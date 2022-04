El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10% de descompte per la compra del llibre Zero Bombai ( més tres narracions breus i la propina) de la periodista i redactora de Regió7 Gemma Camps Claramunt. Una nit freda de gener el Dídac, un taxista de Barcelona que ha anat a raure a Manresa per qüestions de feina i que s'entossudeix a no considerar aquesta ciutat casa seva, rep l'encàrrec de portar una clienta a l'aeroport. El que d'entrada sembla un viatge com tants d'altres acabarà sent de tot menys normal.

Podeu comprar el llibre a les nostres oficines en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.