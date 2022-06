Els millors plans per passar el cap de setmana fora a les comarques centrals

AVIÀ

FirHàbitat - Divendres, dissabte i diumenge, fira de la bioconstrucció i l’eficiència energètica. Amb estands, tallers, xerrades, taules rodones... Més informació de tota la programació a www.firhabitat.com.

BALSARENY

10è aniversari de la Colla de Geganters i Grallers Els K + sonene - Dissabte, a les 11.30 h, al castell de Balsareny, acte commeoratiu i mostra de balls amb els gegants de Sant Julià de Lòria, Vinaròs i Balsareny. Ballde la faixa, dansaires, coral Sant Esteve i cobla Ciutat de Girona. A les 17 h, a l’escola Guillem de BAlsareny, plantada de gegants i jocs. A les 18.30 h, cercavila amb la participació de 16 colles. A les 20 h, a la plaça de l’Església, balls de lluïment i cloenda.

CAL ROSAL

Bacanal - Dissabte, a les 18 h, Cadàvers Exquisits al cementiri d’Obiols. Cal reserva prèvia a konventreserva@gmail.com.

CAPELLADES

Portes obertes a la cultura popular - Dissabte, jornada de portes obertesa La Lliga. A les 11.30 h, visita guiada a les instal·lacions càrrec de Pep Vallès i inauguració de l‘exposició permanent de la reproducció fotogràfica de sis quadres de pintors capelladins. A les 11.30 h, al Saló Rosa, inauguració de l’exposició Un any de La Lliga. A les 12 h, vermut amb la junta. A les 18 h, al pati de La Lliga, jocs tradicionals i de cucanya i xocolatada. A les 21 h, al pati de La Lliga, sopar popular. Preu: 15 euros; i 12 euros per als socis. A continuació, hanaveres amb el grup Montjuïc i cremat.

CARDONA

Festa de la Sal - Divendres, a les 20 h, al Parc Cultural de la Muntanya de Sal, inauguració; i a les 21 h, tast gastronòmic amb La cuina del Ganxet i concerts amb Swing Hot i La Vella Dixieland. Dissabte i diumenge, una setantena de parades de comerç i artesania i productes gastronòmics al centre històric, i inflables i atraccions al mirador de la Fira. Dissabte, a les 17 h, activitat infantil de descoberta del Museu de la Sal Josep Arnau. Gratuïta i amb inscripció prèvia. A les 18 h, a la plaça Mercat, espectacle de màgia a càrrec de Fèlix Brunet. A les 19 h, a la plaça del Vall, circ i música amb Always Drinking Marching Band. Seguirà l’espectacle de dansa Camins 4.0 del cardoní Víctor González. A les 23 h, a la plaça de la Fira, Mabel Flores presentarà el seu disc Meraki. Diumenge, a les 11 h, a la plaça del Mercat, espectacle de circ La huerta al mundo. A les 12 h, a la plaça del Vall, Una paradeta particular, amb La Bleda. A les 13 h, concert-vermut a la Fira amb el grup de jazz Vardo Wagon. A les 18 h, a la plaça de la Fira, concert de l’Escola Municipal de Música musicant. A les 19 h, al a plaça del Vall, teatre: Carilló, amb la Cia. La Tal. A les 20 h, a la plaça Mercat, concert de Les Fourchettes. A les 22 h, a la plaça de la Fira, concert de Renaldo & Clara. També s’oferiran visites guiades al Casal Graells, amb tast de vins. Dissabte, a les 11 .30 i a les 17.30 h; i diumenge, a les 11.30 h. Preu: 8 euros. Reserves a entrades.cardonaturisme.cat. Més informació: www.festadela sal.com.

FALS

Festa major - Dissabte, d’1 a 13 h, a la pista poliesportiva, matinal de joc molons: batalla Nerf i Bubble football. Cal haver fet inscripció. A les 16 h, al Casal de Fals, 5è campionat de brisca i billar. Cal haver fet inscripció. A les 21 h, al Casal de Fals, sopar de festa major. Cal haver fet inscripció. Tot seguit, ball de festa major amb Xarop de Nit. Diumenge, a les 11 h, a l’església del Raval, missa solemne amb la Coral de Camprodon. En acabar, petit concert. A les 18 h, al Casal de Fals, actuació de l’Esbart Ciutat Comtal amb l’espectacle EN5D, amb la música en directe del grup Criatures. Abans, lliurament de premis del 43è Concurs de fotografia. Dilluns, aplec del Grau. A les 11 h, missa solemne i, tot seguit, balls tradicionals: l’Almorratxa, Corrandes i Casacabells de Fals. Repartiment del panet i ballada de sardanes amb la cobla La Principal de Terrassa. A les 13.30 h, dinar de l’aplec sota dels alzines del Grau. Cal haver fet inscripció. Fins diumenge, a la sala d’exposicions del Casal de Fals, exposició del 43è Concurs de fotografia Festa Major de Fals 2022. Organització: Associació Cultural i Recreativa de Fals.

IGUALADA

6è Vadefoodies - Fins dissabte, festival de tendències gastronòmiques orientat a foodies i professionals del sector. Amb tastos, xerrades, degustacions, tallers... entorn els vins de l‘Anoia i la cuina responsable. Més informació a vadefoodies.cat.

LLÍVIA

Festa de la Transhumància - Dissabte, a les 7.30 h, transhumància. Cal inscriure’s a l’oficina del Museu. Diumenge, a les 7.30 h, transhumància. Cal inscriure’s a l’oficina del Museu. a les 18.30 h, a l’església de Nostra Senyora dels Àngels, concert de Les Gospel Clap’ers. Entrada lliure. Dilluns, a les 7.30 h, transhumància. Cal inscriure’s a l’oficina del Museu. A les 13.30 h, barbacoa popular. Preu: 12 euros. Cal fer inscripció a l’oficina del Museu.

MANRESA

Fira ViBa - Divendres, a partir de les 20.30 h, al pati del Casino, Nit de Picapolls de Manresa, tast de vins i tastos gastronòmics del Kursaal Espai Gastronòmic i el Cau de l’Ateneu amb acompanyament musical del duo acústic Mon Petit Món. En acabar, DJ Ferry B. Dissabte, de 17 h i fins a mitjanit; i diumenge, de 12 a 14.30 i de 17 i fins a mitjanit, al pati del Casino de Manresa. Estands amb tots els cellers de la DO Pla de Bages i amb l’oli del Bages com a producte convidat. Hi haurà tastos, espectacles, música, activitats infantils... Dissabte, a les 17.15 h, Contes d’aixafar raïm amb la Companyia Sgratta. A les 20 h, maridatge musical amb Salva Racero. A les 21.45 h, DJ Lupita. Diumenge, a les 12.45 h, Virmut musical amb Laura Poulain i Èric Sant. A les 20 h, concert d’El Fugitiu. A les 21.45 h, Dj Virgínia. També s’han programat activitats i tastos en altres espais. Més informació i inscripcions a firaviba.cat.

Projecte cultural Vi_suals - Dissabte, a les 11.30 h, a l’auditori de l’Espai Plana de l’Om, projecció de curtmetratges de Vi_suals 2022: Sisè mes, de Toni Comino; i L’encanteri, de Laura Obradors. A continuació, projecció de la pel·lícula L’âge d’Or, de Jean-Baptiste Alazard. Des d’avui i fins al 12 de juny, al carrer Arquitecte Oms, exposició fotogràfica El món del vi, a càrrec de Foto Art Manresa.

Festes de primavera de l’Associació de Veïns Mion-Berenguer-Poal - Divendres, a les 17 h, pregó a càrrec d‘Alba Serra Prat, directora de l’escola Puigberenguer. A les 17.15 h, inauguració de la plaça amb xocoaltada. A les 18 h, a la plaça de la Democràcia, concert infantil amb Ai Carai! A les 19.30 h, tabalada amb Xàldiga. A les 20.30 h, correfoc infantil amb Xàldiga. A les 21 h, al pati interior del 9kasal, botifarrada popular. A les 22.30 h, concert jove a càrrec de Versions Blú. Dissabte, a les 10 h, al 9kasal, campionat de botifarra. A les 10 h, al pati del 9kasal, aerodance-zumba. A les 12 h, al pati del 9kasal, concurs de truites, vermut i concert amb el solista argentí Gabriel Vallone. A les 16 h, al 9kasal, 2n campionat de dards. A les 17 h, al pati del 9kasal, desfilada de vestits de paper. A les 18 h, a la plaça de la Democràcia, espectacle de màgia a càrrec del Mag Ian. A les 19 h, a la plaça de la Democràcia, actuació de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. A les 20 h, concert de música popular catalana a càrrec de La Gran Premier. A les 21 h, sopar a la plaça. Cal reserva de tiquets. A les 22 h, a la plaça de la Democràcia, concert i ball amb La Gran Premier. Diumenge, a les 8 h, caminada popular fins al Poal. Cal inscripció prèvia. A les 10 h, matinal infantil-juvenil a la plaça: xocolatada, joc de pistes, passejades amb burro, maquillatge i concurs de dibuix. A les 11 h, al pati del 9kasal, missa cantada pel tenor Adrià Mas acmpanyat pel Joel. A les 11.45 h, a la plaça de la Democràcia, espectacle infantil a càrrec del grup Sal de Mar. A les 12.45 h, lluïment de caramelles a càrrec del Pessebre Vivent i Caramelles del Pont Llarg. A les 13.30 h, festa de l’escuma a càrrec del grup Sal de Mar. A les 14 h, dinar del soci. Cal reserva de tiquets. A les 17 h, a la plaça de la Democràcia, exhibició de sevillanes. A les 18 h, concert de Carmen García. A les 19 h, concert havaneres amb el grup Mar i Vent i rom cremat.

Agulla Market - Dissabte i diumenge, d’11 a 00 h, al parc de l’Agulla. Expositors de moda, complements, joies... Food-trucks, zona infantil i concerts. Dissabte, a les 18 h, Jana & Joana. A les 21 h, Jose Desviao. També El Sarau, Vermut 80s, Alba Roda, DJ Ivan Garcia i Tardeo electrònic.

PUIG-REIG

Festa major - Divendres, a les 17 h, a l’Espai Jove, berenar i activitats. A les 18 h, Un ritme màgic, a càrrec del Mag Rovi. A les 21 h, a l’envelat 2.0, pregó de festa major La dona i l’esport a Puig-reig. Seguidament, correfoc infantil al passeig de la Via i correfoc pels carrers del poble amb els Diables del Clot de l’Infern i la colla dels Bous de Foc de Santpedor, amb inici i final a la plaça Nova. A les 23.30 h, al pavelló, concert jove amb Ítaca Band, La Tropical i Simmons DJ. Entrades: 8 euros, anticipades; i 10 euros, ta quilla. A la venda a Entradium. Dissabte, a les 9.30 h, al Cafè bar La Llar, trobada ocellaire local a càrrec de la Societat Ocellaire de Puig-reig. A les 10 h, damunt La Sala, Room Scape Speedbox by Hostal 83. Per a tots els públics. Organitza: Associació contra el càncer de Puig-reig. A les 11.30 h, a l’envelat, 2.0, concert Anem amunt, amb els Atrapasomnis. A les 12 h, a la Sala, inauguració de l’exposició de pintura d’artistes locals. A les 16 h, al bar de la Piscina, torneig de botifarra. A les 18 h, a la Sala, inauguració i projecció de les obres presentades al 43è concurs de fotografia CquiE Foto i entrega de premis. a les 20 h, a l’Envelat 2.0, sopar de brasa. El sopar se servirà a les 22.30 h. A les 21.30 h, a l’Envelat 2.0, concert amb Bob & El Lladre. A les 23.30 h, a l’Envelat 2.0, concert amb Fundación Tony Manero i, seguidament sessió, DJ amb El Farlo y el Pero i final de festa amb PD SalasXic + PD Toni Malé. Diumenge, a les 10 h, damunt La Sala, Room Scape Speedbox by Hostal 83. Per a tots els públics, Organitza: Associació contra el càncer de Puig-reig. A les 12 h, a l’Envelat 2.0, vermut musical a càrrec de les diferents formacions de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig. A les 19 h, a l’envelat 2.0, monòleg amb Toni albà: Bufonant. A les 20.30 h, a l’Envelat 2.0, Bikinada popular amb El Chama y el Nano. Seguidament The Sarabeats i fi de festa amb Simmons DJ. A les 22 h, Ulls al cel de Puig-reig! Dilluns, a les 12 h, a l’Envelat 2.0, espectacle Genèrics: La Ventafocs que no volia menjar perdius i La Meitat d’en Jan. A les 17 h, a la Plaça Nova, joc amb proves d’enginy, habilitat i cultura: Podeu demostrar que sou els o les millors vilatans/anes de l’any de Puig-reig? Gratuït amb inscripció a www.entrapolis.com/entrades/puig-reig-joc. A les 18 h, al pavelló d’esports, concert Emociona’t amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, la Polifònica de Puig-reig i els solistes Miki Nuñez, Elena Gadel, Manu Guix i Paula Giberga. Entrades: 20 euros. A la venda a la web de l’Ajuntament (Entradium) i Llibreria Montse i Iglesias Fotògrafs, a Puig-reig. Dimarts, a les 12 h, a la plaça de la Creu, sardanes amb la Maravella i ballada dels nans de Puig-reig. A les 16.30 h, a la plaça Nova, jocs de fusta per a totees les edats. A les 18 h, al pavelló d’esports, concert seguit de ball de gala amb l’orquestra Maravella. Entrada anticipada concert i ball: 10 euros. Entrada a taquilla concert i ball: 12 euros. Entrada ball a taquilla: 6 euros. A la venda a a la web de l’Ajuntament (Entradium) i a Llibreria Montse Iglesias Fotògrafs, a Puig-reig.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Ballada de gitanes -Dissabte, a les 18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, ballada popular infantil i juvenil de Gitanes. Diumenge, a les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, ballada popular de gitanes. Organitzacó: Associació Ball Popular de Gitanes.