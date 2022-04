Manresa celebrarà una processó del Divendres Sant que torna a la normalitat després del parèntesi dels dos darrers anys a causa de la pandèmia. Aquest serà el principal esdeveniment de la jornada i hi haurà algunes novetats, com el canvi de recorregut i d’horari.

En primer lloc, s’avança l’hora habitual d’inici. Començarà a les 8 del vespre, en lloc de 2/4 de 9. Així, començarà quan encara sigui clar i acabarà quan sigui fosc per oferir dues cares dels passos.

Una altra diferència notable és que es quedarà al Centre Històric i farà el recorregut següent: sortida de la basílica de la Seu, baixada de la Seu, carrer de Vallfonollosa, plaça d’en Creus, carrer de les Piques, plaça Llissach, passeig de la República, carrer de Talamanca, plaça Gispert, carrer del Camp d’Urgell, plaça Valldaura, carrer d’Urgell, plaça d’Anselm Clavé, carrer de Sant Domènec, plaça de Fius i Palà, carrer del Born, Plana de l’Om, passeig de la República, plaça Llissach, carrer de les Piques, plaça d’en Creus, carrer de Vallfonollosa i basílica de la Seu.

Més de 12 hores d'esdeveniments

A banda de la processó, hi haurà altres actes que començaran hores abans. A les 10 del matí hi haurà l’exposició de passos de la Confraria del Natzarè a Ca la Buresa, a la plaça de Fius i Palà, mentre que des del 10 d’abril hi ha el de la Macarena a la basílica de la Seu. A les 11, es farà el solemne Via Crucis a la Seu, organitzat per l’Associació Reparadora de Pius IXè-Cos de portants del Sant Crist; a les 6 de la tarda, a la plaça de Sant Domènec, Ball de la Dansa de la Mort i trasllat del pas del Natzarè a la Seu; també s’hi farà el Ball de la Moixiganga, amb el Casal Cultural Dansaires Manresans.

A 2/4 de 7, presentació d’honors del Maniple dels Armats de Manresa al governador de la Minorisa Romana, a la plaça de Sant Domènec. A 2/4 de 8 del vespre, Ball de la Moixiganga a la baixada de la Seu, i a les 8, arribada de la formació dels Armats a la basílica; notice templum per part del Capità Manaia, apertio templum, amb salutat dels arrengladors de la processó i sortida.