitana de Manresa, Juan García Giménez; la lectura el manifest del Poble Gitano a càrrec de Coral Vázquez Puerto i Fidela Salazar Piña; i la intervenció final de l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia. En acabar s’interpretarà l’himne gitano Gelem Gelem i es farà la Cerimònia del Riu, una tradició gitana que consisteix en el llançament de llumins i pètals de flors al riu Cardener. Desfilada del dia del banderer: Diumenge , de 10 a 14 h, els Armats de Manresa desfilaran pels carrers de la ciutat. Evolucions de lluïment a la plaça de Crist Rei en finalitzar la benedicció de les palmes i els palmons.

, de 10 a 14 h, els Armats de Manresa desfilaran pels carrers de la ciutat. Evolucions de lluïment a la plaça de Crist Rei en finalitzar la benedicció de les palmes i els palmons. Processó del silenci: Diumenge, a les 19.45 h, sortida des de la Seu i recorregut pel nucli antic. Organització: Associació Reparadora i Cultural de Pius IX, Cos de Portants del Sant Crist i Venerable Congregació de la Verge dels Dolors, amb la col·laboració de l’ACR Armats de Manresa. MASQUEFA Centenari de la Fàbrica Rogelio Rojo: Dissabte, a les 17 h, sonarà la sirena de la Fàbrica Rogelio Rojo. De 17 a 18 h, visita guiada i portes obertes al centre d’interpretació. A les 19 h, acte commemoratiu dels 10 anys. A les 20 h, piscolabis i actuació musical amb Stromboli Jazz Band. PUIGCERDÀ Ofrena floral al monòlit de la plaça dels Herois: b, a les 11 h, a la plaça dels Herois. SÚRIA Fira de Rams: Diumenge, a les 9 h, a la plaça de Sant Joan, plantada de gegants participants en la 12a Trobada Gegantera de la Fira de Rams, a càrrec dels geganters i grallers del Poble Vell. De 10.30 a 11.45 h, a la plaça de Sant Joan, activitats infantils. A les 12 h, davant de l’església de Sant Cristòfol, benedicció de Rams. A continuació, pels carrers del centre, cercavila i ballada de les colles participants en la trobada gegantera. A les 17.30 h, a la plaça de la Serradora, ballada de sardanes amb la Cobla Súria.